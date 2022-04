Michal Kwiatkowski: "Wist van vorig jaar met Pidcock dat je even moet wachten, ongelooflijk dat het weer gebeurt"

Michal Kwiatkowski ging door een achtbaan van emoties vlak na de veelbesproken finish van de Amstel. "Ik was natuurlijk eerst supertriest, want voor mij telde enkel de zege. Iedereen in de ploeg rekende op mij."

"Cosnefroy deed het meeste werk in de ontsnapping, maar dat was omdat ik met Tom (Pidcock) achter mij het verschil niet hoefde te maken."

"De sprint was heel erg zwaar. Ik had er veel vertrouwen in dat ik zou kunnen winnen, maar Cosnefroy bleef maar versnellen."

"Ik wist van vorig jaar met Tom dat je na de finish best nog wat wacht (om te weten wie de winnaar is). Het is niet te geloven dat het weer zo gebeurt."

Voor Kwiatkowski is het de eerste zege in 1,5 jaar. De ex-wereldkampioen hoopt dat het het einde is van een moeilijke periode. "Ik heb corona gehad, griep ook,... Mijn hele programma werd overhoop gehaald. En nu win ik de Amstel. Ik wist dat die zege ooit zou komen."