LIVE Giro: Monstervlucht met 4 Belgen, pakt Evenepoel straks roze?

Retro 2016: "onbekende" Ciccone wint in Sestola.

Geen Lawrence Naesen. We leefden nog de hele tijd in de veronderstelling dat Lawrence Naesen mee was geschoven, maar er zal verwarring geweest zijn met zijn ploegmaat Andrea Vendrame geweest zijn. De 25e renner wordt dan geïdentificeerd als Tagliani.

Eerste afhakers. Terwijl het peloton steeds dichter nadert, tot op 4'30" zelfs, lijkt zich in de staart een eerste gruppetto te vormen. Het blijft overigens pijpenstelen regenen. Zo wordt het een beestachtige rit voor de renners.

In de eerste week probeer ik mij zoveel mogelijk te sparen. Mijn focus ligt op de 2e en 3e week, om daar dan een etappe proberen te winnen. Kobe Goossens (Lotto-Soudal).

Goossens: "Ik spaar mij in de eerste week".

We beginnen aan de laatste 100 kilometer van deze etappe en vanaf nu loopt het bijna de hele tijd op en af. Zo meteen krijgen we de eerste tussensprint van de dag.

Tijdsverschil. Het tempo van Ganna ligt hoger dan dat van de 25 vluchters, die duidelijk wat met de handrem op rijden. Zo slinkt de voorsprong, tot 5'50".

Ganna geeft roze op. De vereende krachten van Astana en Ineos zorgen ervoor dat het verschil iets meer dan 6 minuten blijft. Opmerkelijk is dat de werkmier bij Ineos zowaar roze trui Ganna is. Die zet dus al zijn persoonlijke ambities vandaag uit zijn hoofd.

Ik mik meer op ritten in deze Giro, maar na rit 6 maak ik de balans op van het klassement. Als ik dan nog goed sta, ga ik er misschien toch voor. Of ik nog ruimte zal krijgen in een vlucht? Ik denk het wel. Ik heb toch de status dat ik er in de rondes telkens doorzak. Harm Vanhoucke (Lotto-Soudal).

Vanhoucke: "Na rit 6 maak ik de balans op voor het klassement".

Parma. De renners passeren door de uitgeregende straten van Parma, bekend van de ham en van de voetbalploeg die zo'n 20 jaar geleden hoge toppen scheerde met jongens als Cannavaro, Buffon, Thuram en Johan Walem. Parma was 9 keer een aankomstplaats in de Giro en 2 keer ging de zege naar de snelle Saronni. In 2011 waren we hier voor het laatst en boekte Alessandro Petacchi er zijn 22e en laatste zege in de Giro.

Parma was 9 keer een aankomstplaats in de Giro en 2 keer ging de zege naar de snelle Saronni. In 2011 waren we hier voor het laatst en boekte Alessandro Petacchi er zijn 22e en laatste zege in de Giro.

Wie rijdt? In het peloton onderhoudt Ineos het tempo, met een beetje hulp van een Astana. Maar erg hoog ligt het tempo niet. De 25 vluchters hebben meer dan 6 minuten.

Ook nog Vendrame. De 24 zijn er eigenlijk 25. De vergeten renner is Andrea Vendrame!

2 + 8 + 11 +3 = 24. Alle vluchtersgroepen zijn samengesmolten. De namen:

- Nelson Oliveira, de best geplaatste (op 32 seconden)

- Victor Campenaerts

- Quinten Hermans

- Louis Vervaeke

- Pieter Serry

- Lawrence Naesen

- Koen de Kort

- Rein Taaramae

- Francesco Gavazzi

- Alessandro De Marchi

- Joseph Dombrowski

- Amanuel Ghebreigzabhier

- Nicolas Edet

- Filippo Zana

- Marton Dina

- Valerio Conti

- Attila Valter

- Christopher Juul Jensen

- Jan Tratnik

- Nico Denz

- Nicola Venchiarutti

- Jacopo Mosca

- Samuele Zoccarato

- Filippo Fiorelli

Nog meer tegenaanvallers. Achter de 8 renners die op Campenaerts en Hermans jagen, liggen 2 groepen. Eerst een groep van 11 met Oliveira, Conti, Valter, Serry, Vervaeke, Naesen, Vianchiarutti, De Kort, Denz, Juul-Jensen en De Kort. Daarachter probeert het Italiaanse trio Mosca, Zoccarato en Fiorelli wanhopig naar voren te geraken.