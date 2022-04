België en Nederland boven: de laatste Lage Landen-zeges in de Amstel Gold Race

Heel wat mooie winnaars sieren het palmares van de Amstel Gold Race. Van Johan Museeuw over Philippe Gilbert (4 keer) tot Mathieu van der Poel. Met 9 zeges in de voorbije 27 edities toppen de Lage Landen het lijstje met winnaars. Bekijk hieronder de knappe Belgische en Nederlandse overwinningen sinds 1994.

2021: Wout van Aert

Hoe spannend kunnen de eerste 10 minuten na een aankomst zijn? Niemand durfde Van Aert of Pidcock tot winnaar uit te roepen. Het verschil tussen beide renners was met het blote oog niet te zien. Maar na een bloedstollende sprint met zijn drieën was het uiteindelijk Van Aert die aan het langste eind trok.



Top 3 1. Wout van Aert (Bel) 2. Tom Pidcock (GBr 3. Maximilian Schachmann (Dui)

2019: Mathieu van der Poel

In de sensationele 54e editie opende Mathieu van der Poel de wedstrijd op 43 km van de streep. Zodra hij werd gegrepen, gingen Julian Alaphilippe en Jakob Fuglsang ervandoor. Na een knotsgekke inhaalrace ging Van der Poel in de laatste 300 meter op en over het duo. Wat een stunt!

Top 3: 1. Mathieu van der Poel (Ned) 2. Simon Clarke (Aus) 3. Jakob Fuglsang (Den)

2017: Philippe Gilbert

In de editie van 2017 ontsnapten Michal Kwiatkowski en Philippe Gilbert uit de kopgroep op de laatste klim van de dag, de Bemelerberg. Ze werkten tot in de slotkilometer goed samen, maar uiteindelijk klopte de Waal de Pool in een sprint-à-deux. Gilbert pakte zo zijn vierde overwinning in de Amstel Gold Race.

Top 3: 1. Philippe Gilbert (Bel) 2. Michal Kwiatkowski (Pol) 3. Michael Albasini (Zwi)

2014: Philippe Gilbert

In 2014 is er opnieuw geen kruid gewassen tegen Philippe Gilbert. Op de Cauberg reed hij iedereen genadeloos uit het wiel en soleerde zo naar zijn derde triomf in de Nederlandse klassieker.

Top 3: 1. Philippe Gilbert (Bel) 2. Jelle Vanendert (Bel) 3. Simon Gerrans (Aus)

2011: Philippe Gilbert

Philippe Gilbert bevestigde in de editie van zijn magisch 2011 al het goeie van het jaar ervoor. Op de laatste helling van de Cauberg ging hij samen met Joaquim Rodriguez vlot voorbij Andy Schleck, die eerder al uit de kopgroep was weggereden. Onze landgenoot haalde het vervolgens met een machtsspurt bergop.

Top 3: 1. Philippe Gilbert (Bel) 2. Joaquim Rodriguez (Spa) 3. Simon Gerrans (Aus)

2010: Philippe Gilbert

In de 45e editie van de Nederlandse klassieker was Philippe Gilbert de sterkste van de favorietengroep. Op de Cauberg lanceerde hij een splijtende demaragge. Alle anderen reden vervolgens voor de tweede plaats. Het zou zijn eerste van vier overwinningen worden in de Amstel Gold Race.

Top 3: 1. Philippe Gilbert (Bel) 2. Ryder Hesjedal (Can) 3. Enrico Gasparotto (Ita)

2001: Erik Dekker

In 2001 vochten Lance Armstrong en Erik Dekker in Maastricht om de zege. In een schitterende finale stonden beide renners bijna stil na een surplace. Het was uiteindelijk de Nederlander die van kop af aan de sprint wist te winnen.

Top 3: 1. Erik Dekker (Ned) 2. Lance Armstrong (VS) 3. Serge Baguet (Bel)

1999: Michael Boogerd

Zonder twijfel een bewogen editie, met dank aan een stilstaande motor. Bij het opdraaien van de laatste klim, de Sint-Pietersberg, konden Lance Armstrong en Michael Boogerd nog net een motor ontwijken. Markus Zberg en Gabriele Missaglia knalden er tegenaan. Zo bleven ze nog met z'n tweeën over. In een spannende sprint won de Nederlander met enkele millimeters voorsprong op de Amerikaan.

Top 3: 1. Michael Boogerd (Ned) 2. Lance Armstrong (VS) 3. Gabriele Missaglia (Ita)

1994: Johan Museeuw

In de 29e editie van de Amstel Gold Race kraaide Johan Museeuw victorie. In de straten van Maastricht was onze landgenoot Bruno Cenghialta te snel af in de sprint. Het tweetal bleef ternauwernood uit handen van een achtervolgende groep.