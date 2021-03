LIVE Dwars door Vlaanderen: "grieperige" Alberto Bettiol stuurt zijn kat

12:04 De Nederlandse kampioen krijgt een nieuwe fiets in de Nederlandse driekleur onder zijn kont gestopt. . 12 uur 04. De Nederlandse kampioen krijgt een nieuwe fiets in de Nederlandse driekleur onder zijn kont gestopt. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1377199946659725312

12:02 12 uur 02. Sep Vanmarcke heeft nog te veel last aan zijn luchtwegen en rijdt niet mee. Hij kon niet diep gaan en koersen was eigenlijk onverantwoord. Het goede weer zorgt er hopelijk voor dat het iets sneller de goeie kant opgaat. . Eric Van Lancker (ploegleider Israel Start-Up Nation). Sep Vanmarcke heeft nog te veel last aan zijn luchtwegen en rijdt niet mee. Hij kon niet diep gaan en koersen was eigenlijk onverantwoord. Het goede weer zorgt er hopelijk voor dat het iets sneller de goeie kant opgaat. Eric Van Lancker (ploegleider Israel Start-Up Nation)

11:55 AG2R-Citroën voegde kopmannen Oliver Naesen en Greg Van Avermaet toe aan zijn zevental, hoewel deze koers oorspronkelijk niet op hun programma stond. 11 uur 55. AG2R-Citroën voegde kopmannen Oliver Naesen en Greg Van Avermaet toe aan zijn zevental, hoewel deze koers oorspronkelijk niet op hun programma stond

11:51 11 uur 51. Nog geen regerende wereldkampioen op de erelijst. De wereldkampioen maakt vandaag weer zijn opwachting in het peloton na een trainingsweek in Andorra. Julian Alaphilippe is een van de speerpunten van Deceuninck-Quick Step in deze Dwars door Vlaanderen, waar nog nooit een regerende wereldkampioen kon zegevieren. In de Ronde van Vlaanderen gebeurde dat al 6 keer. Peter Sagan was in 2016 de laatste die dat flikte in zijn regenboogtrui. . Nog geen regerende wereldkampioen op de erelijst De wereldkampioen maakt vandaag weer zijn opwachting in het peloton na een trainingsweek in Andorra. Julian Alaphilippe is een van de speerpunten van Deceuninck-Quick Step in deze Dwars door Vlaanderen, waar nog nooit een regerende wereldkampioen kon zegevieren. In de Ronde van Vlaanderen gebeurde dat al 6 keer. Peter Sagan was in 2016 de laatste die dat flikte in zijn regenboogtrui.

11:30 Volgt straks ook een antwoord met de pedalen? 11 uur 30. Volgt straks ook een antwoord met de pedalen? Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1377191177523433472

11:18 Geen Alberto Bettiol. We schrappen nog een naam van de deelnemerslijst: Alberto Bettiol stuurt zijn kat. De winnaar van de Ronde van Vlaanderen in 2019 klaagt over hoestbuien en een grieperig gevoel. "Maar alle covidtesten zijn negatief. Hopelijk kan ik zondag deelnemen aan de Ronde", meldt de Italiaan van EF nog op Instagram. . 11 uur 18. Geen Alberto Bettiol We schrappen nog een naam van de deelnemerslijst: Alberto Bettiol stuurt zijn kat. De winnaar van de Ronde van Vlaanderen in 2019 klaagt over hoestbuien en een grieperig gevoel. "Maar alle covidtesten zijn negatief. Hopelijk kan ik zondag deelnemen aan de Ronde", meldt de Italiaan van EF nog op Instagram.

11:14 11 uur 14. Vandaag beslissing over Parijs-Roubaix? Vorige week meldde Le Parisien dat er dit voorjaar geen editie van Parijs-Roubaix komt, maar organisator ASO heeft nog altijd geen officiële communicatie gedeeld. Er wordt vandaag nieuws verwacht, maar vorige woensdag droop de ontgoocheling al van het gezicht van Yves Lampaert toen hij de geruchten vernam. Bekijk het fragment uit Iedereen Beroemd in het artikel hieronder. . Vandaag beslissing over Parijs-Roubaix? Vorige week meldde Le Parisien dat er dit voorjaar geen editie van Parijs-Roubaix komt, maar organisator ASO heeft nog altijd geen officiële communicatie gedeeld. Er wordt vandaag nieuws verwacht, maar vorige woensdag droop de ontgoocheling al van het gezicht van Yves Lampaert toen hij de geruchten vernam. Bekijk het fragment uit Iedereen Beroemd in het artikel hieronder.

11:09 11 uur 09. Er is gisteren nog flink gegoocheld met de startlijst van Dwars door Vlaanderen. Zo heeft Deceuninck-Quick Step op de valreep Stijn Steels opgeroepen als vervanger van Dries Devenyns. De ervaren lijfwacht van Julian Alaphilippe zou niet voldoende gerecupereerd zijn na een zware Ronde van Catalonië. Devenyns zou in principe zondag de Ronde rijden, maar nam dit jaar nog geen enkele Vlaamse koers op zijn bord. Bij Deceuninck-Quick Step hebben ze natuurlijk een waaier aan kandidaten voor de Ronde van Vlaanderen. . Er is gisteren nog flink gegoocheld met de startlijst van Dwars door Vlaanderen. Zo heeft Deceuninck-Quick Step op de valreep Stijn Steels opgeroepen als vervanger van Dries Devenyns. De ervaren lijfwacht van Julian Alaphilippe zou niet voldoende gerecupereerd zijn na een zware Ronde van Catalonië. Devenyns zou in principe zondag de Ronde rijden, maar nam dit jaar nog geen enkele Vlaamse koers op zijn bord. Bij Deceuninck-Quick Step hebben ze natuurlijk een waaier aan kandidaten voor de Ronde van Vlaanderen.

11:00 11 uur . Vrouwenkoers. Rond dit tijdstip beginnen ook de vrouwen aan hun Dwars door Vlaanderen. De afstand van hun klassieker bedraagt 122 kilometer. Ellen van Dijk gaat voor 3 op een rij. Ze moet afrekenen met onder meer Annemiek van Vleuten. De Belgische toppers Jolien D'hoore en Lotte Kopecky rijden niet mee. . Vrouwenkoers Rond dit tijdstip beginnen ook de vrouwen aan hun Dwars door Vlaanderen. De afstand van hun klassieker bedraagt 122 kilometer. Ellen van Dijk gaat voor 3 op een rij. Ze moet afrekenen met onder meer Annemiek van Vleuten. De Belgische toppers Jolien D'hoore en Lotte Kopecky rijden niet mee.

10:55 In Gent-Wevelgem moesten ze op de valreep nog inpakken, vandaag mogen ze gewoon koersen. 10 uur 55. In Gent-Wevelgem moesten ze op de valreep nog inpakken, vandaag mogen ze gewoon koersen. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1377182298609647620

10:51 10 uur 51. 13 hellingen en 4 kasseistroken. Welke heuveltjes liggen vandaag op het parcours? De renners glijden achtereenvolgens over de Kluisberg, de Nieuwe Kwaremont, de Kluisberg (2), de Knokteberg, Kortekeer, Steenbeekdries, de Taaienberg, Berg Ten Houte, Kruisberg-Hotond, de Knokteberg (2), Vossenhol, Holstraat en Nokereberg. De top van die laatste bult ligt op 11 kilometer van de finish in Waregem. . 13 hellingen en 4 kasseistroken Welke heuveltjes liggen vandaag op het parcours? De renners glijden achtereenvolgens over de Kluisberg, de Nieuwe Kwaremont, de Kluisberg (2), de Knokteberg, Kortekeer, Steenbeekdries, de Taaienberg, Berg Ten Houte, Kruisberg-Hotond, de Knokteberg (2), Vossenhol, Holstraat en Nokereberg. De top van die laatste bult ligt op 11 kilometer van de finish in Waregem.

10:50 10 uur 50. Het is eindelijk nog eens mooi weer. Dat kan wel een invloed hebben op de renners. De warmte kan soms iets heel vreemds doen met een rennerslichaam. In een rittenkoers is dat totaal anders dan nu. Let wel, de wedstrijd is met 185 kilometer niet echt lang, maar toch. Er staat ook niet te veel wind, het zal wellicht heel lang gesloten zijn. Wilfried Peeters (ploegleider Deceuninck-Quick Step). Het is eindelijk nog eens mooi weer. Dat kan wel een invloed hebben op de renners. De warmte kan soms iets heel vreemds doen met een rennerslichaam. In een rittenkoers is dat totaal anders dan nu. Let wel, de wedstrijd is met 185 kilometer niet echt lang, maar toch. Er staat ook niet te veel wind, het zal wellicht heel lang gesloten zijn. Wilfried Peeters (ploegleider Deceuninck-Quick Step)

10:49 10 uur 49. Start om 12.15 u. Over anderhalf uur vertrekken de renners in Roeselare. Dat doen ze niet in het stadscentrum, maar wel aan het voetbalstadion Schiervelde. De zon zal een glimlach op het gezicht van de renners toveren. Deze namiddag zal het kwik ruim boven de 20 graden uitkomen. . Start om 12.15 u Over anderhalf uur vertrekken de renners in Roeselare. Dat doen ze niet in het stadscentrum, maar wel aan het voetbalstadion Schiervelde. De zon zal een glimlach op het gezicht van de renners toveren. Deze namiddag zal het kwik ruim boven de 20 graden uitkomen.

09:40 09 uur 40. Dwars door Vlaanderen Sterren voor Dwars door Vlaanderen: 3 voor de titelverdediger en de wereldkampioen

09:36 Edward Theuns zit op een rollercoaster. Het licht sprong eerst op groen voor zijn deelname, waarna hij ook met de wereld deelde dat hij en zijn partner Lien Crapoen een kindje verwachten. Maar uiteindelijk zal Theuns dus toch niet koersen door een onzeker resultaat over zijn coronatest. . 09 uur 36. Edward Theuns zit op een rollercoaster. Het licht sprong eerst op groen voor zijn deelname, waarna hij ook met de wereld deelde dat hij en zijn partner Lien Crapoen een kindje verwachten. Maar uiteindelijk zal Theuns dus toch niet koersen door een onzeker resultaat over zijn coronatest. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1376934738242453505

09:34 09 uur 34. Gezondheid moet altijd op de eerste plaats komen, maar profs moeten hun beroep kunnen uitoefenen tenzij er een gegronde reden is om hen een verbod op te leggen. De renners en staf die vandaag deelnemen aan Dwars door Vlaanderen, zijn vandaag officieel uit quarantaine genomen. We danken onder meer Flanders Classics, Belgian Cycling, de covidarts van de E3 Harelbeke en minister van Sport Ben Weyts. Ralph Denk (teammanager Bora-Hansgrohe). Gezondheid moet altijd op de eerste plaats komen, maar profs moeten hun beroep kunnen uitoefenen tenzij er een gegronde reden is om hen een verbod op te leggen. De renners en staf die vandaag deelnemen aan Dwars door Vlaanderen, zijn vandaag officieel uit quarantaine genomen. We danken onder meer Flanders Classics, Belgian Cycling, de covidarts van de E3 Harelbeke en minister van Sport Ben Weyts. Ralph Denk (teammanager Bora-Hansgrohe)

09:31 09 uur 31. Laatste twijfels zijn weg: Bora-Hansgrohe verschijnt aan de start. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar Bora-Hansgrohe laat vanochtend weten dat het straks kan deelnemen aan Dwars door Vlaanderen. Dat was nog niet helemaal zeker aangezien de coronadokter van de E3 Saxo Bank Classic de quarantaine van enkele hoogrisicocontacten - waar zoveel discussie over was - moest herbekijken en in se moest intrekken. De positieve Matthew Walls en twee hoogrisicocontacten blijven in quarantaine, maar deze renners mogen straks wel koersen: Pascal Ackermann, Maciej Bodnar, Marcus Burghardt, Patrick Gamper, Jordi Meeus, Daniel Oss en Nils Politt. . Laatste twijfels zijn weg: Bora-Hansgrohe verschijnt aan de start Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar Bora-Hansgrohe laat vanochtend weten dat het straks kan deelnemen aan Dwars door Vlaanderen. Dat was nog niet helemaal zeker aangezien de coronadokter van de E3 Saxo Bank Classic de quarantaine van enkele hoogrisicocontacten - waar zoveel discussie over was - moest herbekijken en in se moest intrekken. De positieve Matthew Walls en twee hoogrisicocontacten blijven in quarantaine, maar deze renners mogen straks wel koersen: Pascal Ackermann, Maciej Bodnar, Marcus Burghardt, Patrick Gamper, Jordi Meeus, Daniel Oss en Nils Politt.

31-03-2021 31-03-2021.

23:12 23 uur 12. Geen Edward Theuns bij Trek-Segafredo. Trek-Segafredo kreeg vandaag het verlossende nieuws dat het mag starten in Dwars door Vlaanderen. Maar het zal maar met 5 renners afzakken naar startplaats Roeselare. Bij de laatste test was het resultaat van Edward Theuns niet positief, maar ook niet negatief. "Dat kan betekenen dat er sporen zijn van het coronavirus, maar het is niet genoeg om besmettelijk te zijn of om als positief bestempeld te worden", meldt de ploeg. "We hebben toch besloten om Theuns uit de selectie te halen." Jasper Stuyven krijgt daardoor maar 4 renners aan zijn zijde in Dwars door Vlaanderen: de Nederlander Koen de Kort, de Ier Ryan Mullen en de Amerikanen Kiel Reijnen en Quinn Simmons. Van de ploeg voor het Vlaamse werk zitten oud-wereldkampioen Mads Pedersen en de Luxemburger Alex Kirsch nog altijd in quarantaine. . Geen Edward Theuns bij Trek-Segafredo Trek-Segafredo kreeg vandaag het verlossende nieuws dat het mag starten in Dwars door Vlaanderen. Maar het zal maar met 5 renners afzakken naar startplaats Roeselare.

Bij de laatste test was het resultaat van Edward Theuns niet positief, maar ook niet negatief. "Dat kan betekenen dat er sporen zijn van het coronavirus, maar het is niet genoeg om besmettelijk te zijn of om als positief bestempeld te worden", meldt de ploeg. "We hebben toch besloten om Theuns uit de selectie te halen."

Jasper Stuyven krijgt daardoor maar 4 renners aan zijn zijde in Dwars door Vlaanderen: de Nederlander Koen de Kort, de Ier Ryan Mullen en de Amerikanen Kiel Reijnen en Quinn Simmons.

Van de ploeg voor het Vlaamse werk zitten oud-wereldkampioen Mads Pedersen en de Luxemburger Alex Kirsch nog altijd in quarantaine.