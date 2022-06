Remco Evenepoel is klasse apart op het BK tijdrijden, titelverdediger Lampaert pakt zilver

Fase per fase

Fase per fase

clock 16:15 16 uur 15. De kletsnatte Belgische kampioen ontvangt warme knuffels van zijn verloofde en mama. Er komen toch weer emoties bij kijken. . De kletsnatte Belgische kampioen ontvangt warme knuffels van zijn verloofde en mama. Er komen toch weer emoties bij kijken.

clock 16:15 16 uur 15. De uitslag. Remco Evenepoel Yves Lampaert Victor Campenaerts Rune Herregodts Frederik Frison Florian Vermeersch Dries Devenyns Xandro Meurisse . De uitslag Remco Evenepoel Yves Lampaert Victor Campenaerts Rune Herregodts Frederik Frison Florian Vermeersch Dries Devenyns Xandro Meurisse

clock 16:13 16 uur 13. Dit is het verdict. Yves Lampaert bereikt de finish in 40'59". Hij is 37" langzamer dan de Belgische kampioen! . Dit is het verdict Yves Lampaert bereikt de finish in 40'59". Hij is 37" langzamer dan de Belgische kampioen!

clock 16:12 16 uur 12. Met veel grinta sprint Victor Campenaerts naar de finish. Hij eindigt op het podium. . Met veel grinta sprint Victor Campenaerts naar de finish. Hij eindigt op het podium.

clock 16:12 16 uur 12. Evenepoel hijgt uit en zweet als een rund. Dit was geen namiddagwandeling, zoveel is duidelijk. . Evenepoel hijgt uit en zweet als een rund. Dit was geen namiddagwandeling, zoveel is duidelijk.

clock 16:10 16 uur 10. Evenepoel stapt van zijn fiets en wankelt toch een beetje. Hij heeft zich volledig gesmeten. . Evenepoel stapt van zijn fiets en wankelt toch een beetje. Hij heeft zich volledig gesmeten.

clock 16:09 40'22". Dat is de tijd van Remco Evenepoel, de nieuwe Belgische kampioen. Het is nu wachten op zijn uitdagers, maar dat lijkt slechts een formaliteit. . 16 uur 09. time point 40'22" Dat is de tijd van Remco Evenepoel, de nieuwe Belgische kampioen. Het is nu wachten op zijn uitdagers, maar dat lijkt slechts een formaliteit.

clock 16:08 16 uur 08. We geven Yves Lampaert toch meer dan een schouderklopje (maar geen elleboog), want hij rijdt een oerdegelijke tijdrit. Maar deze Remco Evenepoel is buiten categorie. . We geven Yves Lampaert toch meer dan een schouderklopje (maar geen elleboog), want hij rijdt een oerdegelijke tijdrit. Maar deze Remco Evenepoel is buiten categorie.

clock 16:06 16 uur 06. Evenepoel haalt De Gendt in . Voor Thomas De Gendt is het een lijdensweg. Hij is niet meer vooruit te branden en wordt op een snotvalling getrakteerd door de toekomstige Belgische kampioen. . Evenepoel haalt De Gendt in Voor Thomas De Gendt is het een lijdensweg. Hij is niet meer vooruit te branden en wordt op een snotvalling getrakteerd door de toekomstige Belgische kampioen.

clock 16:04 16 uur 04. De laatste golf druppelt binnen aan de finish. We zullen vrij snel weten hoe laat het is. . De laatste golf druppelt binnen aan de finish. We zullen vrij snel weten hoe laat het is.

clock 16:04 16 uur 04. De podiumplaats van Victor Campenaerts is nog niet veilig. Ploegmakker Frederik Frison staat te popelen. . De podiumplaats van Victor Campenaerts is nog niet veilig. Ploegmakker Frederik Frison staat te popelen.

clock 16:04 16 uur 04. Remco Evenepoel lijkt geenszins stil te vallen. Yves Lampaert zal een wonderronde uit zijn benen moeten schudden. . Remco Evenepoel lijkt geenszins stil te vallen. Yves Lampaert zal een wonderronde uit zijn benen moeten schudden.

clock 16:02 16 uur 02. Lampaert verliest tijd op Evenepoel aan het 2e tussenpunt. Lampaert verliest tijd op Evenepoel aan het 2e tussenpunt

clock 16:00 16 uur . 17 seconden goedmaken? Dan moet Yves Lampaert vooral rekenen op verval bij Remco Evenepoel. . José De Cauwer. 17 seconden goedmaken? Dan moet Yves Lampaert vooral rekenen op verval bij Remco Evenepoel. José De Cauwer

clock 16:00 16 uur . Yves Lampaert rijdt een zeer vlakke tijdrit en verachtert niet te fors. Is er nog iets mogelijk? . Yves Lampaert rijdt een zeer vlakke tijdrit en verachtert niet te fors. Is er nog iets mogelijk?

clock 16:00 Stand van zaken na 2/3. Remco Evenepoel Yves Lampaert op 17" Victor Campenaerts op 1'01" . 16 uur . time point Stand van zaken na 2/3 Remco Evenepoel Yves Lampaert op 17" Victor Campenaerts op 1'01"

clock 15:58 15 uur 58. Ook Victor Campenaerts begint aan zijn slotronde: 27'59". Dat is 1'01" boven de tijd van de topkandidaat. . Ook Victor Campenaerts begint aan zijn slotronde: 27'59". Dat is 1'01" boven de tijd van de topkandidaat.

clock 15:58 15 uur 58. Ook aan het 2e tussenpunt is Evenepoel de snelste. Ook aan het 2e tussenpunt is Evenepoel de snelste

clock 15:57 15 uur 57. Remco Evenepoel lijkt wel de régional de l'étape. Hij is helemaal op kruissnelheid en lijkt elke steen geblinddoekt te kunnen oppeuzelen. . Remco Evenepoel lijkt wel de régional de l'étape. Hij is helemaal op kruissnelheid en lijkt elke steen geblinddoekt te kunnen oppeuzelen.