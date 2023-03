LIVE: Na een blitzstart van de Rode Duivels prikt Duitsland tegen vanaf de stip

De bondscoach heeft een wissel doorgevoerd. Saelemakers vat post op de linksback, Vertonghen is in de kleedkamer gebleven. Theate vormt nu samen met Faes de centrale verdediging.

clock 45+3'

eerste helft, minuut 48. rust: 1-2 na geweldige start Rode Duivels. De Belgen mogen even op adem komen, de eerste helft is afgelopen. Een turbulente helft met pijlsnelle doelpunten van Carrasco en Lukaku. Na 10 minuten stonden de Rode Duivels al 0-2 voor in Keulen. De bonus had nog groter kunnen zijn. Zowat elke Belgische aanval eindigde bij Ter Stegen. Lukebakio sprintte op de Duitse doelman af en schoot maar net naast. Lukaku kopte een hoekschop van De Bruyne op de lat. "Een lust voor het oog", bejubelde Peter Vandenbemt het eerste halfuur van de Belgen. "Dit niveau heb ik nauwelijks gezien van de gouden generatie", sprak zijn cocommentator Eddy Snelders. Na 30 verschroeiende minuten van de Belgen lieten de Duitsers zich een keer zien. Al hadden ze hands van Lukaku nodig om tegen te scoren vanaf de stip. Füllkrug maakte zijn 6e doelpunt in evenveel matchen voor de nationale ploeg. .