Snelle mannen krijgen vandaag hun laatste kans in deze Giro, Almeida niet meer aan de start

Het Giro-peloton is vandaag even wat rust gegund in een loodzware bergweek. Tussen Borgo Valsugana en Treviso loopt het hoofdzakelijk bergaf en liggen maar 2 colletjes van 4e categorie. Voor de spurters die nog fris zitten, is rit 18 de laatste kans. Volg de koers hier vanaf 13.50 uur.