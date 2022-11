Duitsers moeten met het mes op de keel aan de bak tegen swingend Spanje

Het is een heel beladen wedstrijd voor beide teams, want als wij winnen zijn we gekwalificeerd. Het wordt een test om te zien hoe onze ploeg daarmee omgaat.

vooraf, 12 uur 04. Het is een heel beladen wedstrijd voor beide teams, want als wij winnen zijn we gekwalificeerd. Het wordt een test om te zien hoe onze ploeg daarmee omgaat. Luis Enrique (bondscoach Spanje).

vooraf, 10 uur . We zitten in een moeilijk moment, maar dat kan helemaal veranderen met een goed resultaat tegen Spanje. Hansi Flick (bondscoach Duitsland).

vooraf, 09 uur 55. Spanje speelt met een "boost" tegen Duitsers. Het sentiment in Spanje staat haaks op dat in Duitsland. Een imposante 7-0 zege tegen Costa Rica toonde dat de troepen van Enrique in topvorm zijn. "Het klopt dat die zege ons een boost gaf, maar nu moeten we aan de bak tegen Duitsland dat een zege nodig heeft." .