Tijdritkanon Dennis blaast iedereen weg in Digital Swiss 5, Evenepoel is 7e

Na de virtuele Ronde van Vlaanderen, gewonnen door Greg Van Avermaet, was deze Digital Swiss 5 (eigenlijk een virtuele Ronde van Zwitserland) het tweede grote wielerevenement met topnamen in deze coronatijden.

Waar de Ronde van Vlaanderen op BKool werd gereden, ging organisator Velon voor de Digital Swiss 5 in zee met Rouvy. Die zorgden ervoor dat de beelden een stuk realistischer waren - je waande je echt in de Zwitserse bergen - maar hebben het nadeel dat je geen voordeel hebt als je in het wiel zit van je tegenstander.

Zo krijg je eigenlijk een pure tijdrit, zij het een heel pittige, want de renners moesten 2 forse klimmen bedwingen. Elke ploeg mag 3 renners afvaardigen. Rohan Dennis en Remco Evenepoel waren in rit 1 de blikvangers.

Evenepoel liep niet zo hard van stapel als in de Ronde van Vlaanderen. Ook Rohan Dennis deed het aanvankelijk rustigaan, maar op de eerste klim had hij toch zijn landgenoot James Whelan te pakken. Hierna liep de wereldkampioen steeds verder weg.

Evenepoel was intussen opgerukt naar de 4e plaats, maar hij kwam toch wat de man met de hamer tegen en viel nog terug naar 7. Vooral de Australiërs blijken meesters in de discipline op de rollen. In de top 6 kon enkel nummer 2 Nicolas Roche zich tussen de Australiërs nestelen.