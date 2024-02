LIVE: Wout van Aert wil aanvallend koersen in Spaanse Strade Bianche: "Laatste 50 km worden spektakel"

Opvallende toevoeging aan de startlijst is Arnaud De Lie. Normaal was Florian Vermeersch voor deze koers voorzien, maar door een dijbeenbreuk in zijn eerste koers moet pechvogel Vermeersch een streep trekken door zijn voorjaar.



"Deze koers stond niet op mijn programma, maar ik ben wel gemotiveerd", zei vervanger De Lie bij de start van de Clasica Jaen.



"Het parcours is veranderd en ligt me beter. Dit is mijn laatste wedstrijd voor het openingsweekend. Ik wil me hier vooral amuseren."