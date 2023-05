LIVE Giro: 26 renners rukken zich los op het vlakke, krijgen we straks vuurwerk op de slotklim?

clock 13:06 13 uur 06. Derek Gee is weer mee! Derek Gee is vandaag voor de vijfde keer mee in de aanval in deze Giro. In de ritten gewonnen door Healy, Cort en Denz werd de 25-jarige Canadees van Israel-Premier Tech telkens tweede, op Crans Montana kon hij net niet mee met Rubio, Pinot en Cepeda en werd hij vierde. . Derek Gee is weer mee! Derek Gee is vandaag voor de vijfde keer mee in de aanval in deze Giro. In de ritten gewonnen door Healy, Cort en Denz werd de 25-jarige Canadees van Israel-Premier Tech telkens tweede, op Crans Montana kon hij net niet mee met Rubio, Pinot en Cepeda en werd hij vierde.

Dan toch druppels. Deze Ronde van Italië blijft die van de regen. De zon mag dan wel schijnen, toch vallen er opnieuw druppels uit de lucht op dit moment. Zeiknat worden de renners niet, maar met vier afdalingen in het verschiet, is het toch niet leuk.

Nog 4km klimmen tot de top van de Santa Barbara. Aan de situatie verandert voorlopig niets. Dalla Valle sleurt voorin op kop, Affini doet dat achterin.

Geraint Thomas heeft met Puccio en Swift twee pionnen meegestuurd in de kopgroep.

Paret-Peintre best geplaatste. Voorin is Aurélien Paret-Peintre de best geplaatste op 4'30". De Fransman heeft nog niet mogen proeven van de virtuele roze trui, maar met een verschil van 3'46" is hij er op dit moment wel dichtbij. Ook Jack Haig (17e op 7'48") en Patrick Konrad (18e op 9'06") staan nog in de top 20 van het klassement.

Ook Jack Haig (17e op 7'48") en Patrick Konrad (18e op 9'06") staan nog in de top 20 van het klassement.

De Santa Barbara is een loodzware klim en dat ondervindt Veljko Stonjic voorin aan den lijve. De Serviër van Corratec staat als eerste op kraken, net op het moment dat zijn ploegmaat Nicolas Dalla Valle het tempo bepaalt.

Achteraan neemt Edoardo Affini de Santa Barbara voor zijn rekening voor kopman Primoz Roglic. Hij doet dat voorlopig aan hetzelfde tempo als de mannen voorin.

3'30". Ook in het peloton zijn ze aan de eerste van vijf beklimmingen begonnen. Hun achterstand op de 26 is 3'30".

Aan de voet van de Passo di Santa Barbara kan het geen kwaad om de beste klimmers voorin op te sommen. Ritwinnaars Ben Healy en Aurélien Paret-Peintre bewezen in deze Giro al dat ze over een geweldig stel (klimmers)benen beschikken. Ook Patrick Konrad en Jack Haig moeten vandaag lang meekunnen met de besten, net als Tom Skujins, Filippo Zana, Diego Ulissi, Derek Gee (al drie keer tweede vanuit de vlucht in deze Giro) en Jonathan Lastra.

Ritwinnaars Ben Healy en Aurélien Paret-Peintre bewezen in deze Giro al dat ze over een geweldig stel (klimmers)benen beschikken.

Ook Patrick Konrad en Jack Haig moeten vandaag lang meekunnen met de besten, net als Tom Skujins, Filippo Zana, Diego Ulissi, Derek Gee (al drie keer tweede vanuit de vlucht in deze Giro) en Jonathan Lastra.

Bergkoning Healy? Voorin kan Ben Healy vandaag een uitstekende zaak doen in het bergklassement. De Ier van EF heeft op dit moment al 108 punten en bergkoning Bais (144) en eerste achtervolgers Rubio (116) en Pinot (114) zijn niet mee.

Bijna klimmen. Nog 5km en we beginnen aan de Passo di Santa Barbara, de eerste klim van de dag. Die is net geen 13km lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 8,3%. Een stevige opwarmer dus.

26 koplopers! De samensmelting tussen groep 1 en 2 is een feit. Komen voorin aansluiten: Vadim Pronskiy (Astana), Cesare Benedetti en Patrick Konrad (Bora), Thomas Champion (Cofidis), Mattia Bais (Eolo), Davide Gabburo en Filippo Magli (Bardiani), Nicolas Dalla Valle en Veljko Stojnic (Corratec)

Komen voorin aansluiten: Vadim Pronskiy (Astana), Cesare Benedetti en Patrick Konrad (Bora), Thomas Champion (Cofidis), Mattia Bais (Eolo), Davide Gabburo en Filippo Magli (Bardiani), Nicolas Dalla Valle en Veljko Stojnic (Corratec)

De 9 achtervolgers komen dichter bij de 17 koplopers. In het peloton neemt Jumbo-Visma ondertussen zijn verantwoordelijkheid.

Ik verwacht vandaag een strijd op twee fronten. Ik denk dat ik te dicht sta om mee te gaan met een kopgroep, maar ik ga het zeker proberen. Jack Haig (Bahrain) voor de start van de rit.

In het peloton vinden ze de situatie goed zoals die is. De goede vlucht lijkt eindelijk vertrokken. Zal die uit 17 renners bestaan of 26?

Ik wil in elke bergrit deze week ten aanval trekken. Een ritzege is mijn doel. Valentin Paret-Peintre (AG2R) is een man van zijn woord.

9 tegenaanvallers. Een negental met onder meer Konrad (Bora), Bais (Eolo) en Champion (Cofidis) probeert de oversteek te maken richting kopgroep. Gemakkelijk wordt dat niet, want de 17 hebben al 25 tellen.

De namen van de kloplopers op een rijtje: Aurélien en Valentin Paret-Peintre (AG2R) Christian Scaroni (Astana) Jack Haig en Jonathan Milan (Bahrain Victorious) Jonathan Lastra (Cofidis) Ben Healy (EF) Marin Marcellusi en Alessandro Tonelli (Bardiani) Salvatore Puccio en Ben Swift (Ineos) Derek Gee (Israel) Carlos Verona (Movistar) Michael Hepburn en Filippo Zana (Jayco) Toms Skujins (Trek) Diego Ulissi (UAE)