Mathieu van der Poel: "In de Amstel kan je van ver beginnen te koersen, dat is altijd leuk"

"Ik heb er heel veel zin in", zei Van der Poel voor de start. "Het is mooi weer en de Amstel is een mooie koers."

Koersen in Nederland, zorgt dat voor een speciaal gevoel bij Van der Poel? "Ja, maar België is ook bijna eigen land voor mij."

"Je merkt wel dat de Amstel Gold Race de enige echt grote wedstrijd in Nederland is. Je voelt dat deze koers hier echt leeft."