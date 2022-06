Remco Evenepoel reed "volledig uitgedroogd" naar driekleur: "Was meteen drinkbus kwijt"

De eerste driekleur is een feit. Remco Evenepoel snelde in Gavere naar zijn eerste Belgische titel tijdrijden. Zijn grootste tegenstander: de warmte, door een gevallen drinkbus. “Na één kilometer was ik mijn bidon al kwijt", pufte Evenepoel na de streep.

En of hij diep was moeten gaan. Meteen na de finish zakte Remco Evenepoel puffend tegen de grond. Dankbaar voor de ijsblokjes ter afkoeling en vooral... een blikje Fanta. Want de kersverse Belgische kampioen snakte naar wat vloeistof. "Na één kilometer was ik mijn drinkbus al kwijt door een drempel", verklaarde Evenepoel, die ook nog een watertje naar binnen gooide na de streep. "Geen pretje. We hadden ingepland om één of twee keer per ronde te drinken, maar dat was nu dus geen enkele keer." "Ik voelde me volledig uitdroogd. Het was vloeken, maar ik heb geprobeerd om de draad snel weer op te pikken."

De beloning voor 42 minuten zonder drinken was wel fraai: zijn eerste Belgische titel bij de profs. Na eerder een bronzen en zilveren medaille. "Elke titel is belangrijk voor een tijdrijder", aldus REV. "Want het is hard werken op zo'n fiets, echt niet leuk eigenlijk. Zelfs op het gemak rijden, is bijzonder zwaar. Elke tijdrijder wil dus minstens één titel binnenhalen." Volgens Evenepoel was het parcours pittig, ondanks de relatief korte afstand. "Je moest hypergefocust zijn." "Ik heb constant mijn tempo gezocht en probeerde volle gas te gaan op de vlakke stukken. Alleen bollen die typische Vlaamse wegen voor geen meter. (lacht) Mijn handen klapten constant tegen mijn gezicht."

Yves Lampaert: "Hoe langer de tijdrit, hoe beter Remco tot zijn recht komt"

Yves Lampaert was na 6 kilometer sneller dan Remco Evenepoel, maar werd dan toch op zijn plaats gezet. “Het is altijd mijn tactiek om stevig te starten, maar ik wist dat ik in de tweede ronde aan het verzwakken was.” “Hoe langer de tijdrit, hoe beter Remco tot zijn recht komt. Winnen is leuker, maar ik ben blij dat de trui in de ploeg blijft. Ik kan hem alleen maar aanraden om ervan te genieten.” Was er bij Lampaert extra adrenaline na die bewogen Gouden Kilometer? “Niet echt. Ik heb het een plaats gegeven en ik heb mijn straf aanvaard. Maar topsport is niet voor doetjes”, klonk het nog eens fijntjes.

Victor Campenaerts: "Dit duo kloppen was een utopie"