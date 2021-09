Beresterke Thibau Nys (18) sprint naar EK-goud op de weg

12:10 12 uur 10. Thibau Nys wint! Thibau Nys is Europees kampioen bij de beloften! Hij haalt het in een sprint van een kopgroep van 7. . Thibau Nys wint! Thibau Nys is Europees kampioen bij de beloften! Hij haalt het in een sprint van een kopgroep van 7.

12:08 12 uur 08. Filippo Zana plaatst een versnelling, maar die is maar van korte duur. Alles klit weer samen voorin. . Filippo Zana plaatst een versnelling, maar die is maar van korte duur. Alles klit weer samen voorin.

12:06 12 uur 06. De 7 koplopers hebben een voorsprong van een kleine 10 seconden. Is dat met nog 3 kilometer te gaan genoeg? . De 7 koplopers hebben een voorsprong van een kleine 10 seconden. Is dat met nog 3 kilometer te gaan genoeg?

12:03 12 uur 03. Om 12.05u schakelen we over van Eén naar Canvas. In de livestream hierboven kan je de koers gewoon blijven volgen. . Om 12.05u schakelen we over van Eén naar Canvas. In de livestream hierboven kan je de koers gewoon blijven volgen.

11:58 11 uur 58. Van Eetvelt gegrepen. Het mocht niet zijn voor Lennert Van Eetvelt. Onze landgenoot heeft alles gegeven, maar wordt nu gegrepen. Hij nestelt zich wel samen met Thibau Nys in de kopgroep. . Van Eetvelt gegrepen Het mocht niet zijn voor Lennert Van Eetvelt. Onze landgenoot heeft alles gegeven, maar wordt nu gegrepen. Hij nestelt zich wel samen met Thibau Nys in de kopgroep.

11:58 11 uur 58. Het tempo gaat nu met een ruk de hoogte in in het peloton. Van Eetvelt heeft nog geen gewonnen spel. In het grote pak schiet favoriet Ayuso nu wakker. . Het tempo gaat nu met een ruk de hoogte in in het peloton. Van Eetvelt heeft nog geen gewonnen spel. In het grote pak schiet favoriet Ayuso nu wakker.

11:52 11 uur 52. Laatste ronde. Lennert Van Eetvelt bolt voor de voorlaatste keer over de streep. Hij heeft een voorsprong van 20 seconden op een vijftal renners en 43 seconden op het peloton. Daarin zit onder meer Vandenabeele verscholen. De Belgen stoppen goed af. . Laatste ronde Lennert Van Eetvelt bolt voor de voorlaatste keer over de streep. Hij heeft een voorsprong van 20 seconden op een vijftal renners en 43 seconden op het peloton. Daarin zit onder meer Vandenabeele verscholen. De Belgen stoppen goed af.

11:41 11 uur 41. Het gaat te traag voor Van Eetvelt. Hij laat zijn medevluchters Bayer en Zambanini achter en gaat er alleen vandoor. . Het gaat te traag voor Van Eetvelt. Hij laat zijn medevluchters Bayer en Zambanini achter en gaat er alleen vandoor.

11:38 11 uur 38. Van Eetvelt andermaal. Van Eetvelt zit blijkbaar met een sterk stel benen. Onze landgenoot rijdt andermaal weg uit het peloton. Dit keer krijgt hij 2 metgezellen mee. . Van Eetvelt andermaal Van Eetvelt zit blijkbaar met een sterk stel benen. Onze landgenoot rijdt andermaal weg uit het peloton. Dit keer krijgt hij 2 metgezellen mee.

11:35 11 uur 35. Ook het avontuur van Balmer zit er nu op. Met nog 2 ronden te gaan hebben we vooraan nog een uitgebreide kopgroep. . Ook het avontuur van Balmer zit er nu op. Met nog 2 ronden te gaan hebben we vooraan nog een uitgebreide kopgroep.

11:29 11 uur 29. Een Zwitser is de volgende in de rij. Balmer probeert er een individuele tijdrit van te maken, maar ook hij moet knokken voor elke meter voorsprong. . Een Zwitser is de volgende in de rij. Balmer probeert er een individuele tijdrit van te maken, maar ook hij moet knokken voor elke meter voorsprong.

11:24 11 uur 24. Weer gegrepen. Vandenabeele schudde hard aan de boom, maar er vallen voorlopig geen appels uit. De samensmelting is dan ook weer een feit. Wie is de volgende die het eens probeert? . Weer gegrepen Vandenabeele schudde hard aan de boom, maar er vallen voorlopig geen appels uit. De samensmelting is dan ook weer een feit. Wie is de volgende die het eens probeert?

11:18 11 uur 18. Henri Vandenabeele besluit zich in de debatten te mengen. Hij geeft een ferme ruk aan het tempo en krijgt enkele renners mee in zijn wiel. We krijgen een kopgroep van 6. . Henri Vandenabeele besluit zich in de debatten te mengen. Hij geeft een ferme ruk aan het tempo en krijgt enkele renners mee in zijn wiel. We krijgen een kopgroep van 6.

11:05 11 uur 05. Met nog zo'n 40 kilometer te gaan neemt de nervositeit toe in het peloton. Er wordt slag om slinger versneld, maar niemand kan weg blijven. . Met nog zo'n 40 kilometer te gaan neemt de nervositeit toe in het peloton. Er wordt slag om slinger versneld, maar niemand kan weg blijven.

11:04 11 uur 04. Belgische aanval. De Belgen tonen zich eens. Lennert Van Eetvelt plaatst een snedige demarrage. Kan hij wel wegrijden van het peloton? . Belgische aanval De Belgen tonen zich eens. Lennert Van Eetvelt plaatst een snedige demarrage. Kan hij wel wegrijden van het peloton?

11:01 11 uur 01. Erik Fetter is de volgende die het eens probeert. De Hongaar rijdt echter niet ver weg van het grote pak. . Erik Fetter is de volgende die het eens probeert. De Hongaar rijdt echter niet ver weg van het grote pak.

11:00 11 uur . Ik vraag me af of dat de juiste tactiek is. José De Cauwer over de Spanjaarden. Ik vraag me af of dat de juiste tactiek is. José De Cauwer over de Spanjaarden

10:58 10 uur 58. Benedetti gegrepen. Het avontuur van de Italiaan was maar van korte duur. Het zijn de Spanjaarden die het kopwerk voor hun rekening nemen voor kopman Juan Ayuso. . Benedetti gegrepen Het avontuur van de Italiaan was maar van korte duur. Het zijn de Spanjaarden die het kopwerk voor hun rekening nemen voor kopman Juan Ayuso.

10:51 10 uur 51. De Italiaan Benedetti voelt de benen jeuken en gaat er solo vandoor. Hij fietst een voorsprong van zo'n 16 seconden bij elkaar. . De Italiaan Benedetti voelt de benen jeuken en gaat er solo vandoor. Hij fietst een voorsprong van zo'n 16 seconden bij elkaar.