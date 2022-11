Slecht nieuws voor Duivels: stuntzege van Costa Rica tegen Japan gooit groep E open

clock 90+7' tweede helft tweede helft, minuut 97 match afgelopen

clock 90+6' tweede helft, minuut 96. Einde! Voetbal is een raar spelletje. Japan was duidelijk de betere ploeg en had zo goed als alle kansen, maar het was Costa Rica dat scoorde. Fuller bezorgt zijn land eerherstel na de 7-0 tegen Spanje, terwijl Japan zijn kansen op de achtste finales ferm ziet slinken. . Einde! Voetbal is een raar spelletje. Japan was duidelijk de betere ploeg en had zo goed als alle kansen, maar het was Costa Rica dat scoorde. Fuller bezorgt zijn land eerherstel na de 7-0 tegen Spanje, terwijl Japan zijn kansen op de achtste finales ferm ziet slinken.

clock 90+5' tweede helft, minuut 95. Vervanging bij Costa Rica, Daniel Chacón erin, Joel Campbell eruit wissel substitution out Joel Campbell substitution in Daniel Chacón

clock 90+4' tweede helft, minuut 94. Japan vergeet te scoren in flipperkastfase. Japan vergeet te scoren in flipperkastfase

clock 90+4' tweede helft, minuut 94. Alweer een geweldige actie van Mitoma, maar de afwerking van zijn ploegmaats ontbreekt. Endo pakt zelfs geel wanneer hij de counter er foutief uithaalt. . Alweer een geweldige actie van Mitoma, maar de afwerking van zijn ploegmaats ontbreekt. Endo pakt zelfs geel wanneer hij de counter er foutief uithaalt.

clock 90+3' Gele kaart voor Wataru Endo van Japan tijdens tweede helft, minuut 93 yellow card Wataru Endo Japan

clock 90+2' tweede helft, minuut 92. Japan krijgt zes minuten toegevoegde tijd. . Japan krijgt zes minuten toegevoegde tijd.

clock 90+1' tweede helft, minuut 91. Een punt kan nog steeds een goed resultaat zijn voor Japan, maar dan moet Spanje straks wel Duitsland verslaan. En dan moet het vooral snel zelf scoren. . Een punt kan nog steeds een goed resultaat zijn voor Japan, maar dan moet Spanje straks wel Duitsland verslaan. En dan moet het vooral snel zelf scoren.

clock 89' tweede helft, minuut 89. Vervanging bij Costa Rica, Youstin Salas erin, Celso Borges eruit wissel substitution out Celso Borges substitution in Youstin Salas

clock 89' Heet standje! Asano mist de aflegger van Mitoma, die daardoor tot bij Kamada rolt. Navas moet uitpakken met een beenveeg en heeft dan het geluk dat geen enkele Japanner de rebound kan nemen. . tweede helft, minuut 89. crucial save Heet standje! Asano mist de aflegger van Mitoma, die daardoor tot bij Kamada rolt. Navas moet uitpakken met een beenveeg en heeft dan het geluk dat geen enkele Japanner de rebound kan nemen.

clock 88' tweede helft, minuut 88. Nog niet afgelopen! Een prachtige aanval van Japan brengt de vers ingevallen Minamino in een interessante positie. Die van Costa Rica doen de deur ruw, maar op een faire manier dicht. . Nog niet afgelopen! Een prachtige aanval van Japan brengt de vers ingevallen Minamino in een interessante positie. Die van Costa Rica doen de deur ruw, maar op een faire manier dicht.

clock 85' tweede helft, minuut 85. Begin er maar aan, Japan, aan die laatste match tegen Spanje... . Bert Sterckx. Begin er maar aan, Japan, aan die laatste match tegen Spanje... Bert Sterckx

clock 85' tweede helft, minuut 85. Costa Rica klimt zowaar op voorsprong na plaatsbal van Fuller: 0-1. Costa Rica klimt zowaar op voorsprong na plaatsbal van Fuller: 0-1

clock 84' Gele kaart voor Ko Itakura van Japan tijdens tweede helft, minuut 84 yellow card Ko Itakura Japan

clock 83' tweede helft, minuut 83. Japan heeft met Minamino nog een serieuze troef achter de hand. Het is wel nogal laat om hem uit te spelen. . Japan heeft met Minamino nog een serieuze troef achter de hand. Het is wel nogal laat om hem uit te spelen.

clock 82' tweede helft, minuut 82. Vervanging bij Japan, Takumi Minamino erin, Yuki Soma eruit wissel substitution out Yuki Soma substitution in Takumi Minamino

clock 82' Onze oosterburen halen opgelucht adem. tweede helft, minuut 82. Onze oosterburen halen opgelucht adem.

clock 81' tweede helft, minuut 81. Fuller scoort! De eerste Costa Ricaanse bal tussen de palen op dit toernooi dwarrelt er gewoon in! Gonda heeft toch boter aan zijn handschoenen, want de plaatsbal van Fuller lijkt houdbaar. Het maakt niet uit, hij hangt in de netten! . Fuller scoort! De eerste Costa Ricaanse bal tussen de palen op dit toernooi dwarrelt er gewoon in! Gonda heeft toch boter aan zijn handschoenen, want de plaatsbal van Fuller lijkt houdbaar. Het maakt niet uit, hij hangt in de netten!

clock 81' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 81 door Keysher Fuller van Costa Rica. 0, 1. goal Japan Costa Rica einde 0 1

clock 80' tweede helft, minuut 80. Er liggen voor Costa Rica mogelijkheden op de counter, want bij Japan nemen ze toch risico's. Los Ticos spelen het echter slecht uit. Is het van niet beter kunnen? . Er liggen voor Costa Rica mogelijkheden op de counter, want bij Japan nemen ze toch risico's. Los Ticos spelen het echter slecht uit. Is het van niet beter kunnen?

clock 78' tweede helft, minuut 78. Duarte stompt Yoshida in de rug van Kamada. Dat doet pijn. . Duarte stompt Yoshida in de rug van Kamada. Dat doet pijn.

clock 77' Zit er een nieuwe 0-0 aan te komen? tweede helft, minuut 77. Zit er een nieuwe 0-0 aan te komen?

clock 75' tweede helft, minuut 75. Endo hangt in zijn eigen rechthoek aan het shirt van Waston. Dat is toch met vuur spelen, al zou een Costa Ricaanse strafschop wel heel erg tegen de gang van het spel zijn. . Endo hangt in zijn eigen rechthoek aan het shirt van Waston. Dat is toch met vuur spelen, al zou een Costa Ricaanse strafschop wel heel erg tegen de gang van het spel zijn.

clock 73' tweede helft, minuut 73. Japan verkwanselt opnieuw vrije trap op mooie plek. Japan verkwanselt opnieuw vrije trap op mooie plek

clock 71' tweede helft, minuut 71. Costa Rica houdt vol. Deze keer mag Kamada de vrijschop nemen, maar hij knalt recht in de muur. . Costa Rica houdt vol Deze keer mag Kamada de vrijschop nemen, maar hij knalt recht in de muur.

clock 70' Gele kaart voor Francisco Calvo van Costa Rica tijdens tweede helft, minuut 70 yellow card Francisco Calvo Costa Rica

clock 70' tweede helft, minuut 70. Ito wurmt zich slim langs Calvo, en die trekt hem op de rand van de zestien neer. Bijna een strafschop! . Ito wurmt zich slim langs Calvo, en die trekt hem op de rand van de zestien neer. Bijna een strafschop!

clock 68' tweede helft, minuut 68. Japan gaat nu met z'n drieën achterin spelen. Bert Sterckx. Japan gaat nu met z'n drieën achterin spelen. Bert Sterckx

clock 67' tweede helft, minuut 67. Daar hebben we nog een oude bekende van de Jupiler Pro League! Ex-Genkie Junya Ito maakt een invalbeurt. . Daar hebben we nog een oude bekende van de Jupiler Pro League! Ex-Genkie Junya Ito maakt een invalbeurt.

clock 67' tweede helft, minuut 67. Vervanging bij Japan, Junya Ito erin, Ritsu Doan eruit wissel substitution out Ritsu Doan substitution in Junya Ito

clock 66' tweede helft, minuut 66. Bij Costa Rica wil bondscoach Suarez aanvallend wat meer pit brengen. Hij stuurt Bennette en Aguilera het veld op. . Bij Costa Rica wil bondscoach Suarez aanvallend wat meer pit brengen. Hij stuurt Bennette en Aguilera het veld op.

clock 66' tweede helft, minuut 66. Vrije trap van Soma zoeft over doel. Vrije trap van Soma zoeft over doel

clock 65' tweede helft, minuut 65. Vervanging bij Costa Rica, Jewison Bennette erin, Anthony Contreras eruit wissel substitution out Anthony Contreras substitution in Jewison Bennette

clock 65' tweede helft, minuut 65. Vervanging bij Costa Rica, Brandon Aguilera erin, Gerson Torres eruit wissel substitution out Gerson Torres substitution in Brandon Aguilera

clock 65' tweede helft, minuut 65. Nieuwe Belgische link. Ueda is met stille trom verdwenen, maar Mitoma is intussen ingevallen bij Japan. Die toonde vorig seizoen bij Union al zijn kwaliteiten. . Nieuwe Belgische link Ueda is met stille trom verdwenen, maar Mitoma is intussen ingevallen bij Japan. Die toonde vorig seizoen bij Union al zijn kwaliteiten.

clock 63' tweede helft, minuut 63. Soma knalt die vrije trap een dikke meter over de lat. . Soma knalt die vrije trap een dikke meter over de lat.

clock 62' tweede helft, minuut 62. Vervanging bij Japan, Kaoru Mitoma erin, Miki Yamane eruit wissel substitution out Miki Yamane substitution in Kaoru Mitoma

clock 62' tweede helft, minuut 62. Borges vloert Endo in het halve maantje. Het kost hem geel en Costa Rica een vrije trap tegen op een erg gevaarlijke plaats. . Borges vloert Endo in het halve maantje. Het kost hem geel en Costa Rica een vrije trap tegen op een erg gevaarlijke plaats.

clock 61' Gele kaart voor Celso Borges van Costa Rica tijdens tweede helft, minuut 61 yellow card Celso Borges Costa Rica

clock 60' tweede helft, minuut 60. Costa Rica plooit weer massaal terug. Het is lastig voor Japan om door die dubbele gordel te geraken. . Costa Rica plooit weer massaal terug. Het is lastig voor Japan om door die dubbele gordel te geraken.

clock 57' tweede helft, minuut 57. De kleine Soma haalt eens uit, maar dat schot zwaait af. . De kleine Soma haalt eens uit, maar dat schot zwaait af.

clock 53' tweede helft, minuut 53. Campbell geraakt helemaal in de knoop van zijn eigen dribbel. Costa Rica kan wel even uitblazen. . Campbell geraakt helemaal in de knoop van zijn eigen dribbel. Costa Rica kan wel even uitblazen.

clock 52' Pijn voor Tejeda. De Costa Ricanen gooien er desnoods hun hele lijf voor. Het is ook nodig, want Japan voert de druk nog wat op. De onbehouwen Waston bezeert zijn ploegmaat Tejeda bij een gezamenlijke tackle. . tweede helft, minuut 52. injury Pijn voor Tejeda De Costa Ricanen gooien er desnoods hun hele lijf voor. Het is ook nodig, want Japan voert de druk nog wat op. De onbehouwen Waston bezeert zijn ploegmaat Tejeda bij een gezamenlijke tackle.

clock 49' tweede helft, minuut 49. Er zit meer venijn en scherpte in bij de Japanners. Bert Sterckx. Er zit meer venijn en scherpte in bij de Japanners. Bert Sterckx

clock 48' tweede helft, minuut 48. Japan duwt door. Endo wordt opnieuw afgeblokt en in de herneming is er een flauwe kopbal van Asano. . Japan duwt door. Endo wordt opnieuw afgeblokt en in de herneming is er een flauwe kopbal van Asano.

clock 48' tweede helft, minuut 48. Doelman Navas moet meteen aan de bak na de rust. Doelman Navas moet meteen aan de bak na de rust

clock 46' tweede helft, minuut 46. Iedereen wakker! Het zou erg zijn mocht deze tweede helft tussen Japan en Costa Rica nog minder opleveren dan de eerste. Al in de eerste minuut is daar de knal van Morita, Navas brengt redding. . Iedereen wakker! Het zou erg zijn mocht deze tweede helft tussen Japan en Costa Rica nog minder opleveren dan de eerste. Al in de eerste minuut is daar de knal van Morita, Navas brengt redding.

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 11:46 rust, 11 uur 46. Vervanging bij Japan, Takuma Asano erin, Ayase Ueda eruit wissel substitution out Ayase Ueda substitution in Takuma Asano

clock 11:46 rust, 11 uur 46. Vervanging bij Japan, Hiroki Ito erin, Yuto Nagatomo eruit wissel substitution out Yuto Nagatomo substitution in Hiroki Ito

clock 12:01 rust, 12 uur 01. Bondscoach Moriyasu gooit het roer om. Asano, de held tegen Duitsland, en Hiroki Ito vallen in. . Bondscoach Moriyasu gooit het roer om. Asano, de held tegen Duitsland, en Hiroki Ito vallen in.

clock 45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

clock 45+1' eerste helft, minuut 46. Rust! Dit was geen leuke eerste helft. Na een felle Japanse start zakte de wedstrijd snel als een pudding ineen. Costa Rica verweerde zich veel beter dan tegen Spanje, maar boeiend werd het nooit. . Rust! Dit was geen leuke eerste helft. Na een felle Japanse start zakte de wedstrijd snel als een pudding ineen. Costa Rica verweerde zich veel beter dan tegen Spanje, maar boeiend werd het nooit.

clock 44' eerste helft, minuut 44. Ook Yamane gaat in het gele boekje van scheidsrechter Oliver, toch voor een merkelijk minder zware overtreding. . Ook Yamane gaat in het gele boekje van scheidsrechter Oliver, toch voor een merkelijk minder zware overtreding.

clock 44' Gele kaart voor Miki Yamane van Japan tijdens eerste helft, minuut 44 yellow card Miki Yamane Japan

clock 43' 0,02 tegen 0,03. Ook wat Expected Goals betreft stelt deze match weinig voor. . eerste helft, minuut 43. statistics 0,02 tegen 0,03 Ook wat Expected Goals betreft stelt deze match weinig voor.

clock 42' eerste helft, minuut 42. Japan dringt (een beetje) aan. Japan dringt (een beetje) aan

clock 41' eerste helft, minuut 41. Contreras pakt geel voor een vieze overtreding op Yoshida. Voor gelijkaardige fouten hebben we al rode kaarten gezien... . Contreras pakt geel voor een vieze overtreding op Yoshida. Voor gelijkaardige fouten hebben we al rode kaarten gezien...

clock 41' Gele kaart voor Anthony Contreras van Costa Rica tijdens eerste helft, minuut 41 yellow card Anthony Contreras Costa Rica

clock 39' eerste helft, minuut 39. Er komt wat meer leven in de brouwerij. Tejeda blokt dapper de knal van Endo. . Er komt wat meer leven in de brouwerij. Tejeda blokt dapper de knal van Endo.

clock 38' eerste helft, minuut 38. Wanhoopspoging van Campbell typeert de eerste helft. Wanhoopspoging van Campbell typeert de eerste helft

clock 37' eerste helft, minuut 37. Er zijn weinig "high intensity runs", en dat is nog zacht uitgedrukt. Bert Sterckx. Er zijn weinig "high intensity runs", en dat is nog zacht uitgedrukt. Bert Sterckx

clock 35' eerste helft, minuut 35. Los Ticos rukken op! Campbell heeft het laatste woord, hij schiet met buitenkant voet over en naast. Dat is wel héél opportunistisch. . Los Ticos rukken op! Campbell heeft het laatste woord, hij schiet met buitenkant voet over en naast. Dat is wel héél opportunistisch.

clock 32' eerste helft, minuut 32. Loden hitte. Het is natuurlijk 33°C in het Ahmad Bin Ali Stadion, misschien speelt dat mee. Het gaat allemaal wat te traag. . Loden hitte Het is natuurlijk 33°C in het Ahmad Bin Ali Stadion, misschien speelt dat mee. Het gaat allemaal wat te traag.

clock 28' eerste helft, minuut 28. Een geweldige wedstrijd is het zeker nog niet. . Een geweldige wedstrijd is het zeker nog niet.

clock 25' eerste helft, minuut 25. Costa Rica speelt alvast met meer overtuiging dan tegen Spanje, maar is dat wel genoeg? Fuller loopt wel erg onhandig met de bal over de zijlijn. . Costa Rica speelt alvast met meer overtuiging dan tegen Spanje, maar is dat wel genoeg? Fuller loopt wel erg onhandig met de bal over de zijlijn.

clock 21' eerste helft, minuut 21. Japans gevaar. Hier en daar laat Costa Rica gaatjes vallen. Japan kan er nog niet optimaal van profiteren. . Japans gevaar Hier en daar laat Costa Rica gaatjes vallen. Japan kan er nog niet optimaal van profiteren.

clock 19' eerste helft, minuut 19. Dit is het betere breiwerk van Japan. Kamada steekt de bal tussendoor, maar Yamane is er net te laat bij om deftig te kunnen voorzetten. . Dit is het betere breiwerk van Japan. Kamada steekt de bal tussendoor, maar Yamane is er net te laat bij om deftig te kunnen voorzetten.

clock 16' eerste helft, minuut 16. Centraal is er heel weinig ruimte om te voetballen. Bert Sterckx. Centraal is er heel weinig ruimte om te voetballen. Bert Sterckx

clock 14' eerste helft, minuut 14. Een scherpe voorzet van Doan zoeft aan alles en iedereen voorbij. . Een scherpe voorzet van Doan zoeft aan alles en iedereen voorbij.

clock 10' eerste helft, minuut 10. Na een wankel begin geeft Costa Rica toch niet de indruk dat het vandaag gaat weggeblazen worden. . Na een wankel begin geeft Costa Rica toch niet de indruk dat het vandaag gaat weggeblazen worden.

clock 9' Een schot! Na enkele minuten heeft Costa Rica iets verwezenlijkt dat tegen Spanje in heel de wedstrijd niet lukte: op doel schieten. De poging van Torres draagt alleen niet erg ver. . eerste helft, minuut 9. statistics Een schot! Na enkele minuten heeft Costa Rica iets verwezenlijkt dat tegen Spanje in heel de wedstrijd niet lukte: op doel schieten. De poging van Torres draagt alleen niet erg ver.

clock 7' eerste helft, minuut 7. Costa Rica doet mee. Drie vrije trappen vanaf de linkerflank geven Costa Rica de kans om wat te doen. De Japanners ruimen telkens op vooraleer het gevaarlijk kan worden. . Costa Rica doet mee Drie vrije trappen vanaf de linkerflank geven Costa Rica de kans om wat te doen. De Japanners ruimen telkens op vooraleer het gevaarlijk kan worden.

clock 5' eerste helft, minuut 5. Het zijn overwegend kleine mannetjes tussen de lijnen, maar ze voeren wel hevige duels. . Het zijn overwegend kleine mannetjes tussen de lijnen, maar ze voeren wel hevige duels.

clock 2' eerste helft, minuut 2. Japan vliegt de Costa Ricanen meteen naar de keel. . Japan vliegt de Costa Ricanen meteen naar de keel.

clock 1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! We zijn eraan begonnen in het Ahmad Bin Ali Stadion. Bouwt Japan voort op de stunt tegen Duitsland, of veegt Costa Rica de vernedering tegen Spanje weg? . Aftrap! We zijn eraan begonnen in het Ahmad Bin Ali Stadion. Bouwt Japan voort op de stunt tegen Duitsland, of veegt Costa Rica de vernedering tegen Spanje weg?

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 10:57 vooraf, 10 uur 57. Het ingetogen "Kimigayo" en het wat meer oppeppende "Noble patria, tu hermosa bandera" hebben we gehad. Tijd voor voetbal! . Het ingetogen "Kimigayo" en het wat meer oppeppende "Noble patria, tu hermosa bandera" hebben we gehad. Tijd voor voetbal!

clock 10:49 vooraf, 10 uur 49. Ik vond niet dat er lichtpuntjes waren bij Costa Rica. Het was een schietkraam. Dennis van Wijk. Ik vond niet dat er lichtpuntjes waren bij Costa Rica. Het was een schietkraam. Dennis van Wijk

clock 10:46 vooraf, 10 uur 46. Als Japan vandaag met 3-0 of 4-0 kan winnen, zullen ze wel doorstoten. Dennis van Wijk. Als Japan vandaag met 3-0 of 4-0 kan winnen, zullen ze wel doorstoten. Dennis van Wijk

clock 10:35 vooraf, 10 uur 35. Toch één positief statistiekje voor Costa Rica: het won zijn enige voorgaande WK-wedstrijd tegen een Aziatisch land. In 2002 wonnen Los Ticos met 2-0 van China. . Toch één positief statistiekje voor Costa Rica: het won zijn enige voorgaande WK-wedstrijd tegen een Aziatisch land. In 2002 wonnen Los Ticos met 2-0 van China.

clock 10:26 Met straks nog een match tegen Duitsland kan Costa Rica zich maar beter herpakken. vooraf, 10 uur 26. Met straks nog een match tegen Duitsland kan Costa Rica zich maar beter herpakken.

clock 10:22 Drie veteranen. Navas (35), Borges (34) en Ruiz (37) spelen hun tiende WK-wedstrijd voor Costa Rica en delen daarmee het record voor hun land. Ze snakken ongetwijfeld naar de sfeer van het toernooi van 2014, waarin ze pas in de kwartfinales sneuvelden. Kunnen ze straks iets van de magie van toen terugvinden? . vooraf, 10 uur 22. statistics Drie veteranen Navas (35), Borges (34) en Ruiz (37) spelen hun tiende WK-wedstrijd voor Costa Rica en delen daarmee het record voor hun land. Ze snakken ongetwijfeld naar de sfeer van het toernooi van 2014, waarin ze pas in de kwartfinales sneuvelden. Kunnen ze straks iets van de magie van toen terugvinden?

clock 10:13 Nu al een vleugje België op het veld. vooraf, 10 uur 13. Nu al een vleugje België op het veld.

clock 10:09 Japanse mijlpaal? Japan won slechts één keer eerder twee WK-wedstrijden na elkaar. Dat was in de groepsfase van 2002, toen de Samurai Blue op eigen bodem Rusland en Tunesië versloegen. In de eerste groepsmatch hadden onze Rode Duivels een 2-2 uit de brand gesleept tegen het gastland. . vooraf, 10 uur 09. statistics Japanse mijlpaal? Japan won slechts één keer eerder twee WK-wedstrijden na elkaar. Dat was in de groepsfase van 2002, toen de Samurai Blue op eigen bodem Rusland en Tunesië versloegen. In de eerste groepsmatch hadden onze Rode Duivels een 2-2 uit de brand gesleept tegen het gastland.

clock 10:00 vooraf, 10 uur . Opstellingen. Een land dat net een van de belangrijkste zeges uit zijn geschiedenis heeft geboekt en toch vijf wissels doorvoert? Dat kan. Japans bondscoach Moriyasu dropt Yamane, Morita, Soma, Doan en Ueda in zijn elftal. Een land dat een van de zwaarste pandoeringen in zijn geschiedenis heeft gekregen en slechts twee keer wisselt? Ook dat kan. Costa Ricaans bondscoach Suarez ruilt Martinez en Bennette in voor Waston en Torres. . Opstellingen Een land dat net een van de belangrijkste zeges uit zijn geschiedenis heeft geboekt en toch vijf wissels doorvoert? Dat kan. Japans bondscoach Moriyasu dropt Yamane, Morita, Soma, Doan en Ueda in zijn elftal. Een land dat een van de zwaarste pandoeringen in zijn geschiedenis heeft gekregen en slechts twee keer wisselt? Ook dat kan. Costa Ricaans bondscoach Suarez ruilt Martinez en Bennette in voor Waston en Torres.

clock 09:53 vooraf, 09 uur 53. Het contrast tussen beide landen op de eerste speeldag kon moeilijk groter zijn. Japan pakte uit met een stunt van formaat tegen Duitsland, terwijl Costa Rica zichzelf belachelijk maakte tegen Spanje. Ook uit de onderlinge confrontaties kunnen de Japanners vertrouwen putten. Van de vier matchen wonnen ze er drie en speelden ze er eentje gelijk. De overwinningen gingen steeds gepaard met precies drie Japanse goals. . Het contrast tussen beide landen op de eerste speeldag kon moeilijk groter zijn. Japan pakte uit met een stunt van formaat tegen Duitsland, terwijl Costa Rica zichzelf belachelijk maakte tegen Spanje. Ook uit de onderlinge confrontaties kunnen de Japanners vertrouwen putten. Van de vier matchen wonnen ze er drie en speelden ze er eentje gelijk. De overwinningen gingen steeds gepaard met precies drie Japanse goals.

clock 27-11-2022 27-11-2022.

clock 08:59 vooraf, 08 uur 59. We mogen niet té blij zijn. De wedstrijd tegen Duitsland ligt nu achter ons. . Hajime Moryasu (bondscoach Japan). We mogen niet té blij zijn. De wedstrijd tegen Duitsland ligt nu achter ons. Hajime Moryasu (bondscoach Japan)

clock 08:58 vooraf, 08 uur 58. Japan verlegt de focus. Bij de Japanners was er vreugde, maar ook al snel weer focus na de overwinning tegen Duitsland. "We hebben nog geen geschiedenis geschreven", klonk het bij spits Doan. "Na de match hebben we gevierd, maar nu zijn we gefocust op de match tegen Costa Rica." . Japan verlegt de focus Bij de Japanners was er vreugde, maar ook al snel weer focus na de overwinning tegen Duitsland. "We hebben nog geen geschiedenis geschreven", klonk het bij spits Doan.

clock 08:58 vooraf, 08 uur 58. Ik vrees dat mijn spelers maar moeilijk zullen herstellen van de mentale opdoffer tegen Spanje. Luis Fernando Suarez (bondscoach van Costa Rica). Ik vrees dat mijn spelers maar moeilijk zullen herstellen van de mentale opdoffer tegen Spanje. Luis Fernando Suarez (bondscoach van Costa Rica)

clock 08:57 vooraf, 08 uur 57. Costa Rica likt hun wonden. Veel slechter dan tegen Spanje kan het haast niet voor Costa Rica. Debuteren met een 7-0 nederlaag is geen pretje. "Ik vrees dat mijn spelers moeilijk zullen herstellen van deze mentale opdoffer", zei bondscoach Suarez na de zware nederlaag. "Dat is het eerste dat ik zal moeten oplossen." . Costa Rica likt hun wonden Veel slechter dan tegen Spanje kan het haast niet voor Costa Rica. Debuteren met een 7-0 nederlaag is geen pretje.

clock 08:57 - Vooraf Vooraf, 08 uur 57

clock Opstelling Japan. Shuichi Gonda, Miki Yamane, Ko Itakura, Maya Yoshida, Yuto Nagatomo, Ritsu Doan, Wataru Endo, Hidemasa Morita, Yuki Soma, Ayase Ueda, Daichi Kamada Opstelling Japan Shuichi Gonda, Miki Yamane, Ko Itakura, Maya Yoshida, Yuto Nagatomo, Ritsu Doan, Wataru Endo, Hidemasa Morita, Yuki Soma, Ayase Ueda, Daichi Kamada

clock Opstelling Costa Rica. Keylor Navas, Keysher Fuller, Óscar Duarte, Kendall Waston, Francisco Calvo, Bryan Oviedo, Gerson Torres, Celso Borges, Yeltsin Tejeda, Joel Campbell, Anthony Contreras Opstelling Costa Rica Keylor Navas, Keysher Fuller, Óscar Duarte, Kendall Waston, Francisco Calvo, Bryan Oviedo, Gerson Torres, Celso Borges, Yeltsin Tejeda, Joel Campbell, Anthony Contreras