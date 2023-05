Eindelijk spektakel: Thomas deelt tik uit aan Roglic en herovert roze, Almeida zegeviert

Fase per fase

Fase per fase

clock 17:03 17 uur 03. Voor UAE is het al de derde etappezege in deze Giro. Eerder wonnen ook Ackermann en McNulty al een rit. Ondertussen is Armirail ook binnen. Na drie dagen zit zijn regeerperiode in het roze erop. . Voor UAE is het al de derde etappezege in deze Giro. Eerder wonnen ook Ackermann en McNulty al een rit.

Ondertussen is Armirail ook binnen. Na drie dagen zit zijn regeerperiode in het roze erop.



clock 17:03 17 uur 03. Spanning troef. Dankzij de bonificatieseconden volgt Almeida nu op 18 seconden van nieuwe leider Thomas. Roglic is derde in de stand op 28 tellen. . Spanning troef Dankzij de bonificatieseconden volgt Almeida nu op 18 seconden van nieuwe leider Thomas. Roglic is derde in de stand op 28 tellen.



clock 17:01 17 uur 01. Op 1'25" komt ook Van Wilder over de finishlijn met in zijn zog nog een reeks klassementsmannen. Hij gaat al zeker Buitrago en Pinot voorbij in het klassement. . Op 1'25" komt ook Van Wilder over de finishlijn met in zijn zog nog een reeks klassementsmannen. Hij gaat al zeker Buitrago en Pinot voorbij in het klassement.

clock 17:01 17 uur 01.

clock 17:00 17 uur . Ook Roglic en Dunbar zijn binnen. De Sloveen verliest uiteindelijk 25 seconden op zijn rivalen voor de eindzege. . Ook Roglic en Dunbar zijn binnen. De Sloveen verliest uiteindelijk 25 seconden op zijn rivalen voor de eindzege.

clock 17:00 17 uur . Ook Thomas is heel erg blij. Hij neemt het roze opnieuw over van Roglic en was vandaag misschien wel de sterkste bergop. . Ook Thomas is heel erg blij. Hij neemt het roze opnieuw over van Roglic en was vandaag misschien wel de sterkste bergop.

clock 17:00 17 uur match afgelopen end time Almeida de rit, Thomas het roze Man tegen man is de Portugees duidelijk de snelste. Het is zijn eerste etappezege in een grote ronde.

clock 16:59 16 uur 59. Op 150m van de finishlijn zet Almeida de sprint in. . Op 150m van de finishlijn zet Almeida de sprint in.

clock 16:58 16 uur 58. Almeida bijt zich nu vast in het wiel van Thomas. . Almeida bijt zich nu vast in het wiel van Thomas.

clock 16:58 16 uur 58. De Welshman neemt toch nog een keer over, maar heel snel gaat het niet meer. Roglic lijkt wat dichterbij te komen. . De Welshman neemt toch nog een keer over, maar heel snel gaat het niet meer. Roglic lijkt wat dichterbij te komen.

clock 16:58 16 uur 58. Thomas bijt zich nu vast in het wiel van de Portugees. Op weg naar de dubbelslag? . Thomas bijt zich nu vast in het wiel van de Portugees. Op weg naar de dubbelslag?

clock 16:57 16 uur 57. De overname van Almeida is niet meer van harte. Het pokerspel tussen de twee kopmannen is begonnen. . De overname van Almeida is niet meer van harte. Het pokerspel tussen de twee kopmannen is begonnen.

clock 16:57 Nog 1.000m. Met z'n tweeën duiken Almeida en Thomas de laatste kilometer in. Wie heeft nog het meeste in zijn tank om te winnen in de sprint? . 16 uur 57. last km Nog 1.000m Met z'n tweeën duiken Almeida en Thomas de laatste kilometer in. Wie heeft nog het meeste in zijn tank om te winnen in de sprint?

clock 16:56 16 uur 56.

clock 16:56 16 uur 56. Tik voor Roglic. Er komen nog een paar zware dagen aan, maar dit moet hoe dan ook een ferme tik zijn voor Roglic. In het wiel van zijn ploegmaat verliest hij op dit moment bijna 30 seconden op Thomas en Almeida. . Tik voor Roglic Er komen nog een paar zware dagen aan, maar dit moet hoe dan ook een ferme tik zijn voor Roglic. In het wiel van zijn ploegmaat verliest hij op dit moment bijna 30 seconden op Thomas en Almeida.

clock 16:55 16 uur 55. Sterke Van Wilder. Op iets meer dan een minuut is ook Van Wilder bezig met een uitstekende zaak te doen. Hij zal hoe dan ook een mooie sprong maken in het klassement. . Sterke Van Wilder Op iets meer dan een minuut is ook Van Wilder bezig met een uitstekende zaak te doen. Hij zal hoe dan ook een mooie sprong maken in het klassement.

clock 16:54 16 uur 54. De twee leiders duiken de laatste drie kilometer in. Die zijn wat minder zwaar en dat is voor deze twee uitstekende tijdrijders zeker geen nadeel op Roglic. . De twee leiders duiken de laatste drie kilometer in. Die zijn wat minder zwaar en dat is voor deze twee uitstekende tijdrijders zeker geen nadeel op Roglic.

clock 16:53 Kuss verzet bergen werk voor zijn kopman. 16 uur 53. Kuss verzet bergen werk voor zijn kopman.

clock 16:53 16 uur 53. Thomas en Almeida laten Roglic achter..