Philippe Gilbert moet zijn monumentendroom opbergen: "Ik mag ontgoocheld zijn"

Na zeges in de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije (2 keer) kreeg Philippe Gilbert vandaag zijn laatste kans om dat ontbrekende monument nog op zijn erelijst te zetten: Milaan-Sanremo.



Maar de 39-jarige Belg was al enkele dagen verkouden en reed niet met een topconditie rond in de Primavera.



"Zoals ik verwacht had, was ik vandaag niet goed", reageerde Gilbert. "Ik had echt moeite met mijn ademhaling. Het was daardoor niet eenvoudig koersen en bovendien ging het razend snel."

Gilbert druppelde uiteindelijk binnen op de 144e plaats, op 11'15" van triomfator Mohoric. Zijn "Strive for Five" is nu afgelopen.



"Het was een van de doelen in mijn leven: de 5 monumenten winnen. Het was een mooie motivatie tijdens mooie wielerjaren. Al wist ik wel dat dat heel lastig zou worden."

"Mijn jacht op een 5e monument is vandaag afgelopen. Ik mag ontgoocheld zijn, want ik heb er alles voor gedaan."