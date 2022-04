Victor Campenaerts na 33e plaats in Ronde: "Ik ben nog wat te veel tijdrijder"

Lotto-Soudal had met de jonge Sebastien Grignard een mannetje in de vroege vlucht, maar toen Van der Poel en Pogacar hun troefkaarten op tafel gooiden, moesten de kopmannen van de ploeg passen: Victor Campenaerts eindigde als 33e, Tim Wellens 43e.

"Het was voor mij krachten sparen tot aan de Berg Ten Houte, waar ik een eerste serieuze inspanning leverde", legt Campenaerts uit. "De tweede beklimming van de Oude Kwaremont werd aan een ziedend tempo afgewerkt, maar ik voelde me er nog best in orde."

"Daarna was het echter zaak van aanklampen. Samen met Tim bevond ik me in een degelijke positie, maar het was duidelijk dat de sterkste renners waren gaan vliegen. Toen werd ook duidelijk dat het beste er bij mij af was."