Trek-Segafredo laat Theuns niet starten: "Geen positieve, maar ook geen negatieve test"

23:12

23 uur 12. Geen Edward Theuns bij Trek-Segafredo. Trek-Segafredo kreeg vandaag het verlossende nieuws dat het mag starten in Dwars door Vlaanderen. Maar het zal maar met 5 renners afzakken naar startplaats Roeselare. Bij de laatste test was het resultaat van Edward Theuns niet positief, maar ook niet negatief. "Dat kan betekenen dat er sporen zijn van het coronavirus, maar het is niet genoeg om besmettelijk te zijn of om als positief bestempeld te worden", meldt de ploeg. "We hebben toch besloten om Theuns uit de selectie te halen." Jasper Stuyven krijgt daardoor maar 4 renners aan zijn zijde in Dwars door Vlaanderen: de Nederlander Koen de Kort, de Ier Ryan Mullen en de Amerikanen Kiel Reijnen en Quinn Simmons. Van de ploeg voor het Vlaamse werk zitten oud-wereldkampioen Mads Pedersen en de Luxemburger Alex Kirsch nog altijd in quarantaine. .