Mathieu van der Poel kan leven met 4e plaats: "Niet goed genoeg om op iedereen te reageren"

"Het was een enorm lastige dag", zuchtte Mathieu van der Poel, die zowaar eens niet naar de podiumceremonie moest.

"De Amstel is sowieso een van de lastigere koersen. Zelfs als er gecontroleerd wordt, doen alle bergjes pijn."

Van der Poel zat in de finale in de tang bij het Ineos-duo Michal Kwiatkowski en Tom Pidcock. "Ik wist dat zij gevaarlijk zouden zijn. Als ik Kwiatkowski terughaal, dan springt Pidcock weg."

"Ik voelde me oké, maar ik was niet goed genoeg om op iedereen te reageren. Je moet dan kiezen."

"Toegegeven: na mijn zege in Vlaanderen was er ook een beetje decompressie. Ik moest me opladen voor vandaag. Hopelijk ben ik volgende week weer 100 procent."

Was Van der Poel dan een tikkeltje minder dan vorige zondag? "Dit is een andere koers tegen andere renners. Vandaag was dit het hoogst haalbare."

Een stunt zoals in 2019 zat er niet meer in. "Neen, dat was toen heel speciaal en dat zal niet meer lukken."