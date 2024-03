Engeland - België: Koen Casteels haakt af met blessure, nieuwe kans voor Sels lonkt

In de oefeninterland van dinsdagavond in een volgepakt Wembleystadion tegen Engeland zal Matz Sels voor de tweede keer op rij tussen de palen staan bij de Rode Duivels. Koen Casteels is immers nog steeds niet hersteld van een schouderblessure, zo bevestigde bondscoach Domenico Tedesco maandagavond in Londen.



"Casteels heeft nog pijn aan de schouder en we willen geen risico's nemen", vertelde de bondscoach. "We wilden hem graag zien spelen, maar het risico is nu eenmaal te groot.



Romelu Lukaku daarentegen zal wel van de partij zijn op het heilige Londense gras. Maandag sloot hij in Dublin aan bij de groep op training. Nadien vertrokken de Duivels richting de Britse hoofdstad. "Hij is speelklaar", bevestigde Tedesco. "Wellicht kan hij zelfs starten."