Amstel Gold Race (vrouwen): eindelijk Vollering, weer Kopecky of een lachende derde?

Bij de vrouwen was het SD Worx boven vorig jaar in Nederland met Demi Vollering op 1 en Lotte Kopecky op 2. Vooral voor Vollering smaakte dat zoet na twee 2e plaatsen.



Het werd een afvallingskoers op de vele hellingen en SD Worx speelde het numerieke voordeel uit. Vollering ging aan op de uitloper van de Cauberg, Kopecky hield de rest in bedwang.



De Belgische won dan nog het sprintje om plek 2, Shirin van Anrooij werd 3e.