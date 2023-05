Ilan Van Wilder charmeert met 6e plek in bergrit: "Aan top 10 in eindklassement denk ik nog niet"

Door het uitvallen van Davide Ballerini stonden vanmorgen maar 2 renners van Soudal-Quick Step op het startpodium: Pieter Serry en Ilan Van Wilder.

Maar dat belette het Wolfpack-duo niet om zich in de kijker te rijden. Serry was in het begin van de etappe even aan boord van een kopgroep.

Van Wilder hield zich dan weer goed staande op de slotklim, met een 6e plek als beloning.

"Toen UAE Team Emirates versnelde op de slotklim, wist ik dat ik mijn eigen tempo moest rijden. Dat werkt heel goed bij mij", vertelt een licht verkouden Van Wilder.

"Ik heb daarna nog veel andere renners opgeraapt die zichzelf opgeblazen hadden."