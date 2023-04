Meesterlijk SD Worx flikt het weer: Demi Vollering is sant in Amstel-land, Lotte Kopecky is 2e

clock 14:22 14 uur 22. Vollering wint! De Nederlandse van SD Worx heeft tijd genoeg om te juichen. Kopecky maakt er nog maar eens een een-tweetje van voor de ploeg van het voorjaar. . Vollering wint! De Nederlandse van SD Worx heeft tijd genoeg om te juichen. Kopecky maakt er nog maar eens een een-tweetje van voor de ploeg van het voorjaar.

clock 14:21 14 uur 21. Uttrup Ludwig probeert nog solo naar de tweede plaats te rijden. . Uttrup Ludwig probeert nog solo naar de tweede plaats te rijden.

clock 14:21 Laatste km. Vollering is op weg naar de winst: de favorieten kijken om en zullen niet meer naar Vollering toe rijden. Kopecky kan sprinten om plek 2. . 14 uur 21. last km Laatste km. Vollering is op weg naar de winst: de favorieten kijken om en zullen niet meer naar Vollering toe rijden. Kopecky kan sprinten om plek 2.

clock 14:20 14 uur 20. Aanval Vollering. Op het vals plat bovenop de Cauberg speelt Vollering het ploegenspel van SD Worx uit. Lippert krijgt het gaatje niet meteen dicht, zo lijkt Vollering gaan vliegen. . Aanval Vollering Op het vals plat bovenop de Cauberg speelt Vollering het ploegenspel van SD Worx uit. Lippert krijgt het gaatje niet meteen dicht, zo lijkt Vollering gaan vliegen.

clock 14:19 14 uur 19. Zijn mee met Lippert: Kopecky, Vollering, Markus. . Zijn mee met Lippert: Kopecky, Vollering, Markus.

clock 14:19 14 uur 19. Van Vleuten zien we niet, Lippert is de kopvrouw bij Movistar vandaag. . Van Vleuten zien we niet, Lippert is de kopvrouw bij Movistar vandaag.

clock 14:19 14 uur 19. Vos en Kopecky ogen nog goed. Lippert jaagt het tempo de hoogte in, Paladin wordt gegrepen. . Vos en Kopecky ogen nog goed. Lippert jaagt het tempo de hoogte in, Paladin wordt gegrepen.

clock 14:18 14 uur 18. Toch niet: Brown heeft zich vergaloppeerd. Paladin laat Brown achter. . Toch niet: Brown heeft zich vergaloppeerd. Paladin laat Brown achter.

clock 14:18 Cauberg. Paladin en Brown draaien zonder omkijken op op de Cauberg. Brown lijkt daar de sterkste te zijn in de eerste meters. . 14 uur 18. hill Cauberg Paladin en Brown draaien zonder omkijken op op de Cauberg. Brown lijkt daar de sterkste te zijn in de eerste meters.

clock 14:16 14 uur 16. Nog 4 kilometer. We maken ons stilaan op voor de duik richting de Cauberg. Wie waagt de sprong vanuit het peloton naar het kopduo? . Nog 4 kilometer We maken ons stilaan op voor de duik richting de Cauberg. Wie waagt de sprong vanuit het peloton naar het kopduo?

clock 14:15 14 uur 15. Brown en Paladin komen samen. De enige renster die de sprong kan maken naar Paladin, is de Australische Brown. Met z'n tweeën is beter dan alleen natuurlijk. 10 seconden is hun voorsprong: genoeg om de top van de Cauberg te halen? Waarschijnlijk niet. . Brown en Paladin komen samen De enige renster die de sprong kan maken naar Paladin, is de Australische Brown. Met z'n tweeën is beter dan alleen natuurlijk. 10 seconden is hun voorsprong: genoeg om de top van de Cauberg te halen? Waarschijnlijk niet.

clock 14:14 14 uur 14. Er gaan straks wat favorieten doorzakken op de Cauberg. Ruben Van Gucht. Er gaan straks wat favorieten doorzakken op de Cauberg. Ruben Van Gucht

clock 14:14 14 uur 14. Paladin houdt nog steeds stand, de favorieten wapenen hun eindschot richting de laatste keer Cauberg. . Paladin houdt nog steeds stand, de favorieten wapenen hun eindschot richting de laatste keer Cauberg.

clock 14:12 14 uur 12. Van Vleuten nog maar eens. De wereldkampioene beseft dat ze in de sprint kansloos is tegen Kopecky of Vos. Van Vleuten blijft maar proberen, maar tot afscheiding komt het niet. . Van Vleuten nog maar eens De wereldkampioene beseft dat ze in de sprint kansloos is tegen Kopecky of Vos. Van Vleuten blijft maar proberen, maar tot afscheiding komt het niet.

clock 14:11 14 uur 11. Vollering neemt nu het kopwerk voor haar rekening op het tussenstuk. Dat lijkt een vreemde keuze als kopvrouw, of is het echt alles op Kopecky? . Vollering neemt nu het kopwerk voor haar rekening op het tussenstuk. Dat lijkt een vreemde keuze als kopvrouw, of is het echt alles op Kopecky?

clock 14:11 14 uur 11. Italiaanse Paladin gaat er alleen vandoor op de Bemelerberg. Italiaanse Paladin gaat er alleen vandoor op de Bemelerberg

clock 14:10 14 uur 10. Paladin solo. Ze slaat dan wel een kloof, de Italiaanse van Canyon staat er alleen voor met nog 8 kilometer op de teller. Achter haar valt het wel wat stil. . Paladin solo Ze slaat dan wel een kloof, de Italiaanse van Canyon staat er alleen voor met nog 8 kilometer op de teller. Achter haar valt het wel wat stil.

clock 14:09 14 uur 09. Paladin versnelt op de Bemelerberg. Canyon toont zich toch de bedrijvigste ploeg in de finale. Volgt er ook een beloning voor het team? . Paladin versnelt op de Bemelerberg. Canyon toont zich toch de bedrijvigste ploeg in de finale. Volgt er ook een beloning voor het team?

clock 14:07 14 uur 07. Vos schuift mee in een tegenaanval op Ton. Van Vleuten moet daarachter het gaatje dichten. . Vos schuift mee in een tegenaanval op Ton. Van Vleuten moet daarachter het gaatje dichten.

clock 14:07 Bemelerberg. Het tempo gaat er volledig uit richting de voorlaatste helling van de dag. Tot ze bij Canyon nog maar eens voor een versnelling zorgen. . 14 uur 07. hill Bemelerberg Het tempo gaat er volledig uit richting de voorlaatste helling van de dag. Tot ze bij Canyon nog maar eens voor een versnelling zorgen.

clock 14:06 14 uur 06. En opnieuw hergroepering. Er zitten nog een 40-tal rensters in de grote groep: een van hen zal deze Amstel Gold Race op haar naam schrijven. . En opnieuw hergroepering. Er zitten nog een 40-tal rensters in de grote groep: een van hen zal deze Amstel Gold Race op haar naam schrijven.

clock 14:04 14 uur 04. Daar gaat Bredewold. Bij SD Worx kiezen ze ervoor om Bredewold te laten versnellen. Zij kan wel een klein gaatje slaan, maar bij UAE zien ze het niet graag gebeuren. . Daar gaat Bredewold Bij SD Worx kiezen ze ervoor om Bredewold te laten versnellen. Zij kan wel een klein gaatje slaan, maar bij UAE zien ze het niet graag gebeuren.

clock 14:04 14 uur 04. Afscheiding krijgen we niet tussen de favorieten op het tussenstuk. Het is met horten en stoten dat het vooruit gaat in de kopgroep. . Afscheiding krijgen we niet tussen de favorieten op het tussenstuk. Het is met horten en stoten dat het vooruit gaat in de kopgroep.

clock 14:03 14 uur 03. Ook de rest van de favorieten is alert mee met Van Vleuten. Na even herbronnen is daar al de nieuwe versnelling, van Niewiadoma deze keer. . Ook de rest van de favorieten is alert mee met Van Vleuten. Na even herbronnen is daar al de nieuwe versnelling, van Niewiadoma deze keer.

clock 14:03 14 uur 03. Van Vleuten trekt een eerste keer door, maar raakt niet weg. Van Vleuten trekt een eerste keer door, maar raakt niet weg

clock 14:02 14 uur 02. Tussenstuk richting Bemelerberg. In het intermezzo richting Bemelerberg acht Van Vleuten haar moment gekomen. De wereldkampioene valt aan, Vollering volgt gezwind. . Tussenstuk richting Bemelerberg In het intermezzo richting Bemelerberg acht Van Vleuten haar moment gekomen. De wereldkampioene valt aan, Vollering volgt gezwind.

clock 14:00 14 uur . En of het een zware koers was vandaag. We noteerden al meer dan 40 opgaves, onder andere van titelverdedigster Marta Cavalli. De weersomstandigheden nodigen natuurlijk niet uit om nog veel lokale rondjes af te werken. Afdraaien en in de warme ploegbus een stuk Limburgse vlaai eten lijkt dan aanlokkelijker. . En of het een zware koers was vandaag. We noteerden al meer dan 40 opgaves, onder andere van titelverdedigster Marta Cavalli. De weersomstandigheden nodigen natuurlijk niet uit om nog veel lokale rondjes af te werken. Afdraaien en in de warme ploegbus een stuk Limburgse vlaai eten lijkt dan aanlokkelijker.

clock 13:58 13 uur 58. De rest van de favorieten lijkt ook weer aan te sluiten. Op de Geulhemmerberg is het dan toch einde koers voor Wiebes: zij heeft haar werk gedaan voor Vollering en Kopecky. . De rest van de favorieten lijkt ook weer aan te sluiten. Op de Geulhemmerberg is het dan toch einde koers voor Wiebes: zij heeft haar werk gedaan voor Vollering en Kopecky.

clock 13:57 13 uur 57. Wiebes dicht het gaatje op Faulkner in haar eentje. De Europese kampioene van SD Worx rijdt een beresterke koers vandaag. . Wiebes dicht het gaatje op Faulkner in haar eentje. De Europese kampioene van SD Worx rijdt een beresterke koers vandaag.

clock 13:55 10 seconden. Groot is de voorsprong niet, maar veel heeft Faulkner niet nodig natuurlijk. Van Vleuten en co lijken alles te zetten op de laatste keer Cauberg. . 13 uur 55. time difference 10 seconden Groot is de voorsprong niet, maar veel heeft Faulkner niet nodig natuurlijk. Van Vleuten en co lijken alles te zetten op de laatste keer Cauberg.

clock 13:55 13 uur 55. Faulkner neemt wat voorsprong op de Cauberg. Faulkner neemt wat voorsprong op de Cauberg

clock 13:54 13 uur 54. De Amerikaanse hardrijdster, deze keer zonder glucosemeter, komt solo voorbij aan de finishlijn. Faulkner moet in haar eentje nog een volledige lokale ronde van 18 kilometer afwerken. . De Amerikaanse hardrijdster, deze keer zonder glucosemeter, komt solo voorbij aan de finishlijn. Faulkner moet in haar eentje nog een volledige lokale ronde van 18 kilometer afwerken.

clock 13:53 13 uur 53. Faulkner versnelt. De aanvalster van de Strade Bianche versnelt op de uitloper van de Cauberg, à la Cavalli vorig jaar. Met het verschil dat er nu nog een extra lokale ronde op de teller staat. . Faulkner versnelt De aanvalster van de Strade Bianche versnelt op de uitloper van de Cauberg, à la Cavalli vorig jaar. Met het verschil dat er nu nog een extra lokale ronde op de teller staat.

clock 13:51 13 uur 51. Van Vleuten en Kopecky rijden zusterlijk naast elkaar op de Cauberg. Het signaal voor bijna alle favorieten om dat voorbeeld te volgen: het peloton is breed uitgesmeerd over de weg. . Van Vleuten en Kopecky rijden zusterlijk naast elkaar op de Cauberg. Het signaal voor bijna alle favorieten om dat voorbeeld te volgen: het peloton is breed uitgesmeerd over de weg.

clock 13:50 Cauberg. Voor de 4e keer op rij gaat Wiebes tekeer op de Cauberg. Met veel bravoure versnelt zij uit het peloton, maar ze moet al snel wat gas terugnemen. . 13 uur 50. hill Cauberg Voor de 4e keer op rij gaat Wiebes tekeer op de Cauberg. Met veel bravoure versnelt zij uit het peloton, maar ze moet al snel wat gas terugnemen.

clock 13:48 13 uur 48. Kopgroep gegrepen. Na veel vijven en zessen zijn de twee leidsters nu dan toch gegrepen. Het tempo in het peloton gaat de hoogte in voor de duik naar de Cauberg. . Kopgroep gegrepen Na veel vijven en zessen zijn de twee leidsters nu dan toch gegrepen. Het tempo in het peloton gaat de hoogte in voor de duik naar de Cauberg.

clock 13:48 13 uur 48. Kopecky gaat dan maar zelf jasje halen aan de volgauto, koplopers zijn gegrepen. Kopecky gaat dan maar zelf jasje halen aan de volgauto, koplopers zijn gegrepen

clock 13:47 Kopecky met kledijwissel. Onze landgenote gaat even langs de volgwagen om een droog jasje met lange mouwen op te halen. Het zegt genoeg dat dat nog kan met 23 kilometer op de teller: in het peloton moet de grote versnelling nog komen. . 13 uur 47. following car Kopecky met kledijwissel Onze landgenote gaat even langs de volgwagen om een droog jasje met lange mouwen op te halen. Het zegt genoeg dat dat nog kan met 23 kilometer op de teller: in het peloton moet de grote versnelling nog komen.

clock 13:45 13 uur 45. Van Anrooij terug in het peloton. De Nederlandse van Trek-Segafredo is na een lange inhaaljacht terug in het peloton. Ook Van Anrooij kreeg af te rekenen met mechanische pech. . Van Anrooij terug in het peloton De Nederlandse van Trek-Segafredo is na een lange inhaaljacht terug in het peloton. Ook Van Anrooij kreeg af te rekenen met mechanische pech.

clock 13:44 13 uur 44. Kopecky is boos nadat ze geen jasje aangereikt krijg. Kopecky is boos nadat ze geen jasje aangereikt krijg

clock 13:43 13 uur 43. Kopecky doet haar mouwstukken af. De finale gaat beginnen. . Ruben Van Gucht. Kopecky doet haar mouwstukken af. De finale gaat beginnen. Ruben Van Gucht

clock 13:43 Bemelerberg. Op de voorlaatste keer Bemelerberg rijden Canyon en Movistar op kop in het peloton. Een moordend tempo is dat nog niet, anders waren Brand en Stultiens al wel gegrepen. . 13 uur 43. hill Bemelerberg Op de voorlaatste keer Bemelerberg rijden Canyon en Movistar op kop in het peloton. Een moordend tempo is dat nog niet, anders waren Brand en Stultiens al wel gegrepen.

clock 13:41 Fietswissel Riejanne Markus. De Nederlandse kampioene van Jumbo-Visma probeerde het mechanische euvel aanvankelijk op te lossen door langs de auto te fietsen, maar dat mocht niet baten. Markus moet van fiets wisselen op een slecht moment, zo vlak voor de Bemelerberg. . 13 uur 41. mechanical breakdown Fietswissel Riejanne Markus De Nederlandse kampioene van Jumbo-Visma probeerde het mechanische euvel aanvankelijk op te lossen door langs de auto te fietsen, maar dat mocht niet baten. Markus moet van fiets wisselen op een slecht moment, zo vlak voor de Bemelerberg.

clock 13:39 13 uur 39. Stilte voor de storm in het peloton, en zo groeit de voorgift van Brand en Stultiens weer tot 40 seconden. Een vogel voor de kat zijn de 2 koplopers dus nog niet, het lijkt wel op een kat-en-muisspel uit te draaien. . Stilte voor de storm in het peloton, en zo groeit de voorgift van Brand en Stultiens weer tot 40 seconden. Een vogel voor de kat zijn de 2 koplopers dus nog niet, het lijkt wel op een kat-en-muisspel uit te draaien.

clock 13:37 13 uur 37. Nog 30 kilometer. Met nog anderhalve lokale ronde op het menu is het bijna money time voor de favorieten. Wie heeft er nog wat over in de energietank na een snelle koers in slechte weersomstandigheden? . Nog 30 kilometer Met nog anderhalve lokale ronde op het menu is het bijna money time voor de favorieten. Wie heeft er nog wat over in de energietank na een snelle koers in slechte weersomstandigheden?

clock 13:34 13 uur 34. Vertrouwde finish in Valkenburg. We maken van het moment van rust gebruik om al eens vooruit te blikken naar de eindstreep. Na de top van de laatste keer Cauberg is het nog 1,6 kilometer tot de finish. De lange rechte lijn daar is ideaal om voorgangers in het zicht te houden, of om net te profiteren van een moment van vertwijfeling in de groep. Als eerste bovenkomen op de Cauberg is dus zeker geen garantie op succes. . Vertrouwde finish in Valkenburg We maken van het moment van rust gebruik om al eens vooruit te blikken naar de eindstreep. Na de top van de laatste keer Cauberg is het nog 1,6 kilometer tot de finish. De lange rechte lijn daar is ideaal om voorgangers in het zicht te houden, of om net te profiteren van een moment van vertwijfeling in de groep. Als eerste bovenkomen op de Cauberg is dus zeker geen garantie op succes.

clock 13:31 Geulhemmerberg. Het verhaal van Brand en Stultiens is al bijna geschreven op de Geulhemmerberg. 10 seconden scheidt hen van het peloton, dat de 2 leidsters perfect in zicht heeft. . 13 uur 31. hill Geulhemmerberg Het verhaal van Brand en Stultiens is al bijna geschreven op de Geulhemmerberg. 10 seconden scheidt hen van het peloton, dat de 2 leidsters perfect in zicht heeft.

clock 13:26 30 seconden. Brand en Stultiens lijken een vogel voor de kat te zijn met nog 2 rondes te gaan. Zij komen aan de finishlijn door met een voorsprong van amper 30 seconden. Daar is een heel pak vanaf gegaan de laatste 10 kilometer. . 13 uur 26. time difference 30 seconden Brand en Stultiens lijken een vogel voor de kat te zijn met nog 2 rondes te gaan. Zij komen aan de finishlijn door met een voorsprong van amper 30 seconden. Daar is een heel pak vanaf gegaan de laatste 10 kilometer.

clock 13:23 13 uur 23. Mavi Garcia (Liv Racing) neemt nu over van Wiebes. Achteraan weegt de zware koers en het snertweer stilaan door bij heel wat rensters. Onder meer Anoushka Koster (Uno-X) moet er erg vroeg af. . Mavi Garcia (Liv Racing) neemt nu over van Wiebes. Achteraan weegt de zware koers en het snertweer stilaan door bij heel wat rensters. Onder meer Anoushka Koster (Uno-X) moet er erg vroeg af.

clock 13:22 Cauberg. Het peloton begint met een achterstand van een minuut aan de Cauberg. Voor de 3e keer leidt Wiebes het peloton bij het begin van de bekendste helling in Nederlands Limburg. . 13 uur 22. hill Cauberg Het peloton begint met een achterstand van een minuut aan de Cauberg. Voor de 3e keer leidt Wiebes het peloton bij het begin van de bekendste helling in Nederlands Limburg.

clock 13:20 13 uur 20. De duik naar de voet van de Cauberg is ingezet. Versnelt Van Vleuten daar nog een keer in de hoop de koers hard te maken? Dat lijkt de meest waarschijnlijke weg naar succes voor Van Vleuten. . De duik naar de voet van de Cauberg is ingezet. Versnelt Van Vleuten daar nog een keer in de hoop de koers hard te maken? Dat lijkt de meest waarschijnlijke weg naar succes voor Van Vleuten.

clock 13:18 13 uur 18. Op kop van het peloton lijkt Movistar de handschoen op te nemen. Zij rijden bijna in hun eentje een halve minuut van de voorsprong van Brand en Stultiens af. Over 2 kilometer beginnen de rensters aan de 3e keer van 5 keer Cauberg. . Op kop van het peloton lijkt Movistar de handschoen op te nemen. Zij rijden bijna in hun eentje een halve minuut van de voorsprong van Brand en Stultiens af. Over 2 kilometer beginnen de rensters aan de 3e keer van 5 keer Cauberg.

clock 13:16 13 uur 16. Ook nog in het peloton: Justine Ghekiere. Bij AG Insurance trekken ze vandaag normaal gezien de kaart van Ashleigh Moolman. . Ook nog in het peloton: Justine Ghekiere. Bij AG Insurance trekken ze vandaag normaal gezien de kaart van Ashleigh Moolman.

clock 13:14 13 uur 14. Wiebes wordt gegrepen op de Bemelerberg. De deur staat achteraan het peloton open: Sierra moet alweer lossen, nu definitief? Ook Peperkamp en Skalniak-Sojka, eerder vandaag in de aanval, moeten eraf. . Wiebes wordt gegrepen op de Bemelerberg. De deur staat achteraan het peloton open: Sierra moet alweer lossen, nu definitief? Ook Peperkamp en Skalniak-Sojka, eerder vandaag in de aanval, moeten eraf.

clock 13:13 13 uur 13. Aanval Wiebes. De kaap van de 2 minuten is het signaal voor SD Worx om te versnellen. Wiebes gaat samen met een renster van Human Powered Health in de aanval en zorgt zo voor een tempoversnelling in de grote groep. . Aanval Wiebes De kaap van de 2 minuten is het signaal voor SD Worx om te versnellen. Wiebes gaat samen met een renster van Human Powered Health in de aanval en zorgt zo voor een tempoversnelling in de grote groep.

clock 13:12 2 minuten. Het peloton is nu wel heel erg gul met de voorsprong voor Brand en Stultiens. Die eerste leek bergop de betere te zijn, de situatie ziet er voor Trek-Segafredo dus goed uit. . 13 uur 12. time difference 2 minuten Het peloton is nu wel heel erg gul met de voorsprong voor Brand en Stultiens. Die eerste leek bergop de betere te zijn, de situatie ziet er voor Trek-Segafredo dus goed uit.

clock 13:09 13 uur 09. Cavalli in vieze papieren. Marta Cavalli, de winnares van vorig jaar, zou in moeilijkheden zitten. 2023 is voorlopig nog niet het jaar van de Italiaanse. Ook vandaag zal ze de goede vorm nog niet te pakken krijgen: Cavalli rijdt net voor de bezemwagen uit. . Cavalli in vieze papieren Marta Cavalli, de winnares van vorig jaar, zou in moeilijkheden zitten. 2023 is voorlopig nog niet het jaar van de Italiaanse. Ook vandaag zal ze de goede vorm nog niet te pakken krijgen: Cavalli rijdt net voor de bezemwagen uit.

clock 13:05 13 uur 05. Kopecky op weg naar beste Belgische resultaat in Amstel? Voorlopig konden de Belgische vrouwen nog niet echt hoge ogen gooien in de Amstel Gold Race. In 9 edities is het beste Belgische resultaat een 8e plaats voor Evy Van Damme in 2001, bij de eerste editie voor vrouwen. Zorgt Kopecky vandaag voor een verbetering van dat resultaat? Een teken van zwakte hebben we vandaag nog niet gezien bij onze landgenote. . Kopecky op weg naar beste Belgische resultaat in Amstel? Voorlopig konden de Belgische vrouwen nog niet echt hoge ogen gooien in de Amstel Gold Race. In 9 edities is het beste Belgische resultaat een 8e plaats voor Evy Van Damme in 2001, bij de eerste editie voor vrouwen. Zorgt Kopecky vandaag voor een verbetering van dat resultaat? Een teken van zwakte hebben we vandaag nog niet gezien bij onze landgenote.

clock 12:59 12 uur 59. Livestream. Vanaf nu kan u de 9e Amstel Gold Race voor vrouwen ook volgen via de livestream op deze pagina of op Canvas. Om 13.30 uur zal de koers te zien zijn op Eén. . Livestream Vanaf nu kan u de 9e Amstel Gold Race voor vrouwen ook volgen via de livestream op deze pagina of op Canvas. Om 13.30 uur zal de koers te zien zijn op Eén.

clock 12:57 12 uur 57. Bij de tweede passage aan de finishlijn hebben Brand en Stultiens nauwelijks iets moeten prijsgeven van hun voorsprong van 30 seconden. In het peloton gaat het met horten en stoten vooruit. . Bij de tweede passage aan de finishlijn hebben Brand en Stultiens nauwelijks iets moeten prijsgeven van hun voorsprong van 30 seconden. In het peloton gaat het met horten en stoten vooruit.

clock 12:54 12 uur 54. SD Worx, met Wiebes op kop, leidt alweer de dans op de Cauberg in het peloton, net als bij de vorige passage. Daar gaat de uitdunning steeds verder: onder meer Peperkamp en Sierra moeten eraf. Vooral voor die laatste is dat toch al verrassend snel. . SD Worx, met Wiebes op kop, leidt alweer de dans op de Cauberg in het peloton, net als bij de vorige passage. Daar gaat de uitdunning steeds verder: onder meer Peperkamp en Sierra moeten eraf. Vooral voor die laatste is dat toch al verrassend snel.

clock 12:51 12 uur 51. Bij het aansnijden van de 2e keer Cauberg is het status quo voor Brand en Stultiens. Het kopduo houdt voorlopig stand met een voorsprong van ongeveer een halve minuut. . Bij het aansnijden van de 2e keer Cauberg is het status quo voor Brand en Stultiens. Het kopduo houdt voorlopig stand met een voorsprong van ongeveer een halve minuut.

clock 12:49 12 uur 49. 3 oud-winnaressen in het peloton. De 3 meest recente winnaressen van de Amstel Gold Race maken nog steeds kans om daar een tweede zege aan toe te voegen. Kasia Niewiadoma (2019), Marianne Vos (2021) en Marta Cavalli (2022) wonnen deze wedstrijd al in het verleden. In 9 edities van de Amstel Gold Race wonnen 9 verschillende vrouwen in (de regio van) Valkenburg. . 3 oud-winnaressen in het peloton De 3 meest recente winnaressen van de Amstel Gold Race maken nog steeds kans om daar een tweede zege aan toe te voegen. Kasia Niewiadoma (2019), Marianne Vos (2021) en Marta Cavalli (2022) wonnen deze wedstrijd al in het verleden. In 9 edities van de Amstel Gold Race wonnen 9 verschillende vrouwen in (de regio van) Valkenburg.

clock 12:46 12 uur 46. En of alles dicht bij elkaar ligt. De 6 achtervolgers worden gegrepen door het peloton op de Bemelerberg. . En of alles dicht bij elkaar ligt. De 6 achtervolgers worden gegrepen door het peloton op de Bemelerberg.

clock 12:44 30 seconden. Brand en Stultiens hebben een voorsprong van een halve minuut bij elkaar gefietst op het peloton. Het achtervolgende zestal volgt op 15 seconden. Alles ligt dus nog op de spreekwoordelijke zakdoek. . 12 uur 44. time difference 30 seconden Brand en Stultiens hebben een voorsprong van een halve minuut bij elkaar gefietst op het peloton. Het achtervolgende zestal volgt op 15 seconden. Alles ligt dus nog op de spreekwoordelijke zakdoek.

clock 12:41 12 uur 41. Tegenaanval van een zestal. Brand en Stultiens staan op het punt om gezelschap te krijgen van 6 rensters. Vanuit het peloton lijken Bredewold, Peperkamp, Henderson, Spratt, Mackaij en Bauernfeind de sprong te gaan maken naar de kopgroep. . Tegenaanval van een zestal Brand en Stultiens staan op het punt om gezelschap te krijgen van 6 rensters. Vanuit het peloton lijken Bredewold, Peperkamp, Henderson, Spratt, Mackaij en Bauernfeind de sprong te gaan maken naar de kopgroep.

clock 12:37 Opgave Vanpachtenbeke. Na haar valpartij van daarnet zit de Amstel van Margot Vanpachtenbeke erop. Jammer, de renster van Parkhotel Valkenburg bewees woensdag nog dat ze in uitstekende vorm verkeerde. . 12 uur 37. give up Opgave Vanpachtenbeke Na haar valpartij van daarnet zit de Amstel van Margot Vanpachtenbeke erop. Jammer, de renster van Parkhotel Valkenburg bewees woensdag nog dat ze in uitstekende vorm verkeerde.

clock 12:36 12 uur 36. Al de hele dag goed en wel bij de zaak op wegen waar ze naar eigen zeggen weinig parcourskennis heeft: Lotte Kopecky. Ook op de Keutenberg zou ze dus toch mee geweest zijn met de move van Van Vleuten. Kopecky lijkt dus zeker in orde vandaag. . Al de hele dag goed en wel bij de zaak op wegen waar ze naar eigen zeggen weinig parcourskennis heeft: Lotte Kopecky. Ook op de Keutenberg zou ze dus toch mee geweest zijn met de move van Van Vleuten. Kopecky lijkt dus zeker in orde vandaag.

clock 12:33 Geulhemmerberg. Na de Cauberg gaat het al snel naar de Geulhemmerberg. Daar zien we nu 2 Nederlandse vrouwen die enkele seconden voor het peloton uitrijden: Lucinda Brand en Sabrina Stultiens. . 12 uur 33. hill Geulhemmerberg Na de Cauberg gaat het al snel naar de Geulhemmerberg. Daar zien we nu 2 Nederlandse vrouwen die enkele seconden voor het peloton uitrijden: Lucinda Brand en Sabrina Stultiens.

clock 12:29 Val Vanpachtenbeke. De groeiende nervositeit in en rond Valkenburg maakt slachtoffers. Daarbij ook onze landgenote Margot Vanpachtenbeke, de revelatie van de Brabantse Pijl woensdag. Ook Niamh Fisher-Black, ploeggenote van Kopecky bij SD Worx, ligt erbij. . 12 uur 29. fall Val Vanpachtenbeke De groeiende nervositeit in en rond Valkenburg maakt slachtoffers. Daarbij ook onze landgenote Margot Vanpachtenbeke, de revelatie van de Brabantse Pijl woensdag. Ook Niamh Fisher-Black, ploeggenote van Kopecky bij SD Worx, ligt erbij.

clock 12:26 12 uur 26. Het lokale parcours wordt geopend door een eerste van 5 passages op de Cauberg. Lorena Wiebes (SD Worx) jaagt het tempo daar nog eens de hoogte in in het peloton. . Het lokale parcours wordt geopend door een eerste van 5 passages op de Cauberg. Lorena Wiebes (SD Worx) jaagt het tempo daar nog eens de hoogte in in het peloton.

clock 12:21 12 uur 21. Halfweg koers. Na de Keutenberg hebben we het eerste deel van de hellingen van de dag achter de rug. Het peloton is op weg naar Valkenburg nu, waar het zwaartepunt van deze Amstel Gold Race ligt. Het trio Geulhemmerberg, Bemelerberg en Cauberg staat nog 4 keer op de agenda in de lokale rondes in en rond Valkenburg. . Halfweg koers Na de Keutenberg hebben we het eerste deel van de hellingen van de dag achter de rug. Het peloton is op weg naar Valkenburg nu, waar het zwaartepunt van deze Amstel Gold Race ligt. Het trio Geulhemmerberg, Bemelerberg en Cauberg staat nog 4 keer op de agenda in de lokale rondes in en rond Valkenburg.

clock 12:18 12 uur 18. Ook Kopecky zou even gelost zijn uit het peloton, maar zij maakt van het moment van relatieve rust gebruik om samen met Ghekiere terug te keren. Had Kopecky zich laten verrassen door de versnelling van Van Vleuten? Of is er meer aan de hand? . Ook Kopecky zou even gelost zijn uit het peloton, maar zij maakt van het moment van relatieve rust gebruik om samen met Ghekiere terug te keren. Had Kopecky zich laten verrassen door de versnelling van Van Vleuten? Of is er meer aan de hand?

clock 12:16 12 uur 16. Hergroepering. Het avontuur van de kopgroep zit er al snel op, de aanval van Van Vleuten heeft tot niets gebracht voorlopig. Al zullen veel rensters al wel merken dat de Amstel een lastige koers is. Zo ook onze landgenote Justine Ghekiere (AG Insurance-Soudal Quick Step, die het peloton moet laten gaan. . Hergroepering Het avontuur van de kopgroep zit er al snel op, de aanval van Van Vleuten heeft tot niets gebracht voorlopig. Al zullen veel rensters al wel merken dat de Amstel een lastige koers is. Zo ook onze landgenote Justine Ghekiere (AG Insurance-Soudal Quick Step, die het peloton moet laten gaan.

clock 12:14 12 uur 14. Kopecky is niet mee. De grootste naam die we vooraan missen, is toch Lotte Kopecky. Zij zit nog in het peloton, dat evenwel maar op een tiental seconden volgt van de kop van de koers. . Kopecky is niet mee De grootste naam die we vooraan missen, is toch Lotte Kopecky. Zij zit nog in het peloton, dat evenwel maar op een tiental seconden volgt van de kop van de koers.

clock 12:12 12 uur 12. De rest van de favorieten lijkt zich niet verrast te laten hebben. Onder andere Vollering, Longo Borghini en Persico maken samen met Van Vleuten de sprong naar de kop van de koers. . De rest van de favorieten lijkt zich niet verrast te laten hebben. Onder andere Vollering, Longo Borghini en Persico maken samen met Van Vleuten de sprong naar de kop van de koers.

clock 12:08 Keutenberg. Van de lastige Keutenberg maakt Van Vleuten gebruik om te versnellen in het peloton. Het tempo van Movistar was dus de inleiding van een aanval van de wereldkampioene. Interessante situatie! . 12 uur 08. hill Keutenberg Van de lastige Keutenberg maakt Van Vleuten gebruik om te versnellen in het peloton. Het tempo van Movistar was dus de inleiding van een aanval van de wereldkampioene. Interessante situatie!

clock 12:06 12 uur 06. Op naar de Keutenberg. Volgens de laatste info heeft Canyon//SRAM dan toch een renster in de vuurlinie. Soraya Paladin is nóg eens interessante renster in de kopgroep. Het signaal voor Movistar om in aanloop naar de Keutenberg door te trekken in het peloton. Met Jelena Eric heeft de Spaanse formatie dan wel iemand mee in de kopgroep, er lijken toch nog wat sterkere rensters mee te zijn dan de Servische. . Op naar de Keutenberg Volgens de laatste info heeft Canyon//SRAM dan toch een renster in de vuurlinie. Soraya Paladin is nóg eens interessante renster in de kopgroep. Het signaal voor Movistar om in aanloop naar de Keutenberg door te trekken in het peloton. Met Jelena Eric heeft de Spaanse formatie dan wel iemand mee in de kopgroep, er lijken toch nog wat sterkere rensters mee te zijn dan de Servische.

clock 12:02 12 uur 02. Met Juliette Labous, Marianne Vos en Lucinda Brand zijn er toch 3 namen mee die we zeker hadden aangeduid op de startlijst. Ook UAE Team ADQ heeft overigens iemand meegestuurd in deze groep: Alena Amialiusik is de beschermelinge van kopvrouw Silvia Persico voorin. . Met Juliette Labous, Marianne Vos en Lucinda Brand zijn er toch 3 namen mee die we zeker hadden aangeduid op de startlijst. Ook UAE Team ADQ heeft overigens iemand meegestuurd in deze groep: Alena Amialiusik is de beschermelinge van kopvrouw Silvia Persico voorin.

clock 11:55 11 uur 55. De namen van Le Net, Fisher-Black, Labous, Vos, Brand en Eric had u al gekregen, één naam hebben we u nog tegoed. De Nederlandse Sabrina Stultiens (Liv Racing TeqFind) maakt het zevental compleet. . De namen van Le Net, Fisher-Black, Labous, Vos, Brand en Eric had u al gekregen, één naam hebben we u nog tegoed. De Nederlandse Sabrina Stultiens (Liv Racing TeqFind) maakt het zevental compleet.

clock 11:54 20 seconden. Veel voorgift krijgt de aantrekkelijke kopgroep logischerwijs niet van het peloton. Op Canyon//SRAM na zijn alle sterke blokken dan wel vertegenwoordigd, het lijkt toch eerder een move als anticipatie op de Kruisberg. De kans is klein dat SD Worx, FDJ-Suez en Movistar volop de kaart trekken van hun vooruitgeschoven renster. . 11 uur 54. time difference 20 seconden Veel voorgift krijgt de aantrekkelijke kopgroep logischerwijs niet van het peloton. Op Canyon//SRAM na zijn alle sterke blokken dan wel vertegenwoordigd, het lijkt toch eerder een move als anticipatie op de Kruisberg. De kans is klein dat SD Worx, FDJ-Suez en Movistar volop de kaart trekken van hun vooruitgeschoven renster.

clock 11:49 11 uur 49. Collega-veldrijdster Brand is ook van de partij in het groepje met Vos. Met Le Net, Fisher-Black, Labous en Eric hebben ook FDJ-Suez, SD Worx, DSM en Movistar een pionnetje mee in deze interessante groep. . Collega-veldrijdster Brand is ook van de partij in het groepje met Vos. Met Le Net, Fisher-Black, Labous en Eric hebben ook FDJ-Suez, SD Worx, DSM en Movistar een pionnetje mee in deze interessante groep.

clock 11:46 11 uur 46. Koers barst los. De eerste heuvels van de dag zorgen meteen voor spektakel. Een zevental rensters kiest het ruime sop. Aanwezig in die kopgroep: onder andere Marianne Vos. Die zullen ze vanuit het peloton natuurlijk niet al te veel ruimte willen geven. . Koers barst los De eerste heuvels van de dag zorgen meteen voor spektakel. Een zevental rensters kiest het ruime sop. Aanwezig in die kopgroep: onder andere Marianne Vos. Die zullen ze vanuit het peloton natuurlijk niet al te veel ruimte willen geven.

clock 11:39 11 uur 39. Lotte Kopecky staat vandaag aan de start van haar eerste Amstel Gold Race. Is ze daarin ook meteen de kopvrouw van SD Worx? "Demi (Vollering, red.) en ikzelf zijn de 2 vooruitgeschoven vrouwen binnen de ploeg", zo deed Kopecky vanmorgen uit de doeken. "We staan hier weer met een sterk team aan de start, zoals eigenlijk al heel het voorjaar. Het is dus zeker een optie voor ons om de wedstrijd hard te maken, maar dat zal het doel zijn van veel ploegen." Kent Kopecky het draaien en keren op de Limburgse wegen wat? "Normaal ligt positioneren me wel, maar ik heb heel weinig parcourskennis", bekende ze. "Die parcourskennis begint eigenlijk pas op het lokale rondje. Ik heb ploegmaten met veel ervaring in deze wedstrijd die me hopelijk wel zullen loodsen doorheen de gevarenzone." . Lotte Kopecky staat vandaag aan de start van haar eerste Amstel Gold Race. Is ze daarin ook meteen de kopvrouw van SD Worx? "Demi (Vollering, red.) en ikzelf zijn de 2 vooruitgeschoven vrouwen binnen de ploeg", zo deed Kopecky vanmorgen uit de doeken. "We staan hier weer met een sterk team aan de start, zoals eigenlijk al heel het voorjaar. Het is dus zeker een optie voor ons om de wedstrijd hard te maken, maar dat zal het doel zijn van veel ploegen." Kent Kopecky het draaien en keren op de Limburgse wegen wat? "Normaal ligt positioneren me wel, maar ik heb heel weinig parcourskennis", bekende ze. "Die parcourskennis begint eigenlijk pas op het lokale rondje. Ik heb ploegmaten met veel ervaring in deze wedstrijd die me hopelijk wel zullen loodsen doorheen de gevarenzone."



clock 11:36 11 uur 36. Kopecky: "Mijn parcourskennis begint eigenlijk pas op het lokale rondje". Kopecky: "Mijn parcourskennis begint eigenlijk pas op het lokale rondje"

clock 11:33 11 uur 33. Het gaat ondanks de muurvaste situatie in de koers wel degelijk aan een goed tempo vooruit. Sommige rensters voelen hun benen al langzaamaan vollopen op de Bergseweg. De opeenvolging van hellingen zal snel zijn tol eisen vandaag. . Het gaat ondanks de muurvaste situatie in de koers wel degelijk aan een goed tempo vooruit. Sommige rensters voelen hun benen al langzaamaan vollopen op de Bergseweg. De opeenvolging van hellingen zal snel zijn tol eisen vandaag.

clock 11:30 Bergseweg. De Bergseweg is het startsignaal van nog bijna 100 kilometer draaien en keren over de Limburgse heuvels. In de komende 25 kilometer liggen met de Korenweg, Kruisberg, Eyserbosweg, Fromberg en Keutenberg nog 5 hellingen te wachten op de rensters, alvorens aan de lokale rondes in Valkenburg te beginnen. . 11 uur 30. hill Bergseweg De Bergseweg is het startsignaal van nog bijna 100 kilometer draaien en keren over de Limburgse heuvels. In de komende 25 kilometer liggen met de Korenweg, Kruisberg, Eyserbosweg, Fromberg en Keutenberg nog 5 hellingen te wachten op de rensters, alvorens aan de lokale rondes in Valkenburg te beginnen.

clock 11:27 11 uur 27. Dat Lotte er vandaag bij is, biedt zeker een meerwaarde voor mij. Zo is het voor de andere ploegen alleen maar lastiger om in te schatten wat SD Worx gaat doen. Ze kijken niet alleen naar mij, maar ook naar Lotte. De druk zal zo verdeeld worden over ons tweetjes. . Demi Vollering (SD Worx). Dat Lotte er vandaag bij is, biedt zeker een meerwaarde voor mij. Zo is het voor de andere ploegen alleen maar lastiger om in te schatten wat SD Worx gaat doen. Ze kijken niet alleen naar mij, maar ook naar Lotte. De druk zal zo verdeeld worden over ons tweetjes. Demi Vollering (SD Worx)

clock 11:26 11 uur 26. Vollering: "Lotte en ik voelen elkaar goed aan in de koers". Vollering: "Lotte en ik voelen elkaar goed aan in de koers"

clock 11:23 11 uur 23. Bij Jumbo-Visma wachten ze overigens nog steeds op hun eerste zege van het seizoen. Vos en co hopen die vandaag te vinden in hun thuiskoers op Nederlandse bodem. Een sterk contrast met de mannen van Jumbo-Visma, die al aan 24 zeges zitten. Volgt vandaag ook de eerste zege bij de vrouwen? . Bij Jumbo-Visma wachten ze overigens nog steeds op hun eerste zege van het seizoen. Vos en co hopen die vandaag te vinden in hun thuiskoers op Nederlandse bodem. Een sterk contrast met de mannen van Jumbo-Visma, die al aan 24 zeges zitten. Volgt vandaag ook de eerste zege bij de vrouwen?

clock 11:20 11 uur 20. Dat uurtje langer koers vandaag in vergelijking met de vorige editie kan voor een ander koersverloop zorgen. . Marianne Vos (Jumbo-Visma). Dat uurtje langer koers vandaag in vergelijking met de vorige editie kan voor een ander koersverloop zorgen. Marianne Vos (Jumbo-Visma)

clock 11:20 11 uur 20. Vos: "Tevreden met het gevoel in Parijs-Roubaix". Vos: "Tevreden met het gevoel in Parijs-Roubaix"

clock 11:19 11 uur 19. Een valpartij schrikt het peloton even op, maar alle gevallen rensters kunnen hun weg weer vervolgen. De koerssituatie zit ondertussen nog steeds muurvast: in gesloten rangorde gaat het naar de heuvelzone. . Een valpartij schrikt het peloton even op, maar alle gevallen rensters kunnen hun weg weer vervolgen. De koerssituatie zit ondertussen nog steeds muurvast: in gesloten rangorde gaat het naar de heuvelzone.

clock 11:16 11 uur 16. Sterk deelnemersveld. Naast FDJ-Suez zien we nog wel meer sterke blokken. Beduidend meer dan in Parijs-Roubaix vorige week. Uiteraard is er SD Worx met Kopecky, Vollering en Wiebes, maar vandaag kan zeker ook Trek-Segafredo (Longo Borghini, Balsamo, Brand en Van Anrooij) een aardig woordje meespreken voorin de koers. Bij Movistar hebben ze naast Van Vleuten ook nog Mackaij, Lippert en Sierra. Jumbo-Visma rekent op Vos, Henderson en Swinkels in de finale en ook Canyon is een te duchten team met Niewiadoma, Chabbey en Paladin. . Sterk deelnemersveld Naast FDJ-Suez zien we nog wel meer sterke blokken. Beduidend meer dan in Parijs-Roubaix vorige week. Uiteraard is er SD Worx met Kopecky, Vollering en Wiebes, maar vandaag kan zeker ook Trek-Segafredo (Longo Borghini, Balsamo, Brand en Van Anrooij) een aardig woordje meespreken voorin de koers. Bij Movistar hebben ze naast Van Vleuten ook nog Mackaij, Lippert en Sierra. Jumbo-Visma rekent op Vos, Henderson en Swinkels in de finale en ook Canyon is een te duchten team met Niewiadoma, Chabbey en Paladin.



clock 11:12 11 uur 12. Titelverdedigster Marta Cavalli, ploeggenote van Uttrup Ludwig bij FDJ-Suez, heeft voorlopig nog niet haar beste seizoen achter de rug, met een 13e plaats in de Trofeo Binda als beste resultaat. De Italiaanse kan vandaag wel rekenen op een sterk blok, met onder meer dus Cecilie Uttrup Ludwig, Grace Brown en Loes Adegeest. . Titelverdedigster Marta Cavalli, ploeggenote van Uttrup Ludwig bij FDJ-Suez, heeft voorlopig nog niet haar beste seizoen achter de rug, met een 13e plaats in de Trofeo Binda als beste resultaat. De Italiaanse kan vandaag wel rekenen op een sterk blok, met onder meer dus Cecilie Uttrup Ludwig, Grace Brown en Loes Adegeest.

clock 11:10 11 uur 10. Uttrup Ludwig: "Ik hoop op een harde koers vandaag". Uttrup Ludwig: "Ik hoop op een harde koers vandaag"

clock 11:03 11 uur 03. We kunnen op verschillende manier koersen vandaag. Het is een soort thuiswedstrijd voor mij omdat ik zoveel in Limburg ben. Shirin van Anrooij (Trek-Segafredo). We kunnen op verschillende manier koersen vandaag. Het is een soort thuiswedstrijd voor mij omdat ik zoveel in Limburg ben. Shirin van Anrooij (Trek-Segafredo)

clock 11:03 11 uur 03. Van Anrooij: "We hopen onze voet naast die van SD Worx te zetten". Van Anrooij: "We hopen onze voet naast die van SD Worx te zetten"

clock 11:00 11 uur . Wereldkampioene Annemiek van Vleuten zit al aan 3 podiumplaatsen in de Amstel Gold Race, maar winnen zat er nog niet in. Vandaag hoopt de Nederlandse na een voorjaar dat voorlopig vooral uit tegenslagen bestond haar goede vorm eens te tonen. "De conditie is heel goed, maar ik heb gewoon elke keer mijn benen nog niet kunnen gebruiken", zag ook Van Vleuten zelf bij de start vanmorgen. . Wereldkampioene Annemiek van Vleuten zit al aan 3 podiumplaatsen in de Amstel Gold Race, maar winnen zat er nog niet in. Vandaag hoopt de Nederlandse na een voorjaar dat voorlopig vooral uit tegenslagen bestond haar goede vorm eens te tonen. "De conditie is heel goed, maar ik heb gewoon elke keer mijn benen nog niet kunnen gebruiken", zag ook Van Vleuten zelf bij de start vanmorgen.

clock 10:54 10 uur 54. Van Vleuten: "Speciaal voor deze koers gewerkt aan explosiviteit". Van Vleuten: "Speciaal voor deze koers gewerkt aan explosiviteit"

clock 10:53 10 uur 53. Na een klein halfuur koers hebben we nog geen kopgroep. Het peloton trekt au grand complet door Nederlands Limburg voorlopig. . Na een klein halfuur koers hebben we nog geen kopgroep. Het peloton trekt au grand complet door Nederlands Limburg voorlopig.

clock 10:48 10 uur 48. Ghekiere: "We gaan met Ashleigh Moolman voor de winst vandaag". Ghekiere: "We gaan met Ashleigh Moolman voor de winst vandaag"

clock 10:40 Opgave Laurance. De Franse Typhaine Laurance (Lifeplus Wahoo) kwam al na enkele kilometers ten val, voor de zus van profrenner Axel Laurance (Alpecin-Deceuninck) zit deze Amstel Gold Race er dus al op. Zo houden we nog 142 rensters over in koers. . 10 uur 40. give up Opgave Laurance De Franse Typhaine Laurance (Lifeplus Wahoo) kwam al na enkele kilometers ten val, voor de zus van profrenner Axel Laurance (Alpecin-Deceuninck) zit deze Amstel Gold Race er dus al op. Zo houden we nog 142 rensters over in koers.

clock 10:33 10 uur 33.

clock 10:32 10 uur 32. Een goede 10 kilometer na de officiële start krijgen de rensters al de eerste gecatalogeerde helling van de dag voorgeschoteld. De Maasberg op grondgebied Stein is een opwarmertje voor wat komen gaat met zijn lengte van 0,4 kilometer aan 5% gemiddeld. . Een goede 10 kilometer na de officiële start krijgen de rensters al de eerste gecatalogeerde helling van de dag voorgeschoteld. De Maasberg op grondgebied Stein is een opwarmertje voor wat komen gaat met zijn lengte van 0,4 kilometer aan 5% gemiddeld.

clock 10:27 10 uur 27. Met Ashleigh (Moolman, red.) gaan we zeker voor de winst vandaag. Het eerste deel van de wedstrijd is vooral positioneren, het is heel smal en hectisch. Dat is nog een werkpuntje voor mij. . Justine Ghekiere (AG Insurance-Soudal Quick Step). Met Ashleigh (Moolman, red.) gaan we zeker voor de winst vandaag. Het eerste deel van de wedstrijd is vooral positioneren, het is heel smal en hectisch. Dat is nog een werkpuntje voor mij. Justine Ghekiere (AG Insurance-Soudal Quick Step)

clock 10:14 10 uur 14 match begonnen start time Start De rensters zijn vertrokken op het Vrijthof in Maastricht voor hun 9e editie van de Amstel Gold Race. Op de officiële start is het nog enkele minuten wachten.

clock 10:12 10 uur 12. Amstel Gold Race De sterren voor de Amstel Gold Race: Lotte Kopecky krijgt ploeggenote naast zich

clock 10:04 10 uur 04. Zo was het vorig jaar. De Italiaanse Marta Cavalli opende vorig seizoen haar sterke voorjaar met winst in de Amstel Gold Race. Ze reed weg uit een elitegroepje op de uitloper van de Cauberg. Achter haar keken ze iets te veel naar elkaar, waardoor Cavalli ruim de tijd had om de handen in de lucht te gooien. Vollering won de sprint om plek 2, voor Lippert en Van Vleuten. . Zo was het vorig jaar De Italiaanse Marta Cavalli opende vorig seizoen haar sterke voorjaar met winst in de Amstel Gold Race. Ze reed weg uit een elitegroepje op de uitloper van de Cauberg. Achter haar keken ze iets te veel naar elkaar, waardoor Cavalli ruim de tijd had om de handen in de lucht te gooien. Vollering won de sprint om plek 2, voor Lippert en Van Vleuten.

clock 09:58 09 uur 58. Ik ben iets te veel etapperenster geworden voor de inspanning van 2 minuten die de Cauberg is. Al heb ik speciaal voor deze koers wel gewerkt aan die explosiviteit. De conditie is goed. Annemiek van Vleuten (Movistar). Ik ben iets te veel etapperenster geworden voor de inspanning van 2 minuten die de Cauberg is. Al heb ik speciaal voor deze koers wel gewerkt aan die explosiviteit. De conditie is goed. Annemiek van Vleuten (Movistar)

clock 09:54 Het parcours van de dag, met 21 hellingen op de agenda. 09 uur 54. Het parcours van de dag, met 21 hellingen op de agenda.

clock 09:47 09 uur 47. Net als de mannen beginnen ook de vrouwen in Maastricht aan hun Amstel Gold Race. Na 155,8 kilometer, de langste afstand in 9 edities Amstel, finishen zij in Valkenburg, waar 4 keer het lokale parcours op het menu staat. Dat is 1 keer meer dan vorig jaar. Doe daar ook nog een extra lus richting Sittard-Geleen in het begin van de wedstrijd bij en je komt uit op een koers die bijna 30 kilometer langer is dan in 2022. . Net als de mannen beginnen ook de vrouwen in Maastricht aan hun Amstel Gold Race. Na 155,8 kilometer, de langste afstand in 9 edities Amstel, finishen zij in Valkenburg, waar 4 keer het lokale parcours op het menu staat. Dat is 1 keer meer dan vorig jaar. Doe daar ook nog een extra lus richting Sittard-Geleen in het begin van de wedstrijd bij en je komt uit op een koers die bijna 30 kilometer langer is dan in 2022.

clock 09:39 09 uur 39. Welkom vanuit Nederlands Limburg! Het is tijd voor het traditionele afsluitende drieluik van het voorjaar met de klimklassiekers. Vandaag beginnen de vrouwen eraan in Maastricht met de Amstel Gold Race. Woensdag is het tijd voor de Waalse Pijl, waarna zondag Luik-Bastenaken-Luik volgt. Wie kan met een goed gevoel de rest van het seizoen induiken? . Welkom vanuit Nederlands Limburg! Het is tijd voor het traditionele afsluitende drieluik van het voorjaar met de klimklassiekers. Vandaag beginnen de vrouwen eraan in Maastricht met de Amstel Gold Race. Woensdag is het tijd voor de Waalse Pijl, waarna zondag Luik-Bastenaken-Luik volgt. Wie kan met een goed gevoel de rest van het seizoen induiken?