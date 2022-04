Uw gids voor de Amstel Gold Race: parcours, deelnemers en livestream

Neen, een week na de Ronde van Vlaanderen is Parijs-Roubaix niet de volgende klassieke afspraak op de wielerkalender. De Amstel Gold Race vult dat gat in door de Franse presidentsverkiezingen. Lees hier een praktische voorbeschouwing op de klassieker in Nederlands Limburg.

Zo was het vorig jaar:

Lees alles over de editie van 2021: Jury heeft vergrootglas nodig, maar Wout van Aert wint de Amstel Gold Race De Amstel kon ondanks de aanmodderende corona-perikelen vorig jaar wél georganiseerd worden (in 2020 was er geen editie), maar de Gold Race werd wel gedevalueerd tot een "criterium" op een afgesloten circuit. Primoz Roglic werd op de Cauberg genekt door materiaalpech, ploegmakker Wout van Aert ontgoochelde niet als stand-in. Van Aert beantwoordde een snedige aanval van Tom Pidcock en met Maximilian Schachmann als derde musketier lag het podium vast. Over de volgorde werd nog lang gepalaverd, want met het blote oog was niet te zien of Van Aert dan wel Pidcock de snelste was in Valkenburg. De jury had zowat 10 minuten nodig om Van Aert uit te roepen als winnaar, al is Pidcock het nooit echt eens geweest met die beslissing.

Het parcours:

De kermiskoers van 2021 maakt dit jaar plaats voor de klassieke route zoals we die dus voor het laatst beleefd hebben in 2019. Dat was de editie met de bloedstollende inhaaljacht van Mathieu van der Poel. Om 10.26 u verlaat het peloton Maastricht en na de eerste beklimming van de Cauberg wacht het weinig bemoedigende spandoek: nog 200 kilometer. In deze klassieker van 254,1 kilometer zijn liefst 33 hellingen gedropt. De hindernissen in Nederlands-Limburg zijn niet allemaal even lang of lastig, maar bevatten veelal erg steile stroken en hebben ook weinig beschutting. Dat betekent dat de wind altijd een gesprekspartner is. Tel daar het voortdurende slingeren in het lussentraject bij en het draaien en keren op smalle wegen: bij de aankomst in Valkenburg ben je tureluurs na een dag in dit zottenkot. Wie toch enkele ijkpunten zoekt: de Cauberg wordt 3 keer beklommen (laatste keer op 24 km van de finish), de aanloop naar de Gulperberg is een beetje aangepast om de koers vroeger open te breken en de Geulhemmerberg (nog 19 km) en de Bemelerberg (nog 7 km) zijn de laatste hindernissen van de dag. Rond 16.45 u zouden we de winnaar moeten kennen.

De hellingen vanaf de voorlaatste passage van de Cauberg:



22. Cauberg – nog 91 km

23. Geulhemmerberg – nog 87 km

24. Bemelerberg – nog 74 km

25. Loorberg – nog 59 km

26. Gulperbergweg – nog 51 km

27. Kruisberg – nog 44 km

28. Eyserbosweg – nog 42 km

29. Fromberg – nog 38 km

30. Keutenberg – nog 34 km

31. Cauberg – nog 24 km

32. Geulhemmerberg – nog 19 km

33. Bemelerberg – nog 7 km

Deelnemerslijst:

Er is dit jaar dan wel een normale editie, corona fietst nog altijd mee. Of net niet. Rugnummer 1 kleeft niet op de rug van Wout van Aert. Ook nummer 3 Maximilian Schachmann ontbreekt na eerdere ziekteperikelen. Jumbo-Visma zet in op Christophe Laporte en Tiesj Benoot en ook Tom Dumoulin schuift bij de ontbijttafel aan. Het Nederlandse blok moet optornen tegen Mathieu van der Poel, die uiteraard de topfavoriet is. Tom Pidcock is na zijn "nederlaag" tuk op revanche. Ineos Grenadiers domineerde vorig jaar al de finale en dat moet met pionnen als ex-winnaar Michal Kwiatkowski en Dylan van Baarle ook nu het doel zijn. De nieuwe datum - de Amstel als sneetje Hollandse kaas tussen de Vlaamse en Noord-Franse kasseiboterham - impliceert dat de protagonisten uit het Baskenland niet zullen opdagen. Quick Step-Alpha Vinyl kan Julian Alaphilippe niet inzetten, Kasper Asgreen en Florian Sénéchal graaien deze Amstel als tussendoortje mee. Het veld wordt aangevuld met typische Amstel-klanten: Victor Campenaerts, Tim Wellens en viervoudig winnaar Philippe Gilbert (Lotto-Soudal), Alberto Bettiol en ex-winnaar Michael Valgren (EF-EasyPost), Matej Mohoric en Dylan Teuns (Bahrain Victorious), Søren Kragh Andersen (DSM), Stefan Küng en Valentin Madouas (Groupama-FDJ), Greg Van Avermaet en Benoît Cosnefroy (AG2R-Citroën), Marc Hirschi en Matteo Trentin (UAE), Michael Matthews (BikeExchange), Warren Barguil (Arkéa-Samsic) en Peter Sagan (TotalEnergies).

Amstel Gold Race voor vrouwen:

Vorig jaar was Marianne Vos sant in eigen land, goed voor een een-tweetje van Jumbo-Visma, zo zou later blijken. De Nederlandse topte een thuispodium voor Demi Vollering en Annemiek van Vleuten. In deze 8e editie moet zondag 127,5 kilometer overbrugd worden tussen Maastricht (10.35 u) en Valkenburg (14.05 u). Na een aanhef van 73 kilometer krijgen we 3 rondjes van 18 kilometer. In die lus liggen de Geulhemmerberg, de Bemelerberg en de Cauberg. Na de laatste passage, de 4e van de dag, is het nog 1,6 kilometer tot de finish. Een week na haar Ronde-triomf slaat Lotte Kopecky deze koers over, bij SD Worx kan Chantal van den Broek-Blaak nu brommeren voor Demi Vollering, Ashleigh Moolman of Kata Blanka Vas. Trek-Segafredo, dat andere sterke blok, zet in op onder meer Elisa Balsamo, Ellen van Dijk en veldrijdsters Lucinda Brand en Shirin van Anrooij. Ook Marianne Vos (Jumbo-Visma) past voor deze afspraak richting Roubaix, Annemiek van Vleuten (Movistar) wil haar tweede plaatsen van de voorbije koersen graag inwisselen. Ex-winnares Katarzyna Niewiadoma en ploegmate Soraya Paladin (Canyon/SRAM) zijn er uiteraard ook bij, net als onder meer Liane Lippert (DSM) en Brodie Chapman/Marta Cavalli (FDJ).

