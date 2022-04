De sterren voor de Amstel voor vrouwen: duiken Van Vleuten en Vollering in het gat dat Vos laat?

De Nederlandse dominantie is dit seizoen niet zo groot dankzij Lotte Kopecky, maar zonder de Belgische kampioene leveren de Hollandse vrouwen toch weer de favorieten in hun achtertuin. Wie wint de Amstel Gold Race Ladies? Dit is de voorspelling van onze jury.

***

Een kampioene als Marianne Vos start om te winnen. Na de Ronde van Vlaanderen was haar conclusie dat de benen nog niet draaien zoals dat zou moeten. Net als Lotte Kopecky slaat zij deze afspraak dan ook over met Parijs-Roubaix in het achterhoofd. Dat betekent dat Annemiek van Vleuten de torenhoge favoriete is. Op de Vlaamse hellingen probeerde ze haar concurrentes als een wurgslang te versmachten. Dat lukte net niet, maar in Valkenburg zou ze toch weer oppermachtig moeten zijn. Vorig jaar moest Van Vleuten winnares Vos en Demi Vollering voor zich dulden op het podium. De snelle Vollering was in de Ronde nog niet op haar best na een lange stage op de Sierra Nevada, maar daar zou ze nu stilaan de vruchten van mogen plukken. Al weten we na de Omloop dat een sprint-à-deux niet altijd de verwachte uitslag krijgt.

**

Kasa Niewiadoma won de Gold Race in 2019 en stak ook vorig jaar haar hand uit naar de zege. In het slot werd ze toen genekt door een slepende Elisa Longo Borghini. Haalt ze haar gram? De Poolse moet zoals in elke koers dan wel opboksen tegen SD Worx. Demi Vollering staat op de 3-sterrenrij, ex-winnares Chantal van den Broek-Blaak staat net een verdieping lager. Wordt de laureate van 2018 vergoed voor haar werk in de finale van de Ronde van Vlaanderen? Als het ploegenspel weer gespeeld wordt, dan mogen we ook Ashleigh Moolman niet uit het oog verliezen. De Zuid-Afrikaanse is 36 jaar en won met de Boels Rental Hills Classic de voorganger van deze huidige Amstel. De jongste weken rijdt ze mee als in haar beste dagen.

*