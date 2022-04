Thijs Zonneveld over "tussendoorkoers" Amstel Gold Race: "Alles draait weer rond 1 renner"

De Vlaamse wielerliefhebber kickt nog af van het eetfestijn op de Oude Kwaremont, de Nederlandse wielerfan verheugt zich op de Amstel Gold Race van komende zondag. Thijs Zonneveld, journalist bij Algemeen Dagblad, antwoordt op 3 stellingen rond de klassieker in Nederlands-Limburg. "Ik kan me niet voorstellen dat ze Mathieu van der Poel zullen slopen op de klimmetjes."

1. Moeten we de nieuwe plaats op de kalender toejuichen?

Thijs Zonneveld: "Ik vind de verschuiving eigenlijk wel jammer. Parijs-Roubaix beschouw ik altijd als een mooie revanche voor de Ronde van Vlaanderen. Dat is nog altijd zo, maar er zit nu een extra weekje tussen." "Anderzijds begrijp ik wel de heuvelrenners die zeggen dat deze nieuwe datum hun recuperatie bevordert. Normaal heb je de zware opeenvolging met de Brabantse Pijl, de Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Nu is er meer speling." "Het kan ook interessant zijn voor de Amstel zelf, dat er nu meer renners op gefocust zijn. Al moet ik als Nederlander ook gewoon toegeven dat de Amstel een beetje een tussendoorwedstrijd blijft. Het is een grote klassieker, maar niet op het niveau van Vlaanderen of Roubaix." "En dat zie je ook aan de deelnemerslijst. Er is toch een groot verschil met die kasseikoersen. Daar heb je meer kanshebbers, hier is het startveld al beter geweest, al heeft dat ook te maken met de combinatie Baskenland-Amstel die niet mogelijk is." "Voor wie deze wissel op de kalender wel goed nieuws is, is Wout van Aert. Jumbo-Visma zal geen risico's nemen, maar het licht staat op groen om te trainen en er is nu extra tijd voor Roubaix. Ik denk dus dat hij daar aan de start zal staan."

De nieuwe plaats op de kalender heeft een impact op de deelnemerslijst: de wereldkampioen ontbreekt.

2. Schrijven we Mathieu van der Poel al op als winnaar?

Thijs Zonneveld: "Wie de topfavoriet is? Toch weer die ene, hé. Als Mathieu van der Poel start, dan is hij altijd favoriet. En zonder Van Aert, Tadej Pogacar en Julian Alaphilippe is hij de enige van dat kransje toppers." "Ik vermoed dat de grootste concurrentie van Ineos Grenadiers komt met onder meer Tom Pidcock, Michal Kwiatkowski en Ethan Hayter (Hayter is wel van de voorlopige startlijst geschrapt, red). Als zij vroeg koersen, dan kan het hun kant opgaan." "Maar tactisch draait het altijd rond Van der Poel. In de Ronde van Vlaanderen was er natuurlijk ook nog Pogacar, maar die moest Van der Poel er toch ergens afrijden. In de Amstel moet de rest dat weer doen met MVDP." "De wedstrijd zal weer draaien rond één renner en dat maakt het zo interessant, ook al omdat Mathieu zelf onvoorspelbaar is. Al geloof ik zijn ploegmanager als hij zegt dat Mathieu verstandiger zal koersen." "Hij won de Amstel in 2019 na een inhaalrace, maar toen koerste hij eigenlijk dom en viel hij veel te vroeg aan. Dat zal hij nu niet meer doen." "Hij zal zich zo lang mogelijk gedeisd houden en ik kan me niet voorstellen dat de rest hem op deze korte klimmetjes zal slopen."

3. Een kat vindt haar jongen niet terug in dit parcours, een Nederlander wel?

Thijs Zonneveld: "De finish ligt al enkele jaren niet meer net na de Cauberg en dat is toch een verbetering. Vroeger wachtte men tot die laatste doortocht en zat de koers ontzettend lang op slot." "Het is een doel geworden van de organisatie om de koers vroeger open te breken en daarom zoekt men steeds smallere wegen op, zoals ze ook in Vlaanderen doen. Zo krijg je meer één tegen één en dat is dus een goeie aanpassing." "Dat de Vlaming het overzicht verliest tijdens het voortdurende slingeren? Dat begrijp ik, maar voor de Nederlanders is dat zeker geen probleem." "Zij rijden hier zo vaak in de jeugdreeksen. Ze kennen alle hoeken van deze postzegel en trainen hier ook vaak." "Alle Nederlanders kennen de opeenvolging, maar ik kan me inbeelden dat de buitenlandse renners helemaal gek worden van die 10.000 lussen."

