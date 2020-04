Rohan Dennis zet kers op de taart met 2e ritzege in virtuele Ronde van Zwitserland

Bij afwezigheid van Stefan Küng (2 ritzeges) kregen we een tweestrijd tussen Rohan Dennis en Nicolas Roche, de andere ritwinnaars in The Digital Swiss 5.

De slotrit liep meteen bergop, met een 15 kilometer lange klauterpartij. De jonge Australiër James Whelan (3e in rit 1) probeerde er eerst nog vanonder te muizen. Maar Rohan Dennis legde al snel de pikorde vast.

De wereldkampioen tijdrijden reed bijna de hele etappe moederziel alleen aan de leiding. Nicolas Roche beet zijn tanden bijna letterlijk stuk en kwam in de slotkilometer nog tot op 100 meter van Dennis. De Deen Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) mocht als 3e mee op het virtuele podium.

Van Belgische zijde reed Tim Wellens lang in 25e positie. In de kop van de koers verscheen hij nooit.



Uitkijken was het ook naar Julian Alaphilippe, die even in beeld kwam toen hij van zijn fiets sprong om met zijn afstandsbediening te veranderen van tv-kanaal.