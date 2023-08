Yellow Tigers gaan niet zweven na goede EK-opener: "Er kunnen nog veel dingen beter"

"We hebben de Hongaren meteen bij de keel gegrepen en dan merk je dat we weer tijgers worden."

De Tigers op het allerhoogste niveau? Neen, die kregen de enthousiaste fans in de Topsporthal niet te zien. "Er kunnen nog veel dingen beter", klinkt het in koor.

"Maar het moest ook niet vandaag. En zo laten we niet te veel zien aan de tegenstanders", knipoogt Herbots.

"Blok-verdedigend was het oké, maar zullen we een tandje moeten bijsteken tegen de topploegen" En in het aanvallende compartiment speelden de Tigers gevarieerd, maar niet op hun best.

Te gevarieerd voor Herbots, die minder ballen kreeg dan gewoonlijk? "Nee, dat is net positief", antwoordt ze. "En het was een bewuste keuze, omdat iedereen goed in de wedstrijd zat", vult haar spelverdeelster aan.

"Ze heeft zeker haar punten gemaakt", weet Van de Vyver. "Het kan een sterkte worden van de ploeg: iedereen aanspeelbaar en Britt als surplus."

"Al ben ik opgeladen om de komende dagen wat meer ballen te krijgen", lacht die laatste. Op naar Slovenië zaterdag, waar de puntjes op de i er wel moeten staan.