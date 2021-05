Giro LIVE: Merlier lost op de klimmetjes, nerveuze finale is ingezet

16:51 Laatste km. Van der Hoorn heeft nog altijd 18 seconden voorsprong onder de rode vod. Dat moet toch volstaan? . 16 uur 51. Laatste km. Van der Hoorn heeft nog altijd 18 seconden voorsprong onder de rode vod. Dat moet toch volstaan?

16:49 In het peloton heeft UAE overgenomen van Bora. Het vertrouwen in Gaviria is daar blijkbaar groot. De jongens uit de Emiraten zorgen ervoor dat Ciccone en Gallopin ingelopen worden. Nu enkel nog Van der Hoorn.

16:49 Ciccone en Gallopin komen nu echt wel snel dichterbij. 17 seconden meldt de chrono. Intussen hapt Van der Hoorn alle vliegen in Noord-Italië bij elkaar.

16:46 Ciccone en Gallopin hebben nu alle vluchters opgeraapt. Op eentje na... Ze moeten nog een halve minuut dichtrijden op 5 kilometer. Voor het peloton is dat zelfs het dubbele.

16:45 Op een laatste hellende strook lijkt Van der Hoorn volledig stuk te gaan, maar de tijdsaanduiding laat uitschijnen dat het nog altijd goed vooruitgaat.

16:44 Van der Hoorn heeft een reuzenmes gestoken en heeft alle krachten nodig om dat rond te krijgen. Met opengesperde mond klieft hij richting de finish.

16:43 In het peloton is het nog altijd maar 1 mannetje van Bora-Hansgrohe die moet werken. Dat zal niet voldoende zijn om Van der Hoorn tot de orde te roepen.

16:41 Van der Hoorn solo! Taco van der Hoorn heeft het bord van Pellaud helemaal leeg gegeten en lijkt nu aan zijn eigen bordje te beginnen. De Zwitser probeerde nog even aan te haken, maar hij ontplofte. Van der Hoorn moet een kleine tijdrit rijden van 8 kilometer.

Van der Hoorn moet een kleine tijdrit rijden van 8 kilometer.

16:40 Pellaud en Van der Hoorn gaan nog goed vooruit. Het peloton wordt nog altijd op meer dan 30 seconden afstand gehouden. Gallopin en Ciccone hebben Zoccarato ingelopen, maar ook zij komen geen stap dichterbij. Het zal toch niet dat na Alpecin-Fenix nu ook Intermarché-Wanty Gobert zijn ritzege kan meegraaien?

Het zal toch niet dat na Alpecin-Fenix nu ook Intermarché-Wanty Gobert zijn ritzege kan meegraaien?

16:36 Gallopin en Ciccone komen net echt snel dichterbij de 2 leiders. Ze moeten uitkijken voor een chasse patate. Maar wie neemt er in het peloton de touwtjes in handen? Peter Sagan had het even lastig vlak voor de top. Blijft Bora dit allemaal alleen opknappen?

16:34 Sprint. Pellaud raapt ook in Guarene de punten voor de tussensprint op, voor Van der Hoorn. Zoccarato komt als derde boven, waardoor er geen boni's meer waren voor de toppers in het peloton.

16:33 Met de top bijna in zicht springen Gallopin en Ciccone weg uit het peloton.

16:32 16 uur 32.

16:30 Zoccarato heeft niet willen plooien, waardoor we 3 leiders hebben, met ook nog Pellaud en Van der Hoorn.

16:29 Pellaud trekt door. Simon Pellaud trekt nog eens van leer, maar dat laat Van der Hoorn niet zomaar gebeuren. De vluchters hebben nog altijd een kleine minuut, dus het zal snel moeten gaan in het peloton als ze daar hun zinnen gezet hebben op de bonificaties.

16:26 We zijn aan de klim begonnen, met weliswaar een heel rustige aanloop. Na iets meer dan een kilometer wordt het plots steil.

16:25 Mechanische pech. Ruben Geurreiro, de winnaar van de bergtrui vorig jaar, heeft mechanische problemen op een slecht moment. Hugh Carthy zal de Portugees moeten missen in deze tricky finale.

16:19 Tijdsverschil. We trekken door Alba, maar in het peloton zit iedereen al met zijn gedachten met de klim naar de laatste tussensprint, die ook mogelijk cruciaal zal zijn voor de dagzege. Op de top is het nog 15 kilometer tot de finish.

16:18 4 leiders. Er blijven uiteindelijk nog 5 vluchters over: de Nederlanders Van der Hoorn en Van den Berg, Zoccarato, Albanese en Pellaud. Van Gougeard hebben we dus het laatste gezien vooraan.