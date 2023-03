Kijk woensdag naar Brugge-De Panne: "Gezien het weer verwacht ik geen massasprint"

clock 11:44

11 uur 44. Nizzolo nog niet fit: "Het wordt geen massasprint". Sep Vanmarcke liet afgelopen week de Bredene-Koksijde Classic schieten om de zieke Giacomo Nizzolo te vervangen in Milaan-Sanremo. De Italiaan is nog steeds niet topfit en moet ook voor Brugge-De Panne verstek laten gaan. Derek Gee neemt zijn plaats in. Israel-Premier Tech komt zo zonder sprinter naar Brugge. Ploegleider Dirk Demol: "Nizzolo werd ziek in de Tirreno. Hij had enkele dagen koorts, waardoor hij niet topfit is." Een spurter is geen noodzaak, meent Demol: "Het wordt woensdag zogezegd een festival voor sprinters, maar dat is op papier. Ik verwacht geen massasprint, zeker niet gezien de weersverwachtingen. Ik verwacht dat wij zeer aanvallend gaan rijden, aangezien we geen baat hebben bij een spurt." .