Italiaan Michele Gazzoli viert eerste profzege 9 dagen na einde dopingschorsing: "I'm back!"

Michele Gazzoli liep vorig jaar in zijn eerste seizoen als prof meteen tegen de dopinglamp. Omdat het volgens de UCI ging om "een onvrijwillige inbreuk op het dopingreglement" kwam hij er vanaf met een schorsing van 1 jaar.



Die schorsing liep af op 9 augustus van dit jaar. Een goeie week later mocht hij al meteen starten in de Ronde van Noorwegen en daar boekte hij nu in de 2e etappe zijn allereerste profzege.



Op de hellende aankomststrook naar Hammerfest schoot de 24-jarige Italiaan als een pijl uit een boog weg. De enige die hem nog enigszins kon bijhouden was zijn ploegmaat Christian Scaroni, die samen met Gazzoli juichend over de finish kwam.



De ontlading bij Gazzoli was begrijpelijkerwijze erg groot. "Naar dit doel heb ik een jaar lang hard gewerkt. Ik was kwaad, maar ook opgewonden voor mijn comeback. I'm back!"



"De benen waren goed en het hoofd ook. Ik dacht: dit wordt mijn dag. Dit was mijn allereerste profzege, een droomzege."

Voor wie deze Arctic Race of Norway ook een droom wordt, is de 19-jarige Brit Noah Hobbs, van de continentale tak van Groupama-FDJ. Door bonificatieseconden onderweg neemt hij de leiderstrui over van Alberto Dainese.