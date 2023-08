Weg twijfels: Yellow Tigers beginnen EK in eigen land met klinkende zege tegen Hongarije

Niet erg zwaar, zo bleek in de eerste set. De Belgische vrouwen namen een blitzstart. In een mum van tijd stond de 5-15 op het scorebord en zat de eerste set er bijna op.

Voor aanvang van het EK dé hamvragen voor de Yellow Tigers. Hoe gaan ze voor de dag komen na de perikelen rond voormalige bondscoach Vande Broek? En hoe zwaar is de druk voor een toernooi in eigen land?

Een geruststellende marge, waar een jonge Hongaarse ploeg nauwelijks aan knabbelde. De bezoekers kampten met plankenkoorts. Dat was vooral zichtbaar bij spelverdeelster Agnes Bosko, die haar team niet draaiende kreeg.





Draaien deed het wel bij de Tigers in een sfeervolle Topsporthal in Gent. Dankzij hun degelijke receptie legden ze een spel op dat simpelweg te snel was voor de Hongaren. Vooral Van Avermaet en Herbots profiteerden van de gaatjes in blok in twee vlotte sets: 16-25 en 15-25.