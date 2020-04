Van Avermaet valt net naast podium in Zwitserland, tijdrijder Küng wint

De renners reden vandaag in Zwitserland een soort van criterium: 4 ronden van iets meer dan 11 kilometer in en rond Frauenfeld. Wie dacht dat het zou uitdraaien op een sprint, kwam wel bedrogen uit. Omdat je op het virtuele platform geen voordeel hebt aan in de wielen zitten, werd het een tijdrit.

Dat was op het lijf geschreven van Stefan Küng. De Zwitser van FDJ draaide vanaf de start de gashendel open en sloeg meteen een mooie kloof. Hij verzwakte niet en hield ook Filippo Ganna, de Italiaanse hardrijder van Ineos af.

Achter die 2 was er een mooie strijd tussen Greg Van Avermaet (CCC) en Michael Matthews (Sunweb) voor de derde plaats op het virtuele podium. De Australiër was onze landgenoot de baas met een snedige sprint in de laatste hectometers.