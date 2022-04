LIVESTREAM: Benoot voert serieuze schifting door op de Keutenberg

15:58 15 uur 58. De verschillen blijven klein. De eerste achtervolgers zitten op een halve minuut. Met de laatste, kleine lus in aantocht moet er dus nog enige samenhorigheid gevonden worden. . De verschillen blijven klein. De eerste achtervolgers zitten op een halve minuut. Met de laatste, kleine lus in aantocht moet er dus nog enige samenhorigheid gevonden worden.

15:56 15 uur 56. Voordeel INEOS? INEOS Grenadiers heeft als enige ploeg twee pionnen in de kopgroep. De andere negen zijn eenzaten. . Voordeel INEOS? INEOS Grenadiers heeft als enige ploeg twee pionnen in de kopgroep. De andere negen zijn eenzaten.

15:54 15 uur 54. We vullen de namen verder aan. Hirschi, Kamp, Küng, Kwiatkowski, Matthews en Teuns vervolledigen de voetbalploeg in de spits van de koers. . We vullen de namen verder aan. Hirschi, Kamp, Küng, Kwiatkowski, Matthews en Teuns vervolledigen de voetbalploeg in de spits van de koers.

15:52 15 uur 52. We tellen elf renners in de eerste groep. Asgreen, Benoot, Cosnefroy, Pidcock en Van der Poel zijn er al zeker bij. . We tellen elf renners in de eerste groep. Asgreen, Benoot, Cosnefroy, Pidcock en Van der Poel zijn er al zeker bij.

15:51 15 uur 51. Benoot valt aan op de Keutenberg. Benoot valt aan op de Keutenberg

15:50 15 uur 50. Mathieu van der Poel heeft het schijnbaar eventjes moeilijk maar maakt de sprong. Er is een leuk keurgroepje ontstaan! . Mathieu van der Poel heeft het schijnbaar eventjes moeilijk maar maakt de sprong. Er is een leuk keurgroepje ontstaan!

15:48 Keutenberg. Turner laat voormalig winnaar Michal Kwiatkowski aan het woord op de Keutenberg. Die gaat niet rap genoeg naar de zin van Tiesj Benoot. Zit het spel op de wagen? . 15 uur 48. Keutenberg Turner laat voormalig winnaar Michal Kwiatkowski aan het woord op de Keutenberg. Die gaat niet rap genoeg naar de zin van Tiesj Benoot. Zit het spel op de wagen?

15:46 15 uur 46. Ben Turner sleurt als een bezetene op de kop van het peloton. Een kanjer, deze eerstejaars in de World Tour. . Ben Turner sleurt als een bezetene op de kop van het peloton. Een kanjer, deze eerstejaars in de World Tour.

15:45 15 uur 45.

15:44 15 uur 44. Na de steile Eyserbosweg is de Fromberg maar een tussendoortje. De volgende helling, de Keutenberg, kan weer écht tellen. . Na de steile Eyserbosweg is de Fromberg maar een tussendoortje. De volgende helling, de Keutenberg, kan weer écht tellen.

15:43 15 uur 43. INEOS heeft voor de schifting gezorgd, maar heeft nog altijd vier ferme coureurs vooraan. Karl Vannieuwkerke. INEOS heeft voor de schifting gezorgd, maar heeft nog altijd vier ferme coureurs vooraan. Karl Vannieuwkerke

15:38 15 uur 38. Van Hooydonck neemt afscheid van de laatste vroege vluchters op de Kruisberg, maar ook hij staat op het punt om opgeslorpt te worden door het uitgedunde peloton. . Van Hooydonck neemt afscheid van de laatste vroege vluchters op de Kruisberg, maar ook hij staat op het punt om opgeslorpt te worden door het uitgedunde peloton.

15:35 15 uur 35. Van Hooydonck sluit opnieuw aan bij Doull en Jacobs, maar zelfs op de kronkelende Limburgse wegen blijven de drie in het zicht van het peloton. Daar maken de mannen van INEOS indruk. . Van Hooydonck sluit opnieuw aan bij Doull en Jacobs, maar zelfs op de kronkelende Limburgse wegen blijven de drie in het zicht van het peloton. Daar maken de mannen van INEOS indruk.

15:34 15 uur 34. Op adrenaline en met de tanden op elkaar geklemd maakt Van Hooydonck jacht op Doull en Jacobs. Voor Van Poucke is het avontuur afgelopen. . Op adrenaline en met de tanden op elkaar geklemd maakt Van Hooydonck jacht op Doull en Jacobs. Voor Van Poucke is het avontuur afgelopen.

15:33 15 uur 33. Van Hooydonck mist een bocht en knalt net niet op een auto. Van Hooydonck mist een bocht en knalt net niet op een auto

15:32 15 uur 32.

15:31 Van Hooydonck in de remmen. Tegenvaller voor Van Hooydonck, die te wijd door een bocht gaat en een botsing met een geparkeerde auto maar nipt kan vermijden. Het peloton hijgt hem al in de nek. . 15 uur 31. Van Hooydonck in de remmen Tegenvaller voor Van Hooydonck, die te wijd door een bocht gaat en een botsing met een geparkeerde auto maar nipt kan vermijden. Het peloton hijgt hem al in de nek.

15:30 15 uur 30. Wellens versnelt op de Gulperbergweg, maar Laporte wil niet meewerken. Wellens versnelt op de Gulperbergweg, maar Laporte wil niet meewerken

15:28 15 uur 28. In het peloton gooit Tim Wellens een bommetje. Christophe Laporte glipt op kousenvoeten mee. Het is nog 50 km tot de finish en Berg en Terblijt. . In het peloton gooit Tim Wellens een bommetje. Christophe Laporte glipt op kousenvoeten mee. Het is nog 50 km tot de finish en Berg en Terblijt.

15:26 Gulperbergweg. Van Hooydonck schudt aan de boom en dan valt het appeltje van Liepins eruit. En toen waren er nog vier. . 15 uur 26. Gulperbergweg Van Hooydonck schudt aan de boom en dan valt het appeltje van Liepins eruit. En toen waren er nog vier.

15:25 15 uur 25. Normaal gezien zouden we nu enkele bredere wegen opzoeken, maar de organisatie heeft het parcours aangepast. Ze hoopt dat de koers daardoor niet in een wak belandt. We zien ook wel wat nervositeit in het peloton. . Normaal gezien zouden we nu enkele bredere wegen opzoeken, maar de organisatie heeft het parcours aangepast. Ze hoopt dat de koers daardoor niet in een wak belandt. We zien ook wel wat nervositeit in het peloton.

15:21 15 uur 21. Na de Loorberg blijven Van Hooydonck, Van Poucke, Doull, Jacobs en Liepins over. Het peloton is wat dichterbij geslopen. . Na de Loorberg blijven Van Hooydonck, Van Poucke, Doull, Jacobs en Liepins over. Het peloton is wat dichterbij geslopen.

15:20 15 uur 20. Geen goed teken! Campenaerts moet de kopgroep laten rijden op de Loorberg. Geen goed teken! Campenaerts moet de kopgroep laten rijden op de Loorberg

15:18 Loorberg. Wat vreemd! Campenaerts en Schelling, toch twee mannen van de lange adem, komen in de problemen op de Loorberg. . 15 uur 18. Loorberg Wat vreemd! Campenaerts en Schelling, toch twee mannen van de lange adem, komen in de problemen op de Loorberg.

15:14 15 uur 14. Nog 60 km. Het draait als een geoliede ketting in de kopgroep, terwijl het peloton een gematigd tempo onderhoudt. Het verschil danst rond de anderhalve minuut. . Nog 60 km Het draait als een geoliede ketting in de kopgroep, terwijl het peloton een gematigd tempo onderhoudt. Het verschil danst rond de anderhalve minuut.

15:10 15 uur 10. Dat klinkt als muziek in de oren. Zeker die van Campenaerts. José De Cauwer. Dat klinkt als muziek in de oren. Zeker die van Campenaerts. José De Cauwer

15:09 15 uur 09. De vlucht krijgt meer ruimte. . De vlucht krijgt meer ruimte.

15:07 15 uur 07. Na zijn botsing met een toeschouwer gaat Jack Haig langs bij de dokter voor een pleister. Dat verloopt niet bijzonder vlot. . Na zijn botsing met een toeschouwer gaat Jack Haig langs bij de dokter voor een pleister. Dat verloopt niet bijzonder vlot.

15:02 1'00". De zeven koplopers hebben seconden gesprokkeld en rijden weer een minuut voor het pak uit. . 15 uur 02. 1'00" De zeven koplopers hebben seconden gesprokkeld en rijden weer een minuut voor het pak uit.

14:58 14 uur 58. Haig gaat tegen de grond op de Bemelerberg. Haig gaat tegen de grond op de Bemelerberg

14:55 14 uur 55. Op de Bemelerberg zakt de voorsprong tot onder de minuut. Campenaerts in de vlucht, dat vinden ze toch linke soep in het peloton. . Op de Bemelerberg zakt de voorsprong tot onder de minuut. Campenaerts in de vlucht, dat vinden ze toch linke soep in het peloton.

14:54 14 uur 54. Schaduwfavoriet Turgis staat te voet. Schaduwfavoriet Turgis staat te voet

14:53 Weer een valpartij! Schaduwfavoriet Anthony Turgis staat te voet na een nieuwe valpartij, opnieuw op een rond punt. Een renner van Astana blijft lang liggen en lijkt er erger aan toe. . 14 uur 53. Weer een valpartij! Schaduwfavoriet Anthony Turgis staat te voet na een nieuwe valpartij, opnieuw op een rond punt. Een renner van Astana blijft lang liggen en lijkt er erger aan toe.

14:50 Een evenement in Nederland zonder een beeld van een windmolen, dat bestaat niet. 14 uur 50. Een evenement in Nederland zonder een beeld van een windmolen, dat bestaat niet.

14:47 14 uur 47. Florian Sénéchal probeert met vertraging naar de kop van de koers te knallen. Op z'n eentje anderhalve minuut dichtrijden, dat lijkt onmogelijk. Dit is verspilling van krachten. . Florian Sénéchal probeert met vertraging naar de kop van de koers te knallen. Op z'n eentje anderhalve minuut dichtrijden, dat lijkt onmogelijk. Dit is verspilling van krachten.

14:46 14 uur 46. Alpecin-Fenix bepaalt het tempo, al komt INEOS Grenadiers weer met een rijtje soldaten naar de eerste rijen. . Alpecin-Fenix bepaalt het tempo, al komt INEOS Grenadiers weer met een rijtje soldaten naar de eerste rijen.

14:44 Valpartij! Het straatmeubilair en de nauwe wegen maken koersen lastig. Achteraan het peloton botsen enkele renners tegen elkaar op een rond punt, maar zonder zware gevolgen. . 14 uur 44. Valpartij! Het straatmeubilair en de nauwe wegen maken koersen lastig. Achteraan het peloton botsen enkele renners tegen elkaar op een rond punt, maar zonder zware gevolgen.

14:42 14 uur 42. Zelfs de GPS weet niet meer waar we juist zijn. Karl Vannieuwkerke. Zelfs de GPS weet niet meer waar we juist zijn. Karl Vannieuwkerke

14:41 14 uur 41. Door het eindeloze draaien en keren is zelfs de regie het noorden kwijt. De kilometeraanduiding bij de tv-uitzending klopt niet meer. . Door het eindeloze draaien en keren is zelfs de regie het noorden kwijt. De kilometeraanduiding bij de tv-uitzending klopt niet meer.

14:38 Cauberg. Daar is hij weer, de Cauberg. Op het einde van de eerste lus hebben we dan toch een nieuwe en best interessante situatie gekregen. . 14 uur 38. Cauberg Daar is hij weer, de Cauberg. Op het einde van de eerste lus hebben we dan toch een nieuwe en best interessante situatie gekregen.

14:35 14 uur 35. Campenaerts en Van Hooydonck vooraan. Van Poucke wordt op de nek gevallen door twee landgenoten. We hebben opnieuw een kopgroep van zeven man, deze keer met drie Belgen erbij. Het peloton is echter niet veraf, zo'n anderhalve minuut. . Campenaerts en Van Hooydonck vooraan Van Poucke wordt op de nek gevallen door twee landgenoten. We hebben opnieuw een kopgroep van zeven man, deze keer met drie Belgen erbij. Het peloton is echter niet veraf, zo'n anderhalve minuut.

14:35 Campenaerts zit mee in de kopgroep. 14 uur 35. Campenaerts zit mee in de kopgroep

14:33 14 uur 33. Campenaerts (Lotto-Soudal) en Van Hooydonck (Jumbo-Visma) worden aan een korte leiband gehouden. . Campenaerts (Lotto-Soudal) en Van Hooydonck (Jumbo-Visma) worden aan een korte leiband gehouden.

14:28 14 uur 28. Rastelli moet vooraan de rol lossen. Zo blijven Van Poucke, Doull, Jacobs, Liepins en Schelling over van de vroege vlucht. . Rastelli moet vooraan de rol lossen. Zo blijven Van Poucke, Doull, Jacobs, Liepins en Schelling over van de vroege vlucht.

14:20 14 uur 20. Er wordt gekoerst! Victor Campenaerts wil de boel in brand steken. Bij zijn tweede demarrage krijgt hij Nathan Van Hooydonck mee. . Er wordt gekoerst! Victor Campenaerts wil de boel in brand steken. Bij zijn tweede demarrage krijgt hij Nathan Van Hooydonck mee.

14:19 14 uur 19. Als u de pagina ververst, kunt u de voorbeschouwing op de koers al volgen in de livestream. Daarna gaan we helemaal live naar Nederlands-Limburg. . Als u de pagina ververst, kunt u de voorbeschouwing op de koers al volgen in de livestream. Daarna gaan we helemaal live naar Nederlands-Limburg.

14:11 14 uur 11. Nog 100 km. Het peloton begint in stukken te barsten. De afstand en de hoogtemeters eisen hun tol. De zes vluchters blijven voorlopig samenwerken. . Nog 100 km Het peloton begint in stukken te barsten. De afstand en de hoogtemeters eisen hun tol. De zes vluchters blijven voorlopig samenwerken.

14:02 3'00". De voorsprong van Aaron Van Poucke en zijn vijf gezellen begint stevig te slinken. . 14 uur 02. 3'00" De voorsprong van Aaron Van Poucke en zijn vijf gezellen begint stevig te slinken.

13:58 13 uur 58. De hellingen volgen elkaar nu erg snel op. De Plettenberg, de Eyserweg, de St. Remigiusstraat en de Vrakelberg zijn in een strook van amper 11 km gepropt. . De hellingen volgen elkaar nu erg snel op. De Plettenberg, de Eyserweg, de St. Remigiusstraat en de Vrakelberg zijn in een strook van amper 11 km gepropt.

13:51 Gulperberg. Wij hadden - met een flauw woordgrapje in ons achterhoofd - gehoopt dat Uijtdebroeks iets zou laten zien op de Gulperberg, maar het zal voor een andere keer zijn. Jammer. . 13 uur 51. Gulperberg Wij hadden - met een flauw woordgrapje in ons achterhoofd - gehoopt dat Uijtdebroeks iets zou laten zien op de Gulperberg, maar het zal voor een andere keer zijn. Jammer.

13:42 13 uur 42. Nog een stuk of zes hellingen en de eerste lus van deze Amstel Gold Race is rondgemaakt. We mogen verwachten dat de koers in de tweede, iets kleinere lus zal losbarsten. . Nog een stuk of zes hellingen en de eerste lus van deze Amstel Gold Race is rondgemaakt. We mogen verwachten dat de koers in de tweede, iets kleinere lus zal losbarsten.

13:36 13 uur 36. Het peloton krikt het tempo op en bijt een minuut van zijn achterstand af. . Het peloton krikt het tempo op en bijt een minuut van zijn achterstand af.

13:28 13 uur 28.

13:26 13 uur 26. Dezelfde vluchters, dezelfde ploegen die het peloton mennen en grofweg hetzelfde tijdsverschil. Zo gaat het al meer dan twee uur. . Dezelfde vluchters, dezelfde ploegen die het peloton mennen en grofweg hetzelfde tijdsverschil. Zo gaat het al meer dan twee uur.

13:20 13 uur 20. Tom Pidcock: "Het lijkt onmogelijk om gezond te blijven op dit moment". Tom Pidcock: "Het lijkt onmogelijk om gezond te blijven op dit moment"

13:19 13 uur 19. De Amstel Gold Race is in het land! Voor eventjes dan toch. Na de afdaling van het Drielandenpunt gaat het bergop naar Gemmenich en dan weer naar Nederland. . De Amstel Gold Race is in het land! Voor eventjes dan toch. Na de afdaling van het Drielandenpunt gaat het bergop naar Gemmenich en dan weer naar Nederland.

13:14 5'00". Dan toch een kleine verschuiving. Voor het eerst vandaag bereikt de voorsprong van de kopgroep de vijf minuten. . 13 uur 14. 5'00" Dan toch een kleine verschuiving. Voor het eerst vandaag bereikt de voorsprong van de kopgroep de vijf minuten.

13:10 13 uur 10. Het blijft uitkijken naar verse ontwikkelingen. In zo'n windstille koers hoop je dan dat een Mathieu van der Poel iets uit zijn benen schudt, maar op 150 km van de aankomst is dat waarschijnlijk een beetje veel gevraagd. . Het blijft uitkijken naar verse ontwikkelingen. In zo'n windstille koers hoop je dan dat een Mathieu van der Poel iets uit zijn benen schudt, maar op 150 km van de aankomst is dat waarschijnlijk een beetje veel gevraagd.

12:57 Camerig. De zes vluchters rijden op de flanken van de Camerig. Na deze uitgerekte klim gaat het naar Vaals en het Drielandenpunt en duiken we even over de grens naar België. . 12 uur 57. Camerig De zes vluchters rijden op de flanken van de Camerig. Na deze uitgerekte klim gaat het naar Vaals en het Drielandenpunt en duiken we even over de grens naar België.

12:53 12 uur 53. De koers zit muurvast. Ook het tijdsverschil blijft nagenoeg stabiel. . De koers zit muurvast. Ook het tijdsverschil blijft nagenoeg stabiel.

12:39 43 km/h. Het tweede koersuur is toch gevoelig sneller geweest dan het eerste. . 12 uur 39. 43 km/h Het tweede koersuur is toch gevoelig sneller geweest dan het eerste.

12:36 12 uur 36. Van Poucke, Doull, Jacobs, Liepins, Rastelli en Schelling verstaan elkaar goed, maar een verrassing vanuit de lange vlucht lijkt uitgesloten. Daarvoor krijgen ze veel te weinig vrijheid. . Van Poucke, Doull, Jacobs, Liepins, Rastelli en Schelling verstaan elkaar goed, maar een verrassing vanuit de lange vlucht lijkt uitgesloten. Daarvoor krijgen ze veel te weinig vrijheid.

12:31 12 uur 31. Alpecin-Fenix, INEOS Grenadiers en UAE Team Emirates blijven hun verantwoordelijkheid opnemen in de achtervolging. . Alpecin-Fenix, INEOS Grenadiers en UAE Team Emirates blijven hun verantwoordelijkheid opnemen in de achtervolging.

12:28 Wolfsberg. Samen met de Loorberg vormt de Wolfsberg een doenbaar tweeluik. Het is eerder een opwarmertje voor de Schweibergerweg en vooral Camerig, met 3,7 km de langste klim van de dag. . 12 uur 28. Wolfsberg Samen met de Loorberg vormt de Wolfsberg een doenbaar tweeluik. Het is eerder een opwarmertje voor de Schweibergerweg en vooral Camerig, met 3,7 km de langste klim van de dag.

12:24 12 uur 24. Het enthousiasme van Cian Uijtdebroeks werkt aanstekelijk! Het enthousiasme van Cian Uijtdebroeks werkt aanstekelijk!

12:22 12 uur 22. De mannen peddelen voorlopig vrij rustig rond, maar bij de vrouwen is de Amstel Gold Race inmiddels ontploft. Die koers kunt u ook volgen op Sporza. . De mannen peddelen voorlopig vrij rustig rond, maar bij de vrouwen is de Amstel Gold Race inmiddels ontploft. Die koers kunt u ook volgen op Sporza.

12:17 12 uur 17. Er komt voorlopig geen verandering in de koerssituatie. Tijd voor een tripje naar de koelkast of voor een kleine quiz. . Er komt voorlopig geen verandering in de koerssituatie. Tijd voor een tripje naar de koelkast of voor een kleine quiz.

12:09 12 uur 09. Een goedgemutste Greg van Avermaet aan de start: "Mijn focus ligt in Roubaix". Een goedgemutste Greg van Avermaet aan de start: "Mijn focus ligt in Roubaix"

12:07 12 uur 07. Het peloton heeft de Geulhemmerberg, straks erg belangrijk in de absolute finale, ook al eens kunnen verkennen. Nu volgt er een betrekkelijk vlakke strook op weg naar het uiterste zuidoosten van Nederland. . Het peloton heeft de Geulhemmerberg, straks erg belangrijk in de absolute finale, ook al eens kunnen verkennen. Nu volgt er een betrekkelijk vlakke strook op weg naar het uiterste zuidoosten van Nederland.

12:00 12 uur . Het verschil tussen kopgroep en peloton blijft tussen de vier en vijf minuten schommelen. . Het verschil tussen kopgroep en peloton blijft tussen de vier en vijf minuten schommelen.

11:52 Cauberg. Valkenburg verwelkomt de kopgroep. Voor de eerste keer vandaag klauteren de renners de mythische berg op. Straks moeten ze dat nóg twee keer doen. . 11 uur 52. Cauberg Valkenburg verwelkomt de kopgroep. Voor de eerste keer vandaag klauteren de renners de mythische berg op. Straks moeten ze dat nóg twee keer doen.

11:51 11 uur 51. Mister Cauberg rijdt z'n laatste Amstel Gold Race. Mister Cauberg rijdt z'n laatste Amstel Gold Race.

11:44 De troepen van Pidcock, Van der Poel en Hirschi trekken het pak. 11 uur 44. De troepen van Pidcock, Van der Poel en Hirschi trekken het pak.

11:39 11 uur 39. De eerste beklimming van de Cauberg laat niet lang meer op zich wachten. We sommen de vluchters nog eens op: Aaron Van Poucke (Bel), Owain Doull (GBr), Johan Jacobs (Zwi), Emils Liepins (Let), Luca Rastelli (Ita) en Ide Schelling (Ned). . De eerste beklimming van de Cauberg laat niet lang meer op zich wachten. We sommen de vluchters nog eens op: Aaron Van Poucke (Bel), Owain Doull (GBr), Johan Jacobs (Zwi), Emils Liepins (Let), Luca Rastelli (Ita) en Ide Schelling (Ned).

11:38 11 uur 38. Dylan Teuns wil de goede vorm van de Ronde en Catalonië doortrekken in Nederland. Dylan Teuns wil de goede vorm van de Ronde en Catalonië doortrekken in Nederland.

11:32 40 km/h. Geen overdreven snelheid in het eerste uur van de wedstrijd. Het echte werk moet natuurlijk nog beginnen. . 11 uur 32. 40 km/h Geen overdreven snelheid in het eerste uur van de wedstrijd. Het echte werk moet natuurlijk nog beginnen.

11:26 11 uur 26. Eén Belg voorin, zeiden we daarstraks. Dat klopt niet helemaal, want Johan Jacobs (een Zwitser) heeft een Belgische vader en woont in Middelkerke. . Eén Belg voorin, zeiden we daarstraks. Dat klopt niet helemaal, want Johan Jacobs (een Zwitser) heeft een Belgische vader en woont in Middelkerke.

11:25 11 uur 25. Madouas: "Ik heb mezelf toch een beetje verbaasd met die derde plaats in de Ronde". Madouas: "Ik heb mezelf toch een beetje verbaasd met die derde plaats in de Ronde"

11:21 4'00". De kopgroep lapt er weer een paar minuten bij. . 11 uur 21. 4'00" De kopgroep lapt er weer een paar minuten bij.

11:16 11 uur 16. Het is een bont gezelschap voorin. De zes vluchters komen uit zes verschillende landen en rijden elk voor een andere ploeg. . Het is een bont gezelschap voorin. De zes vluchters komen uit zes verschillende landen en rijden elk voor een andere ploeg.

11:15 11 uur 15. Van Gestel: "Hoe Van der Poel kloppen? Dat vragen nog 160 andere renners zich ook af". Van Gestel: "Hoe Van der Poel kloppen? Dat vragen nog 160 andere renners zich ook af"

11:13 2'00". De zes koplopers hebben de zegen van het peloton gekregen om de eerste koersuren te kleuren. . 11 uur 13. 2'00" De zes koplopers hebben de zegen van het peloton gekregen om de eerste koersuren te kleuren.

11:12 11 uur 12. De Adsteeg en de Lange Raarberg hebben we gehad. Dat betekent dat we stilaan op bekend terrein komen. Eerst nog even de Bergseweg over en we zitten op de wegen waar de organisatie drie ingewikkelde lussen heeft uitgetekend. . De Adsteeg en de Lange Raarberg hebben we gehad. Dat betekent dat we stilaan op bekend terrein komen. Eerst nog even de Bergseweg over en we zitten op de wegen waar de organisatie drie ingewikkelde lussen heeft uitgetekend.

11:06 11 uur 06. Bakelants: "Ploeg staat nederig, maar vol ambitie aan de start". Bakelants: "Ploeg staat nederig, maar vol ambitie aan de start"

11:04 11 uur 04. Het begin van de koers verloopt nogal chaotisch met hier en daar een valpartij. Gabburo heeft de andere zes vluchters ondertussen moeten laten rijden. Die haakt wel héél snel af. . Het begin van de koers verloopt nogal chaotisch met hier en daar een valpartij. Gabburo heeft de andere zes vluchters ondertussen moeten laten rijden. Die haakt wel héél snel af.

10:54 10 uur 54. Zeven man weg. Een kopgroep van zeven man heeft een dikke halve minuut, en er is een Belg bij. Aaron Van Poucke (Sport Vlaanderen - Baloise) heeft het gezelschap van Owain Doull (EF Education), Johan Jacobs (Movistar), Emils Liepins (Trek-Segafredo), Ide Schelling (BORA-hansgrohe), Davide Gabburo en Luca Rastelli (allebei Bardiani-CSF). . Zeven man weg Een kopgroep van zeven man heeft een dikke halve minuut, en er is een Belg bij. Aaron Van Poucke (Sport Vlaanderen - Baloise) heeft het gezelschap van Owain Doull (EF Education), Johan Jacobs (Movistar), Emils Liepins (Trek-Segafredo), Ide Schelling (BORA-hansgrohe), Davide Gabburo en Luca Rastelli (allebei Bardiani-CSF).

10:45 Slingerberg. Daar is die eerste helling. Verder valt er voorlopig niet veel te melden. . 10 uur 45. Slingerberg Daar is die eerste helling. Verder valt er voorlopig niet veel te melden.

10:37 10 uur 37. De Amstel telt 33 hellingen verspreid over 254 km, dus er valt geen tijd te verspillen. Na nog geen 10 km krijgen we met de Slingerberg al de eerste puist. Nooit zitten we langer dan 18 km zonder een klimmetje. . De Amstel telt 33 hellingen verspreid over 254 km, dus er valt geen tijd te verspillen. Na nog geen 10 km krijgen we met de Slingerberg al de eerste puist. Nooit zitten we langer dan 18 km zonder een klimmetje.

10:26 10 uur 26 match begonnen Daar gaan we! De Amstel Gold Race 2022 is vertrokken! Wie legt topfavoriet Mathieu van der Poel iets in de weg op de grillige wegen van Nederlands-Limburg?

10:22 10 uur 22.

10:18 10 uur 18. Begint het al te kriebelen? Over een kleine tien minuten vertrekt de koers! . Begint het al te kriebelen? Over een kleine tien minuten vertrekt de koers!

10:06 Verrast Philippe Gilbert iedereen en evenaart hij straks met een vijfde zege het record van Jan Raas? 10 uur 06. Verrast Philippe Gilbert iedereen en evenaart hij straks met een vijfde zege het record van Jan Raas?

09:59 09 uur 59.

09:58 09 uur 58. Wissel met Parijs-Roubaix. Vandaag zou normaal gezien Parijs-Roubaix op de kalender staan, maar ook de Franse presidentsverkiezingen staan ingepland. De organisatie vroeg een wissel aan met de Amstel Gold Race en kreeg die ook. Daardoor krijgen we een iets ander deelnemersveld. Veel springveren die mikken op de Ardennen zijn nog niet op hun top of zakten zelfs helemaal niet af naar Maastricht. Kasseistampers proberen hun piek dan weer te verlengen en hopen een extra graantje mee te pikken. . Wissel met Parijs-Roubaix Vandaag zou normaal gezien Parijs-Roubaix op de kalender staan, maar ook de Franse presidentsverkiezingen staan ingepland. De organisatie vroeg een wissel aan met de Amstel Gold Race en kreeg die ook.

Daardoor krijgen we een iets ander deelnemersveld. Veel springveren die mikken op de Ardennen zijn nog niet op hun top of zakten zelfs helemaal niet af naar Maastricht. Kasseistampers proberen hun piek dan weer te verlengen en hopen een extra graantje mee te pikken.

09:46 09 uur 46. Ideaal koersweer. Het wordt met maximaal 10°C frisjes in Nederlands-Limburg, maar er wordt geen regen voorspeld. Op de minder beschutte stroken van het parcours kan een matige wind misschien een invloed hebben op het koersverloop. . Ideaal koersweer Het wordt met maximaal 10°C frisjes in Nederlands-Limburg, maar er wordt geen regen voorspeld. Op de minder beschutte stroken van het parcours kan een matige wind misschien een invloed hebben op het koersverloop.

09:25 09 uur 25. Voor het eerst in drie jaar krijgen de renners weer een 'echte' Amstel Gold Race onder hun wielen geschoven. In 2020 kon de koers door COVID niet doorgaan en vorig jaar, ook al door de pandemie, werd hij op een afgesloten plaatselijk circuit verreden. . Voor het eerst in drie jaar krijgen de renners weer een 'echte' Amstel Gold Race onder hun wielen geschoven. In 2020 kon de koers door COVID niet doorgaan en vorig jaar, ook al door de pandemie, werd hij op een afgesloten plaatselijk circuit verreden.

10-04-2022 10-04-2022.

09-04-2022 09-04-2022.

12:19 Alpecin-Fenix moet al een correctie doorvoeren: Gianni Vermeersch neemt de plaats in van Oscar Riesebeek. . 12 uur 19. Alpecin-Fenix moet al een correctie doorvoeren: Gianni Vermeersch neemt de plaats in van Oscar Riesebeek.

11:19 Mathieu van der Poel is de topfavoriet voor de 56e Amstel. Hij wordt omringd door 1 Belg (De Bondt), 1 Nederlander (Riesebeek), 2 Italianen (Oldani en Sbaragli) en 2 Oostenrijkers (Gogl en Bayer). 11 uur 19. Mathieu van der Poel is de topfavoriet voor de 56e Amstel. Hij wordt omringd door 1 Belg (De Bondt), 1 Nederlander (Riesebeek), 2 Italianen (Oldani en Sbaragli) en 2 Oostenrijkers (Gogl en Bayer).

11:18 11 uur 18. Amstel Gold Race. Zondag zigzagt het peloton weer door Nederlands Limburg. Tussen Maastricht en Valkenburg moeten liefst 33 hellingen overwonnen worden. Kijk zondag naar de koers vanaf 13.30 u op Eén. Na de finale van de vrouwen kunt u zich helemaal verdiepen in de lussen rond de Cauberg en andere kuitenbijters. . Amstel Gold Race Zondag zigzagt het peloton weer door Nederlands Limburg. Tussen Maastricht en Valkenburg moeten liefst 33 hellingen overwonnen worden. Kijk zondag naar de koers vanaf 13.30 u op Eén. Na de finale van de vrouwen kunt u zich helemaal verdiepen in de lussen rond de Cauberg en andere kuitenbijters.

08-04-2022 08-04-2022.