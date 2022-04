De laatste Amstel Gold Race van Philippe Gilbert: "Geen topvorm, maar ik ben wel verbeterd"

"Met mijn vertrouwen is het al veel beter en de verwachtingen liggen hoger. Al is het momenteel nog iets te vroeg om over ambities te spreken."

"Ik ben niet in topvorm", verklaarde hij vanochtend op een persmoment, "maar ik voel me wel veel beter dan de voorbije weken."

De Amstel in 2010, 2011, 2014 en 2017 en tussendoor het WK in 2012: Philippe Gilbert houdt van Valkenburg en omgekeerd.

Gilbert zal zondag naar eigen zeggen tevreden zijn als hij "een rol heeft gespeeld" en "iets kan doen voor zichzelf of de ploeg".

"In de laatste koersen was ik gewoon aan het volgen en kon ik niets doen. Dat was niet leuk, maar de Volta Limburg Classic van zaterdag heeft me vertrouwen gegeven."

"Ik kon er aanvallen en ik kon ook enkele aanvallen beantwoorden. Ik ben dus verbeterd."