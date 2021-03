Leider Maaseik laat zich niet verrassen door moedig Haasrode Leuven

22 uur 08. Maan (Maaseik): "Thuisvoordeel verwerven in de finale is belangrijk".

21:51

21 uur 51. Haasrode Leuven - Maaseik 0-3. sets: 16-25, 23-25, 19-25 Maaseik heeft zijn 3e zege geboekt in evenveel matchen. Na een felbevochten zege in de topper tegen Roeselare vorig weekend (3-2) ging het nu winnen bij Haasrode Leuven. Het thuisteam verweerde zich kranig tegen de leider. Vooral in set 2 had het misschien meer verdiend. Haasrode Leuven serveerde goed, maar kleine details beslisten anders over de uitslag. Volgend weekend zien de teams mekaar weer, maar dan in Maaseik. .