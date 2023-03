Jasper Philipsen speculeert niet op sprint: "Ik had zin om te koersen en dat werd beloond"

Tot voor vanochtend had Jasper Philipsen 25 profkoersen gewonnen, allemaal na een massasprint. Maar In Brugge-De Panne pakte hij het anders aan.



"Ik wist vanochtend al dat het geen gewone massasprint zou worden. Toen we uiteindelijk met die mooie groep weg geraakten, zaten daar wel veel sprinters in, dus het had wel nog een sprint kunnen worden."

"Maar ik had zin om te koersen en uiteindelijk geraakten we met 4 renners weg. Het was een harde koers en ik sta hier te bibberen van de kou, maar ik ben trots op hoe we deze wedstrijd als team hebben aangepakt."

Philipsen werpt zich met deze zege "op zijn flandriens" meteen op tot een van de favorieten voor Gent-Wevelgem van zondag. "Daar kijk ik naar uit, inderdaad. De Ronde? Dat is nog andere koek met al die hoogtemeters, maar Roubaix zie ik wel zitten."