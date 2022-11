LIVESTREAM: Krijgen we een winnaar in absolute topaffiche tussen Duitsland en Spanje?

clock 2' eerste helft, minuut 2. Weinig verrassend eisen de Spanjaarden meteen de bal op. Carvajal, de enige nieuwkomer in de elf, wordt meteen in het spel betrokken. . Weinig verrassend eisen de Spanjaarden meteen de bal op. Carvajal, de enige nieuwkomer in de elf, wordt meteen in het spel betrokken.

clock 2' eerste helft, minuut 2. Aftrap. De Nederlander Danny Makkelie heeft de topaffiche tussen Spanje en Duitsland op gang gefloten. Een prachtige wedstrijd om de werkweek af te sluiten. . Aftrap De Nederlander Danny Makkelie heeft de topaffiche tussen Spanje en Duitsland op gang gefloten. Een prachtige wedstrijd om de werkweek af te sluiten.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 19:57 vooraf, 19 uur 57. De volksliederen zijn gezongen, de handen geschud. We maken ons klaar voor een klepper van formaat. . De volksliederen zijn gezongen, de handen geschud. We maken ons klaar voor een klepper van formaat.

clock 19:55 vooraf, 19 uur 55. Dit is een halve finale of finale avant la lettre. Misschien wel de mooiste affiche in de groepsfase van dit WK. Aster Nzeyimana. Dit is een halve finale of finale avant la lettre. Misschien wel de mooiste affiche in de groepsfase van dit WK. Aster Nzeyimana

clock 19:54 vooraf, 19 uur 54. De gladiatoren betreden de arena in het Al Bayt Stadion. Voor Sporza is Aster Nzeyimana bevoorrecht getuige. Geniet van de wedstrijd! . De gladiatoren betreden de arena in het Al Bayt Stadion. Voor Sporza is Aster Nzeyimana bevoorrecht getuige. Geniet van de wedstrijd!

clock 19:53 vooraf, 19 uur 53. Als Duitsland vandaag ook verliest, dan wordt het daar een soort bloedbad volgens mij. Youri Mulder. Als Duitsland vandaag ook verliest, dan wordt het daar een soort bloedbad volgens mij. Youri Mulder

clock 19:45 vooraf, 19 uur 45.

clock 19:43 Record voor Spanje. Spanje had in zijn openingsmatch tegen Costa Rica liefst 81,9% van het balbezit. Dat is een record sinds de data worden bijgehouden door databureau Opta in 1966. La Roja snoepte het record af van Argentinië, dat in 2010 80,3% van het balbezit had tegen Griekenland. . vooraf, 19 uur 43. statistics Record voor Spanje Spanje had in zijn openingsmatch tegen Costa Rica liefst 81,9% van het balbezit. Dat is een record sinds de data worden bijgehouden door databureau Opta in 1966. La Roja snoepte het record af van Argentinië, dat in 2010 80,3% van het balbezit had tegen Griekenland.

clock 19:42 vooraf, 19 uur 42.

clock 19:41 vooraf, 19 uur 41. Hoop voor Duitsland. Sinds ze in 2014 wereldkampioen werden in Brazilië zijn de Duitsers op zoek naar hun WK-vorm. De Mannschaft verloor dan wel drie van zijn laatste vier WK-wedstrijden, toch is er hoop. Nog nooit verloor een Duits team twee keer na mekaar een wedstrijd op het WK. . Hoop voor Duitsland Sinds ze in 2014 wereldkampioen werden in Brazilië zijn de Duitsers op zoek naar hun WK-vorm. De Mannschaft verloor dan wel drie van zijn laatste vier WK-wedstrijden, toch is er hoop. Nog nooit verloor een Duits team twee keer na mekaar een wedstrijd op het WK.

clock 19:24 vooraf, 19 uur 24. Spanje won laatste ontmoeting. Spanje-Duitsland is een klassieker op WK's. Vanavond wordt het de vijfde ontmoeting tussen de twee teams op een eindronde van een wereldkampioenschap. Spanje kon voor 2010 nooit winnen van Duitsland, maar in de halve finales in Zuid-Afrika lukte het wel met 1-0. . Spanje won laatste ontmoeting Spanje-Duitsland is een klassieker op WK's. Vanavond wordt het de vijfde ontmoeting tussen de twee teams op een eindronde van een wereldkampioenschap. Spanje kon voor 2010 nooit winnen van Duitsland, maar in de halve finales in Zuid-Afrika lukte het wel met 1-0.

clock 18:53 vooraf, 18 uur 53. De 22 namen op een rijtje. Spanje : Unai Simon, Dani Carvajal, Aymeric Laporte, Rodri, Jordi Alba, Sergio Busquets, Gavi, Pedri, Ferran Torres, Marco Asensio, Dani Olmo Luis Enrique voert één wissel door: Dani Carvajal vervangt Cesar Azpilicueta. Duitsland : Manuel Neuer, David Raum, Antonio Rüdiger, Thilo Kehrer, Niklas Süle, Joshua Kimmich, Ilkay Gündogan, Jamal Musiala, Thomas Müller, Leon Goretzka, Serge Gnabry Hansi Flick zet Nico Schlotterbeck en Kai Havertz op de bank, Thilo Kehrer en Leon Goretzka promoveren. . De 22 namen op een rijtje Spanje: Unai Simon, Dani Carvajal, Aymeric Laporte, Rodri, Jordi Alba, Sergio Busquets, Gavi, Pedri, Ferran Torres, Marco Asensio, Dani Olmo Luis Enrique voert één wissel door: Dani Carvajal vervangt Cesar Azpilicueta. Duitsland: Manuel Neuer, David Raum, Antonio Rüdiger, Thilo Kehrer, Niklas Süle, Joshua Kimmich, Ilkay Gündogan, Jamal Musiala, Thomas Müller, Leon Goretzka, Serge Gnabry Hansi Flick zet Nico Schlotterbeck en Kai Havertz op de bank, Thilo Kehrer en Leon Goretzka promoveren.

clock 18:52 vooraf, 18 uur 52.

clock 18:41 vooraf, 18 uur 41.

clock 11:31 vooraf, 11 uur 31. Spanje is een topteam, maar nog heel jong. Een goed resultaat voor Duitsland kan positief zijn voor de rest van het toernooi. Oliver Kahn (Duitse voetballegende). Spanje is een topteam, maar nog heel jong. Een goed resultaat voor Duitsland kan positief zijn voor de rest van het toernooi. Oliver Kahn (Duitse voetballegende)

clock 27-11-2022 27-11-2022.

clock 15:41 vooraf, 15 uur 41. Spanje en Duitsland bekampen elkaar om 20 u, Japan en Costa Rica spelen zondagvoormiddag al. Een Japanse zege kan de druk op de Duitse ketel nog wat verhogen. Dan volstaat enkel een overwinning tegen Spanje om voorlopig in Qatar te blijven. "Ik ben optimistisch", vertelde Hansi Flick zaterdag nog. "Ik kan niet wachten op deze wedstrijd. Ja, de omstandigheden zijn lastig, maar we hebben genoeg kwaliteit om te winnen." . Spanje en Duitsland bekampen elkaar om 20 u, Japan en Costa Rica spelen zondagvoormiddag al. Een Japanse zege kan de druk op de Duitse ketel nog wat verhogen. Dan volstaat enkel een overwinning tegen Spanje om voorlopig in Qatar te blijven. "Ik ben optimistisch", vertelde Hansi Flick zaterdag nog. "Ik kan niet wachten op deze wedstrijd. Ja, de omstandigheden zijn lastig, maar we hebben genoeg kwaliteit om te winnen."

clock 12:04 vooraf, 12 uur 04. Het is een heel beladen wedstrijd voor beide teams, want als wij winnen zijn we gekwalificeerd. Het wordt een test om te zien hoe onze ploeg daarmee omgaat. Luis Enrique (bondscoach Spanje). Het is een heel beladen wedstrijd voor beide teams, want als wij winnen zijn we gekwalificeerd. Het wordt een test om te zien hoe onze ploeg daarmee omgaat. Luis Enrique (bondscoach Spanje)

clock 10:00 vooraf, 10 uur . We zitten in een moeilijk moment, maar dat kan helemaal veranderen met een goed resultaat tegen Spanje. Hansi Flick (bondscoach Duitsland). We zitten in een moeilijk moment, maar dat kan helemaal veranderen met een goed resultaat tegen Spanje. Hansi Flick (bondscoach Duitsland)

clock 09:55 vooraf, 09 uur 55. Spanje speelt met een "boost" tegen Duitsers. Het sentiment in Spanje staat haaks op dat in Duitsland. Een imposante 7-0 zege tegen Costa Rica toonde dat de troepen van Enrique in topvorm zijn. "Het klopt dat die zege ons een boost gaf, maar nu moeten we aan de bak tegen Duitsland dat een zege nodig heeft." . Spanje speelt met een "boost" tegen Duitsers Het sentiment in Spanje staat haaks op dat in Duitsland. Een imposante 7-0 zege tegen Costa Rica toonde dat de troepen van Enrique in topvorm zijn.

"Het klopt dat die zege ons een boost gaf, maar nu moeten we aan de bak tegen Duitsland dat een zege nodig heeft."

clock 09:54 vooraf, 09 uur 54. Duitsers met de rug tegen de muur. Het toernooi kan al snel afgelopen zijn voor Duitsland. Na de nederlaag tegen Japan kunnen de Duitsers met lege handen achterblijven als ze ook verliezen tegen Spanje. Punten sprokkelen -en liefst winnen- tegen Spanje is een noodzaak. . Duitsers met de rug tegen de muur Het toernooi kan al snel afgelopen zijn voor Duitsland. Na de nederlaag tegen Japan kunnen de Duitsers met lege handen achterblijven als ze ook verliezen tegen Spanje. Punten sprokkelen -en liefst winnen- tegen Spanje is een noodzaak.

clock 09:54 - Vooraf Vooraf, 09 uur 54

clock Opstelling Spanje. Unai Simón, Dani Carvajal, Rodri, Aymeric Laporte, Jordi Alba, Gavi, Sergio Busquets, Pedri, Ferran Torres, Marco Asensio, Dani Olmo Opstelling Spanje Unai Simón, Dani Carvajal, Rodri, Aymeric Laporte, Jordi Alba, Gavi, Sergio Busquets, Pedri, Ferran Torres, Marco Asensio, Dani Olmo

clock Opstelling Duitsland. Manuel Neuer, Thilo Kehrer, Niklas Süle, Antonio Rüdiger, David Raum, Ilkay Gündogan, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Thomas Müller, Jamal Musiala Opstelling Duitsland Manuel Neuer, Thilo Kehrer, Niklas Süle, Antonio Rüdiger, David Raum, Ilkay Gündogan, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Thomas Müller, Jamal Musiala