Demi Vollering : "Plan perfect uitgevoerd", Lotte Kopecky: "Het is mooi verdeeld"

"Ik was er al twee keer dichtbij en toen had ik altijd op mijn sprint vertrouwd. Nu wilde ik solo gaan."

"Het was daarna pijnlijk. Ik durfde niet achterom te kijken, maar ik hoopte dat ze zouden twijfelen. En met deze wattages zou het dan moeilijk zijn om me te grijpen."

"Veel renners zaten er op hun tandvlees en het was perfect voor ons, want Lotte (Kopecky) was supergoed. Zij zei me dat ik moest gaan."

"Dit was ons plan en we hebben het goed uitgevoerd", vertelde ze over haar aanval net na de laatste beklimming van de Cauberg op zo'n 2 kilometer van de witte lijn.

"Dit is geweldig. Ik kan het nog niet geloven", reageerde Demi Vollering met een kamerbrede glimlach in het flashinterview.

Lotte Kopecky: "Ik wist dat die aanval zou gebeuren"

Dat heb je met zo'n sterke ploeg: deze keer zat Lotte Kopecky in de tang. "Of ik gevloekt heb bij de aanval van Demi (Vollering)? Neen, dit was vooraf afgesproken. Ik wist dat het zou gebeuren", analyseerde ze met een tevreden glimlach.

"Ik win de Ronde van Vlaanderen, Demi werd er tweede. Zij wint haar Amstel, ik ben hier tweede. Het is mooi verdeeld. En Demi wou deze wedstrijd absoluut winnen."

Kopecky reed een slimme koers en kwam nooit in de problemen. "Ik voelde me bergop sterk en ik zag weer een hele sterke ploeg. Dat is ook de verdienste van onze ploegmates."

SD Worx kuist alles op. Is het niet overdonderend? "Voor ons is het heel mooi, maar ik begrijp dat mensen daar anders over denken. Wij klagen in elk geval niet."

"Of het goed is voor de wielersport? Elk team wil een zo sterk mogelijke ploeg. Kijk naar Jumbo-Visma bij de mannen. Daar kun je ook die vraag stellen."

Kopecky noemt haar voorjaar "dik geslaagd" en reist maandag naar Canada voor een pistehoofdstuk. "Dat moet wel voor de Spelen en de punten. Anders kan ik er zelfs niet starten."