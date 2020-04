Küng snoept Matthews virtuele zege af in slotkilometer na inhaalrace

Michael Matthews heeft zich de voorbije weken al vaak getoond op de rollen en dat was de Team Sunweb-renner ook vandaag van plan. Hij aarzelde niet en trok meteen stevig door. Slim gezien, de etappe telde maar twee korte knikjes en een gat zou moeilijk te dichten zijn op de lange strook naar de finish.



Ethan Hayter van Team Ineos leek de grootste uitdager voor Matthews te zullen worden, maar plots dook ook Stefan Küng op. De tijdrijder had zijn race goed ingedeeld en hield Matthews in zijn vizier. In de laatste vijf kilometer voelde hij dat zijn moment gekomen was.

Hij stelde zijn materiaal danig op de proef, maar het loonde. De Zwitser ging op en over Matthews. Aan de finish had hij een voorsprong van amper 80 meter op zijn concurrent. Voor Küng - die te uitgeput was om thuis te juichen - is het zijn tweede zege deze week.

De Belgen stonden met 9 aan de start maar kwamen amper in het stuk voor. Victor Campenaerts perste er alles uit, maar haalde de top 10 niet. Greg Van Avermaet zorgde wel voor een opkikker bij CCC door plaats 4 nog te pakken. Zijn ploegmaat Nathan Van Hooydonck sloot de top 10 af.