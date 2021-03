Maaseik wint 1e topper tegen Roeselare in Final Four na vijfsetter

21:02 21 uur 02. In de 5e set konden we veel druk zetten met onze opslag en dan hadden we Roeselare te pakken. Liam McCulskey. In de 5e set konden we veel druk zetten met onze opslag en dan hadden we Roeselare te pakken Liam McCulskey

21:01 21 uur 01. Maaseik heeft enorm goed geserveerd vandaag en bij ons lag de foutenlast bij momenten te hoog. Mathijs Desmet. Maaseik heeft enorm goed geserveerd vandaag en bij ons lag de foutenlast bij momenten te hoog Mathijs Desmet

20:56 20 uur 56. Maaseik neemt de leiding. Maaseik heeft voorlopig de leidersplaats in handen in de Final Four na de zege tegen Roeselare. Het werd 3-2 na een evenwichtige partij. In de eerste set gingen de twee ploegen tot aan het gaatje: 31-33. Daarna herstelde de thuisploeg het evenwicht en kwam het zelfs op een 2-1-voorsprong. Roeselare sleepte er toch nog een vijfde set uit. Daarin was Maaseik dominant. Woensdag al staat de volgende match op het programma. Roeselare ontvangt Menen en Maaseik trekt naar Leuven. . Maaseik neemt de leiding Maaseik heeft voorlopig de leidersplaats in handen in de Final Four na de zege tegen Roeselare. Het werd 3-2 na een evenwichtige partij.

In de eerste set gingen de twee ploegen tot aan het gaatje: 31-33. Daarna herstelde de thuisploeg het evenwicht en kwam het zelfs op een 2-1-voorsprong. Roeselare sleepte er toch nog een vijfde set uit. Daarin was Maaseik dominant.

Woensdag al staat de volgende match op het programma. Roeselare ontvangt Menen en Maaseik trekt naar Leuven.

20:33 20 uur 33. Maaseik pakt de beslissende set met 15-8 en wint van Roeselare. Maaseik pakt de beslissende set met 15-8 en wint van Roeselare

20:30 Maaseik wint de vijfsetter. 20 uur 30. Maaseik wint de vijfsetter

20:00 20 uur . De 4e set is voor Roeselare: 25-22. De 4e set is voor Roeselare: 25-22

19:40 19 uur 40. Maaseik trekt het laken naar zich toe in de derde set: 25-21. Maaseik trekt het laken naar zich toe in de derde set: 25-21

19:20 19 uur 20. Maaseik wint vlot de 2e set tegen Roeselare met 25-16. Maaseik wint vlot de 2e set tegen Roeselare met 25-16

19:00 19 uur . Roeselare pakt de eerste set tegen Maaseik na echte thriller: 33-31. Roeselare pakt de eerste set tegen Maaseik na echte thriller: 33-31

23:16 23 uur 16. Morgen Maaseik-Roeselare met livestream. Morgen spelen Maaseik en Roeselare hun partij van de tweede speeldag in de play-offs. Om 18u kan u afstemmen op sporza.be voor een live-uitzending van de wedstrijd. . Morgen Maaseik-Roeselare met livestream Morgen spelen Maaseik en Roeselare hun partij van de tweede speeldag in de play-offs. Om 18u kan u afstemmen op sporza.be voor een live-uitzending van de wedstrijd.