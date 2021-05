LIVE Giro: Hermans dondert van roze wolk, neemt Taaramae over voor Intermarché?

Omdat hij toch niet de gewenste medewerking krijgt, gaat Vendrame er dan maar alleen vandoor. Maar of dat de juiste tactiek is om een minuut dicht te rijden...?

16 uur 21. Vendrame. Omdat hij toch niet de gewenste medewerking krijgt, gaat Vendrame er dan maar alleen vandoor. Maar of dat de juiste tactiek is om een minuut dicht te rijden...? .

16 uur 18. Deceuninck-Quick Step. In het peloton heeft Deceuninck-Quick Step de touwtjes overgenomen van Ineos. Niet omdat ze er nog in geloven dat het roze er vandaag inzit, maar wel om kopmannen Almeida en Evenepoel veilig door de finale te loodsen. .

16 uur 13. De achtervolgende groep wordt weer groter, met onder meer ook Pieter Serry erbij. 8 renners, is dat voldoende om samen te werken? Of juist te veel? .

16 uur 09. Tifosi. Er staat heel wat volk op de Montemolino. Ook de idiote aandachtzoekers in bloot bovenlijf zijn de coronacrisis blijkbaar zonder kleerscheuren (of juist wel?) doorgekomen. Voorlopig zorgt het - gelukkig - niet voor problemen voor de renners. .

16 uur 04. Ook de Fransman Edet heeft zijn karretje bij de achtervolgers aangehaakt. Zo krijgen we een strijd van 2 tegen 4. Het verschil is 1'20". .

Montemolino. Taaramäe komt als eerste boven op de vreselijke Montemolino en brengt zijn totaal in de bergstand zo op 13 punten, op 3 punten van leider Albanese. Als hij echt heel sterk is, kan de Est niet alleen de rit en het roze, maar ook de bergtrui meegraaien. . 16 uur 02.

15 uur 59. Vooraan zitten Juul Jensen en Taaramae op een moordend steil stuk. Het verschil met de vaart die er plots weer in zit bij de achtervolgers is opmerkelijk. Kan het toch nog alle kanten uit? .

15 uur 54. Wie moeten we nog in de gaten houden? Trek-Segafredo onderhoudt het tempo in de achtervolgende groep, wellicht voor de Ethiopiër Ghebreigzabhier. Andere gevaarlijke klanten op basis van het profiel van de rit zijn Dombrowski, De Marchi, Vervaeke, Tratnik, Valter en Conti. .

15:40

Verschillen lopen op. Alle metertjes lopen op in het voordeel van het trio Hermans-Taaramae-Juul Jensen. Bij Ineos onderhouden ze gewoon het tempo en er is niemand anders geïnteresseerd om in dit hondenweer jacht te maken. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we geen spektakel op meerdere fronten krijgen in de slotfase. In de achtervolgende groep is het nu aan de jongens van Trek-Segafredo, maar dat gaat niet snel genoeg. Het verschil gaat naar de 2 minuten. . 15 uur 40.