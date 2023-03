Sprinter Jasper Philipsen wordt flandrien in beestachtige editie van Brugge-De Panne

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) heeft bewezen dat hij meer is dan enkel een sprinter. In een regenachtige en winderige editie van Brugge-De Panne maakte Philipsen eerst zelf koers en rondde hij het vervolgens af in de sprint van een kwartetje, voor Olav Kooij en Yves Lampaert.