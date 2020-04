Roche klimt naar eerste virtuele zege, leider Latour uit koers genomen

De derde etappe in The Digital Swiss 5 is een vreemde etappe geworden. Pierre Latour schoot als een kogel uit de startblokken en reed in een mum van tijd een enorme voorsprong bij elkaar.

Maar bij de eerste hellende stroken van de slotklim naar de Nufenenpas verdween de Fransman van AG2R uit de race. Hij werd blijkbaar uit koers genomen door de organisatie, omdat er een probleem was met zijn materiaal.

Dat maakte de weg vrij voor Nicolas Roche. De Ier van Sunweb had vruchteloos gejaagd op Latour en lag plots op kop in de rit. Roche verzwakte niet op de steile stroken van de Nufenenpas en kwam juichend over de finish. Na de derde plaats in de virtuele Ronde van Vlaanderen en de tweede plaats in de eerste rit in Zwitserland heeft Roche zijn eerste virtuele zege te pakken.