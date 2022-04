Ineos lacht nu wel na fotofinish en jurydebacle: Kwiatkowski klopt Cosnefroy, Benoot is 3e

Amstel Gold Race in een notendop

Campenaerts steekt koers in brand en dooft zelf uit

Zo kronkelig als het parcours was, zo rechtlijnig verliepen de eerste wedstrijduren. Een groep van zes man, met daarbij Van Poucke als enige Belg, mocht een hele poos vier minuten voor het peloton uit rijden. Daar onderhielden Alpecin, Ineos en UAE het tempo in dienst van hun kanonnen.

Op iets minder dan 100 km van de streep wilde Campenaerts de koers in gang zwengelen. Hij maakte met Van Hooydonck in een mum van tijd de oversteek naar de kopgroep. Even maakte het peloton zich zorgen, maar Campenaerts had zijn hand lelijk overspeeld en verdween even snel uit beeld als hij gekomen was.

Onoverzichtelijke ronde punten, geparkeerde auto's en een toeschouwer met een lange arm zorgden ondertussen voor brokken in een steeds nerveuzer wordend peloton. Van Hooydonck knalde zelfs ei zo na tegen een auto en was er op de Kruisberg aan voor de moeite. Turner ontvouwde daar de plannen van een indrukwekkend Ineos.