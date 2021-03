LIVE Gent-Wevelgem: 4 vluchters, peloton barst uiteen in waaiers

12:31 12 uur 31. Achter de groep-Van Aert zijn de twee andere groepen toch weer samengekomen. Zal dit de samenwerking doen toenemen? Tot we aan de heuvelzone komen, met tussendoor ook de Plugstreets, hebben ze ongeveer een uur de tijd om nog iets recht te zetten. . Achter de groep-Van Aert zijn de twee andere groepen toch weer samengekomen. Zal dit de samenwerking doen toenemen? Tot we aan de heuvelzone komen, met tussendoor ook de Plugstreets, hebben ze ongeveer een uur de tijd om nog iets recht te zetten.

12:29 12 uur 29. Rex past. Voor de jonge Laurenz Rex gaat het nu toch wel wat te snel. De enige Belg in de kopgroep moet lossen. . Rex past Voor de jonge Laurenz Rex gaat het nu toch wel wat te snel. De enige Belg in de kopgroep moet lossen.

12:27 Peloton verliest terrein. Het lijkt erop dat we wel degelijk al een eerste schifting krijgen in deze koers, want het grote peloton volgt al op 2'40" van de spits, wat betekent op meer dan anderhalve minuut van Van Aert en co. . 12 uur 27. Peloton verliest terrein Het lijkt erop dat we wel degelijk al een eerste schifting krijgen in deze koers, want het grote peloton volgt al op 2'40" van de spits, wat betekent op meer dan anderhalve minuut van Van Aert en co.

12:27 Tijdsverschil. Alle renners zitten nu in De Moeren, waar de wind achteraan in de zij waait. De groep-Van Aert is tot op 1 minuut genaderd van het kwartet Fedorov, Bissegger, Rutsch en Rex. . 12 uur 27. Tijdsverschil Alle renners zitten nu in De Moeren, waar de wind achteraan in de zij waait. De groep-Van Aert is tot op 1 minuut genaderd van het kwartet Fedorov, Bissegger, Rutsch en Rex.

12:24 De kopgroep krijgt bijna het gezelschap van deel 1 van het peloton. 12 uur 24. De kopgroep krijgt bijna het gezelschap van deel 1 van het peloton

12:23 12 uur 23. Het ziet er voorlopig uit dat de brand hier in Menen niet voor problemen zal zorgen voor de koers. Tomas Van Den Spiegel (Flanders Classics). Het ziet er voorlopig uit dat de brand hier in Menen niet voor problemen zal zorgen voor de koers. Tomas Van Den Spiegel (Flanders Classics)

12:21 12 uur 21. De Moeren. Het valt nauwelijks voor te stellen met wat we allemaal al gehad hebben, maar de kopgroep begint nu pas aan De Moeren. Hier kunnen de verschillen nog hoger oplopen. . De Moeren Het valt nauwelijks voor te stellen met wat we allemaal al gehad hebben, maar de kopgroep begint nu pas aan De Moeren. Hier kunnen de verschillen nog hoger oplopen.

12:18 12 uur 18. AG2R-Citroën en Alpecin-Fenix. De grote afwezigen in het eerste peloton zijn Alpecin-Fenix (vandaag met Merlier en Philipsen) en AG2R (met Naeen en Van Avermaet). Ook Deceuninck-Quick Step is met enkel Sam Bennett opvallend mager vertegenwoordigd. De indrukwekkendste ploeg is momenteel BikeExchange, met maar liefst 4 pionnetjes op het schaakbord: Matthews, Mezgec, Bauer en Stannard. Ook Edmondson was erbij, maar hij heeft moeten lossen. . AG2R-Citroën en Alpecin-Fenix De grote afwezigen in het eerste peloton zijn Alpecin-Fenix (vandaag met Merlier en Philipsen) en AG2R (met Naeen en Van Avermaet). Ook Deceuninck-Quick Step is met enkel Sam Bennett opvallend mager vertegenwoordigd.

De indrukwekkendste ploeg is momenteel BikeExchange, met maar liefst 4 pionnetjes op het schaakbord: Matthews, Mezgec, Bauer en Stannard. Ook Edmondson was erbij, maar hij heeft moeten lossen.

12:17 12 uur 17. Situatie. De groep van 21 renners, met Van Aert en Bennett, is tot op 2'30" van de 4 vluchters gekomen. De tweede groep zit al op bijna een minuut, maar krijgt binnenkort wellicht het gezelschap van een derde groep, die op een twintigtal seconden volgt. . Situatie De groep van 21 renners, met Van Aert en Bennett, is tot op 2'30" van de 4 vluchters gekomen. De tweede groep zit al op bijna een minuut, maar krijgt binnenkort wellicht het gezelschap van een derde groep, die op een twintigtal seconden volgt.

12:15 Een blik op de eerste groep van het peloton. 12 uur 15. Een blik op de eerste groep van het peloton

12:13 12 uur 13. Er komen verschillende groepjes toch weer bij elkaar. Dat zou erop kunnen wijzen dat de eerste waaierveldslag stilaan tot een einde komt. . Er komen verschillende groepjes toch weer bij elkaar. Dat zou erop kunnen wijzen dat de eerste waaierveldslag stilaan tot een einde komt.

12:06 12 uur 06. Helse toestanden. Het is jammer dat we de beelden moeten missen, want wat we via de koersradio horen, doet ons terugdenken aan de legendarische editie van Wevelgem van 2015. Zo zou een renner van Intermarché zomaar in de gracht getuimeld zijn. . Helse toestanden Het is jammer dat we de beelden moeten missen, want wat we via de koersradio horen, doet ons terugdenken aan de legendarische editie van Wevelgem van 2015. Zo zou een renner van Intermarché zomaar in de gracht getuimeld zijn.

12:03 12 uur 03. Samenstelling eerste peloton. 21 renners hebben een windslag geslagen en zitten in het eerste deel van het peloton: Sam Bennett, De Buyst, Danny van Poppel, Van Aert, Van Hooydonck, Colbrelli, Bauer, Mezgec, Matthews, Stannard, Erviti, Mas Bonet, Sütterlin, Nizzolo, Bystrøm, Trentin, Küng, Golas, Dupont, Lecroq en Lemoine. . Samenstelling eerste peloton 21 renners hebben een windslag geslagen en zitten in het eerste deel van het peloton: Sam Bennett, De Buyst, Danny van Poppel, Van Aert, Van Hooydonck, Colbrelli, Bauer, Mezgec, Matthews, Stannard, Erviti, Mas Bonet, Sütterlin, Nizzolo, Bystrøm, Trentin, Küng, Golas, Dupont, Lecroq en Lemoine.

12:02 Tijdsverschil. De voorwacht van het peloton is tot op 4'30" genaderd van de 4 vluchters. De grote groep op 5'10". . 12 uur 02. Tijdsverschil De voorwacht van het peloton is tot op 4'30" genaderd van de 4 vluchters. De grote groep op 5'10".

12:01 12 uur 01. Brand. Terwijl de koers in brand staat, wordt er ook een brand gemeld in Menen, op slechts een steenworp van waar straks de finish ligt. Hopelijk zorgt dat later niet voor problemen. . Brand Terwijl de koers in brand staat, wordt er ook een brand gemeld in Menen, op slechts een steenworp van waar straks de finish ligt. Hopelijk zorgt dat later niet voor problemen.

11:58 Waaiers! Het eerste deel van het peloton heeft al zo'n 20 seconden voorsprong op wat volgt. Het is misschien wat ongepast in een koers met als ondertitel "In Flanders Fields", maar... het is oorlog! . 11 uur 58. Waaiers! Het eerste deel van het peloton heeft al zo'n 20 seconden voorsprong op wat volgt. Het is misschien wat ongepast in een koers met als ondertitel "In Flanders Fields", maar... het is oorlog!