Dwars door Vlaanderen: Alaphilippe is terug, Van der Poel en sprinters bij Alpecin-Fenix

17 uur 01. Dwars door Vlaanderen. De 75e editie van Dwars door Vlaanderen staat woensdag op het menu. Rond het middaguur start het peloton in Roeselare en 184 kilometer later ligt de finish in Waregem. De renners krijgen 13 hellingen en 3 kasseistroken voor de wielen geschoven. Bij Sporza kunt u de koers op alle kanalen vanuit uw zetel volgen: van start tot finish in onze app/op onze website, vanaf 14.30 u op Eén en op Radio 1. .