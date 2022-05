Dries De Bondt: "Eerst was dit een droom, dan een doel en nu is het werkelijkheid"

"Hoe ik dit gedaan heb?", was de eerste reactie van Dries De Bondt na zijn prachtige zege. "Dit was geen ik-verhaal, maar een wij-verhaal. Alles moet meezitten voor zoiets. En vandaag was zo'n dag. Onbeschrijflijk."

"Het stond in de sterren geschreven dat dit een rit was voor de sprinters. Maar wij hadden met zijn vieren een plan gemaakt. De samenwerking was perfect, nooit heeft iemand gespeculeerd of een beurt overgeslagen. En zo werkte het plan."

In de finale maakte De Bondt de juiste keuzes. "Ik wist dat Affini van ver zou aangaan en dat veel druk op de schouders zou komen van Magnus (Cort Nielsen), omdat hij de snelste is en het grootste palmares heeft. Hij werd dan ook gedwongen om als eerste aan te gaan."

Maar De Bondt had dus het laatste woord. "Ik kan het niet geloven, dit is een droom. Maar zoals ik al vaker gezegd heb: in het begin van mijn carrière had ik dromen en die werden uiteindelijk doelen. Toen die doelen uitkwamen, maakte ik nieuwe dromen."

"Toen ik hier vorig jaar voor het eerst een grote ronde reed, was een rit winnen een droom. Maar voor dit jaar was het een doel. En nu is die droom werkelijkheid geworden."