Sporza-sterren voor de Amstel Gold Race: wie anders dan Van der Poel als topfavoriet?

Tom Pidcock is de laatste weken aan een opmars bezig. Zijn seizoen begon bleekjes, maar de Brit toont zich alsmaar vaker op kop van het peloton. Aan motivatie ook geen gebrek bij Pidcock. Vorig jaar moest hij de overwinning aan Wout van Aert laten na een bloedstollende sprint. Het verschil tussen de heren was met het blote oog niet te zien.

Bij het panel analisten klinkt er dan ook eensgezindheid: het wordt Mathieu tegen de rest in de Amstel Gold Race. Al is er nog eentje die ook kan verrassen...

Opnieuw helemaal in topvorm. Mathieu van der Poel toonde in Vlaanderens Mooiste nog eens zijn onversneden klasse. De Nederlander bereikt net op tijd zijn piek en is op de afspraak voor zijn geliefkoosde klassiekers.

Bij Jumbo-Visma geen absolute kopman, al is Christophe Laporte wel die naam waardig. De Nederlandse grootmacht in het peloton mist uiteraard Van Aert, maar heeft nog enkele jokers achter de hand. Heeft de Fransman genoeg reserve om nog eens te knallen?

Het parcours is ook een kolfje naar de hand van Dylan Teuns . Na zijn 6e plek in de Ronde van Vlaanderen wil de 30-jarige renner van Bahrain eens een klassieker op zijn conto schrijven. De jury gelooft in zijn kansen, want Teuns heeft de goede benen al even te pakken.

BikeExchange trekt vol de kaart van Michael Matthews . De Australische formatie zag zijn kopman de openingsrit in de Ronde van Catalonië winnen na een indrukwekkende sprint bergop. Een troef die ook op de Nederlandse hellingen goed van pas komt.

Door het gebrek aan beschutting op de Nederlandse vlaktes wordt de wind zondag altijd een gesprekspartner, ook voor een kransje outsiders. En dus kreeg ook Valentin Madouas een ster van de wielerjury. De hardrijder van Groupama-FDJ bevestigde zijn hoogvorm met een podiumplek in De Ronde.

Tiesj Benoot reed het voorjaar geregeld in dienst van de grote kopman, maar in de Amstel kan hij zelf zijn kans wagen. Benoot steekt zijn ambitie niet onder stoelen of banken en wordt een hardrijder om rekening mee te houden.

Hij was lang uit na een heupoperatie, maar de afgelopen weken reeg Marc Hirschi de ereplaatsen aaneen. Bij zijn terugkeer won hij meteen in Per Sempre Alfredo, wat van hem de onbetwiste kopman maakt bij UAE.



Uit de stal van AG2R is dit keer niet Greg Van Avermaet de aangewezen man. Benoît Cosnefroy voelt zich helemaal klaar voor het Ardense luik van de klassiekers. Kan hij als opwarmertje iets forceren in de Amstel Gold Race?

Tot slot vergeten de experten The Wolfpack niet. Kasper Asgreen was niet op de afspraak in de Ronde, maar dat neemt niet weg dat hij kan verrassen bij zijn debuut op Nederlandse wegen.